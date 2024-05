Magnussen culpa a Pérez: "Pensaba que yo iba a desaparecer"

Sergio Pérez y los dos Haas fueron los grandes protagonistas de la salida del GP de Mónaco 2024, ya que en la subida al casino Kevin Magnussen y el piloto mexicano entraron en contacto cuando el danés intentaba adelantar, con Nico Hulkenberg siendo finalmente una victima colateral.

El incidente provocó la bandera roja y el coche médico tuvo que ir al lugar de los hechos, pero por suerte los tres pilotos salieron ilesos. En cuanto al toque que originó todo, Magnussen aseguró que el culpable principal era Checo, ya que en ningún momento había tenido en cuenta su posición en la pista.

"Yo tenía mi parte delantera en paralelo con la trasera suya de camino al casino y él no me ha dejado nada de espacio en el interior. Yo estaba ahí, esperaba que él dejara el ancho de un coche, porque estaba ahí, no he salido de la nada, en la salida de la curva 1 ya estaba ahí".

"Estoy sorprendido de acabar en el muro porque él tenía espacio a su izquierda, pero él pensaba que yo iba a desaparecer. No sé. Se ido hacia el muro, no sé si es que no me ha visto o qué, pero se ha ido hacia el muro y yo me he tocado con el muro y con él al mismo tiempo. Supongo que no me ha visto, pero es que no puedo desaparecer".

"Siempre tienes que dejar el ancho de un coche, de lo contrario no le das opción al otro... Es lamentable. Es un gran golpe para el equipo. Mucho trabajo para los chicos ahora y una oportunidad perdida hoy".

Mientras que Hulkenberg, que vio todo un poco más desde la distancia y no pudo hacer nada para evitar ser golpeado, culpó tanto al piloto de Red Bull como a su propio compañero de equipo.

"Creo que fue un accidente típico de carreras en la primera vuelta, dos pilotos que no querían abandonar y no dejaron suficiente espacio en una pista estrecha como Mónaco, y yo fui la desafortunada víctima".

"Obviamente fue algo estúpido entre Kevin y Checo. No sé si Checo vio a Kevin. Checo pudo haber dejado espacio. Al mismo tiempo, creo que Kevin también era muy optimista ahí, ya que la pista se vuelve más estrecha hasta la curva 3".

"Obviamente, para mí, que no estuve directamente involucrado, es la más mierda de todas. Lo perdí todo probablemente por dos décimas", concluyó el alemán.

