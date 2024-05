Pérez, sorprendido porque la FIA no sancionó a Magnussen en Mónaco F1

El mexicano sufrió un fuerte accidente en la salida del Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 después de que Kevin Magnussen le intentara adelantar en Beau Rivage. Eso provocó que Sergio Pérez acabara contra el guardarraíl, y salió rebotado tocando también a Nico Hulkenberg, pero los comisarios no tomaron ninguna medida.

El danés consideró que el de Red Bull "claramente no estaba dejando espacio" a pesar de notar que tenía a un monoplaza en su interior, pero la opinión del de Guadalajara fue diferente, y afirmó que el de Haas se equivocó: "Si ves mi onboard, en ningún momento ves el coche de Kevin [Magnussen], ni siquiera cerca de mí, a mi lado, y puedes ver que el muro está cada vez más cerca".

"Para mantenerlo a fondo, solo había una manera de salir de ahí, y era o tocarse con mi coche o con la barrera", explicó. "No había espacio para los dos coches, en ningún momento, él tuvo que darse cuenta de eso, y muchas veces, cuando eres el de atrás, solo tienes que verlo, antes de que las cosas se acerquen. Estoy muy sorprendido [de que no se investigara el incidente] por la cantidad de daños y lo peligrosos que eran, estoy muy sorprendido".

Cuando se le preguntó qué pensaba de la opinión de Kevin Magnussen de que se le debería haber dejado espacio, Sergio Pérez reiteró que el danés debería haber levantado el pie y no tenía derecho a tener más espacio por la situación. Además, añadió que el accidente podría interpretarse como "conducción peligrosa", y consideró que no se molestó por las consecuencias de sus acciones.

"Creo que no debería estar ahí, en primer lugar, porque solo hay una forma de salir de eso, era golpear el muro o mi coche", dijo. "Entonces, ¿cómo quiere que le deje espacio si ni está a mi lado? Hay un punto en el que ves que el muro va hacia ti, y debes retroceder, me ha pasado muchas veces, y hay un punto en el que debes retirarte".

"Estoy muy sorprendido, entendí lo de la primera vuelta de que nos dejan correr, pero fue más peligroso ir a fondo sabiendo que me iban a tocar. En algún momento creo que fue una conducción peligrosa", continuó. "No creo que piense en las consecuencias. A veces te encuentras en una posición y debes tomar una decisión muy rápida, decir que no hay manera de hacerlo y que te vas a tocar con alguien".

