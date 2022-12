Logan Sargeant anuncia el dorsal elegido para la Fórmula 1 2023

Cargar el reproductor de audio

Uno de los tres pilotos que se estrenarán como piloto titular en la Fórmula 1 2023 es Logan Sargeant, que de hecho fue el último en confirmar su puesto después de conseguir la superlicencia y lograr el asiento en Williams. El joven estadounidense, según ha anunciado su equipo, llevará el dorsal #2 en su coche.

El número 2 perteneció a Stoffel Vandoorne durante su etapa en Fórmula 1, y el reglamento permite mantenerlo durante dos años después de salir de la parrilla. Sin embargo, el belga ya lleva cuatro cursos fuera, por lo que ese dorsal ya había quedado libre de cara a 2021. Sargeant espera que le dé suerte en su nueva aventura, en la que será el primer piloto estadounidense desde las carreras que disputó Alexander Rossi en 2015.

Durante las sesiones de Fórmula 1 que ya ha hecho Logan Sargeant (dos sesiones de FP1 en la parte final de esta temporada, en Brasil y Abu Dhabi), el americano llevó el dorsal #45, el mismo que lució en los test postemporada de Abu Dhabi, donde representó a Williams en el test de jóvenes pilotos. Este año, en su Carlin en Fórmula 2, usaba el 6.

"En la Fórmula Renault corrí con ese dorsal y tuve una temporada bastante buena ese año", explicó Sargeant sobre su elección, aunque reveló que quería otro número.

"El número #3 es mi número, pero está cogido, así que pensé, ¿por qué no elegir un número ganador del pasado y correr con él en la F1?". El #3 le pertenece actualmente a Daniel Ricciardo y, si el australiano no vuelve como piloto titular, no quedará libre hasta 2025.

Como dice la publicación de Williams, Logan Sargeant será identificado como LS2, mientras seguirá habiendo un LS18 con Lance Stroll. Aunque actualmente la Fórmula 1 obliga a elegir un número que acompaña a cada piloto durante toda su estancia en la máxima categoría, hubo otras épocas en las que el dorsal lo marcaba la posición del equipo en el mundial de constructores del año anterior.

Conoce a los protagonistas de la F1 2023: Pilotos y equipos de F1 2023: la parrilla al completo

Con el número 2 se consiguieron seis mundiales de pilotos: Jack Brabham en 1960, Phil Hill en 1961, Denny Hulme en 1967 y con él logró Alain Prost tres de sus cuatro títulos, en 1985, 1989 y 1993. El otro, en 1986, fue con el 1 de haber sido campeón el año anterior.