Lindblad, interesado en el WRC cuando se retire de la F1

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El piloto de Racing Bulls cambió su coche de Fórmula 1 por una máquina del Campeonato del Mundo de Rallyes en el Festival de la Velocidad de Goodwood

Tom Howard
Tom Howard
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Los rallies son una disciplina a la que Arvid Lindblad se gustaría dedicar en el futuro, una vez finalizada su recién empezada etapa en la Fórmula 1, tras haber probado los coches del WRC en el Festival de la Velocidad de Goodwood del pasado fin de semana.

El novato de Racing Bulls se subió a un M-Sport-Ford Puma Rally1 para hacer la estrecha y sinuosa subido a la colina, diseñada por el difunto Hannu Mikkola, campeón del mundo de rallies en la temporada 1983.

Lindblad se sentó primero en el asiento del copiloto para recorrer el tramo junto al piloto del equipo M-Sport-Ford WRC, Jon Armstrong, antes de ponerse él mismo al volante.

El joven de 18 años afirmó que la experiencia le había permitido apreciar de una forma nueva a los pilotos de rally, y reveló además que el rally es algo que admira desde hace tiempo y que se plantearía dedicarse a ello tras su carrera en la F1.

"Ha sido increíble, así que, para empezar, gracias a Jon y a los chicos de aquí por la oportunidad, ya que es la primera vez que hago algo así", dijo Arvid Lindblad en la retransmisión en directo del Festival de la Velocidad de Goodwood.

"Conducimos bastante rápido [en la Fórmula 1] y no diría que tuviera miedo, pero sí que estaba muy fuera de mi zona de confort y me quedé muy sorprendido. Una experiencia increíble; es tan diferente a lo que estamos acostumbrados que no puedo sino sentir un gran respeto por estos pilotos. Es muy diferente. Me lo pasé genial".

"El rally es algo sobre lo que he estado aprendiendo más y, de hecho, últimamente me ha empezado a gustar más; es algo a lo que me gustaría dedicarme algún día, una vez que haya terminado con mis proyectos actuales".

"Ahora que he tenido mi primera pequeña toma de contacto, valoro un poco más lo que hacen estos chicos, porque las cámaras y las onboard no lo muestran realmente. Es increíble, es muy rápido y estás muy cerca de los árboles; es veloz, y es realmente impresionante lo que hacen estos pilotos", añadió el británico.

Más sobre Goodwood:
 

Del mismo modo, Jon Armstrong, que compite en su primera temporada en la máxima categoría del WRC, disfrutó compartiendo su Puma con Lindblad, también piloto de Ford, que debutó este año en la F1.

"Me encantó llevarlo a dar una vuelta y fue estupendo ver lo mucho que disfrutó de la experiencia desde el punto de vista de la conducción", afirmó Armstrong.

"Es increíble [el trabajo que está haciendo en la F1] y creo que los pilotos de F1 lo tienen difícil al llegar, ya que tienen que intentar demostrar su valía desde el primer momento".

"No es fácil y tienes que aprender compitiendo contra pilotos con mucha experiencia; además, todo depende del coche que te toque y cada equipo tiene su propio ritmo. Tienes que rendir por encima de tus posibilidades y creo que él lo ha hecho".

Armstrong volverá a la acción esta semana, cuando el WRC se desplace a Estonia.

Más sobre el WRC:

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