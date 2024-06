Así es el arma de la F1 2026 para adelantar: ni DRS ni push to pass

El reglamento de la F1 para 2026 confirma la desaparición del famoso DRS, el dispositivo que permite, en algunos puntos del circuito, que los pilotos gocen de mayor velocidad que el coche de delante para adelantar. Para compensar esa pérdida y ayudar a que haya adelantamientos, la FIA ha ideado un modo de anulación manual del motor, que aquí te explicaremos.

El modo de anulación manual del motor ayudará a tener un impulso extra de potencia que debería darle a un piloto la oportunidad de adelantar al coche que va delante. Aunque aún no está 100% decidido que la medida para permitir el uso extra de energía siga siendo ir a menos de un segundo del de delante, es la idea que probablemente se lleve a cabo.

Mientras el despliegue energético de un coche que rueda delante a menos de un segundo disminuirá cuando pase de los 290 km/h, llegando a cero a 355 km/h, el coche que va detrás podrá beneficiarse de una anulación del MGU-K que le permitirá usar la energía eléctrica durante más tiempo, proporcionándole 350 kW hasta que alcance los 337 km/h.

¿Y de qué energía extra se dispondrá para intentar el adelantamiento? En una vuelta, se podrá recuperar una energía de 8,5 Mj. Ese valor puede llegar hasta 9,0 Mj cuando se está en modo adelantamiento, explica a Motorsport.com en exclusiva Nikolas Tombazis, responsable técnico de monoplazas de la FIA.

Explicando aún más cómo se producirá la distribución de la energía, la FIA dijo: "Un coche que no esté en atacando en recta tendrá que reducir la energía de la parte eléctrica a partir de cierta velocidad, mientras que el que esté atacando podrá utilizar la energía eléctrica durante más tiempo y recuperar la energía eléctrica aumentada en 0, 5 Mj. Para el espectador, el efecto que se apreciará será similar al del DRS. Tanto la potencia extra como la ampliación de energía son dos parámetros máximos, pero son valores que podrían modificarse en función de las características individuales de los circuitos".

La FIA está estudiando una luz LED que podría iluminarse cuando un piloto que está atacando a otro active el sistema de extra de energía, para que el espectador sea consciente en el circuito y por televisión. Sin embargo, esos detalles se analizarán más adelante.

¿Y si de repente se descubre que se ha vuelto demasiado fácil adelantar? En ese caso, la FIA contará con un arma que no permitía el DRS. En algunas pistas se usará el 100% de permiso de energía extra y otras, quizás, solo el 50%: "El concepto que hay que explicar es simple: si hay adelantamientos sencillos reduciremos el alcance de la disposición. Ahora podemos actuar sobre la longitud de la zona DRS, en el futuro sobre la energía disponible. Añadiría que si el estudio aerodinámico realizado es tan eficaz como esperamos, el uso de energía eléctrica extra puede reducirse. Nos guardamos en el bolsillo una opción que nos permitirá garantizar adelantamientos difíciles en la pista".

Porque ahí está la clave: la FIA no quiere adelantamientos demasiado simples. Por ello, niegan que este sistema sea un "push to pass" como el que tiene otras categorías, de simplemente apretar un botón para tener más potencia y adelantar al de delante. "Subrayo que ese no será el nombre adecuado para el sistema, porque se refiere a adelantamientos fáciles, disponibles a petición del piloto. No queremos adelantamientos fáciles que se hagan a mitad de recta, sino ataques que se produzcan preferentemente en frenada. Dispondrás de mayor energía de la gestión eléctrica cuando el coche de delante esté a menos de un segundo".

Por último, el director técnico de monoplazas de la FIA, Jan Monchaux, declaró: "Ahora mismo con el DRS estás detrás de un coche, a un segundo, y puedes abrir tu DRS en recta. Ya no será así. Sin embargo, la lógica será la misma: estoy lo suficientemente cerca de otro coche, me dan una cantidad extra de energía para esa vuelta, que puedo utilizar como quiera".

"La cantidad extra de energía está definida y eso dará ese impulso de energía para darle al coche que va detrás la oportunidad de adelantar al final de la recta".