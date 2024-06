Magnussen insiste en la culpabilidad de Pérez en el accidente de Mónaco

El piloto danés insistió en que el gran error que cometió en su accidente en el pasado Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 fue confiar en que Sergio Pérez le dejaría espacio después de verle. Kevin Magnussen se estrelló en la primera vuelta de la cita en las calles del Principado tras un fuerte accidente en el que el mexicano y su compañero, Nico Hulkenberg, también estuvieron involucrados.

Así fue el accidente entre Kevin Magnussen y Sergio Pérez en Mónaco: Fórmula 1 Vídeo: ¡Bandera roja! Fuerte accidente de Pérez y los Haas F1 en Mónaco

El de Haas intentó adelantar a su rival, pero se quedaron sin espacio y ambos se tocaron, y tras dos semanas de descanso, dijo que todavía no entiende por qué no se le dio suficiente margen, porque el de Red Bull sabía que estaba allí: "No veo a 'Checo' [Pérez] como un piloto sucio o algo así, pero me sorprendió que no me dejara espacio".

"Claramente, solo me estaba acorralando contra el muro para intimidarme y hacerme retroceder, pero esa no es la forma en la que debíamos competir", señaló. "No puede argumentar que no me vio, me vio, así que sí, esa es la razón por la que me mantuve a fondo, porque confiaba en que me dejara el espacio, ya que me había visto".

Kevin Magnussen dijo que el análisis normal de los incidentes después de la carrera a menudo puede dar una visión diferente sobre quién tuvo la culpa de las colisiones, pero indicó que, en ese caso, mantendría la versión en la que Sergio Pérez era el culpable: "Lo he analizado muchas veces, siempre es una cosa cuando pasa, pero tu visión de lo que ocurre a veces cambia cuando lo ves desde fuera, aunque no en este caso, no tanto".

El danés explicó que de ninguna manera se habría quedado al lado del mexicano si no estuviera absolutamente seguro de que su rival era consciente de su presencia: "Él me había visto, y yo sabía que él me había visto. Una cosa es que no estés seguro de que no te ha visto, entonces me dio cuenta de que el riesgo es mayor".

"Si no hubiera estado seguro de que me había visto, quizá me habría echado atrás, pero tenía muy claro que me había visto, así que pensé, 'vale, va a dejar una anchura de un coche', confié en que iba a hacer eso, lo que, en retrospectiva, no debería haber confiado en él", comentó. "Sin embargo, eso no cambia el hecho de que no dejó margen de un monoplazas, quizá con mi experiencia, debería haber sabido que ciertos pilotos no siempre lo dejan, siempre existe el riesgo de que no lo hagan".

Kevin Magnussen también consideró que una vez que su rueda delantera llegó a un cierto punto junto a Sergio Pérez, ya no podía decelerar con seguridad: "Llegas a un punto en el que están tan cerca del muro, y su rueda está ahí, así que estás atrapado, porque si frenas, él te va a golpear".

"Hay un punto de no retorno y estás a su merced, hasta ese momento, tenía plena confianza en que me había visto, porque en cuanto cogí velocidad, se fue a la derecha para cubrirme", explicó. "Puedes ver si cabeza, me vio, no hay duda. Puedo ir a ver su cámara y ver que mira varias veces por el retrovisor, si no hubiera estado tan seguro, quizá me habría echado atrás".

