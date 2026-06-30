Cachón revela qué necesita para conquistar el título del WRC2 en 2026

Alejandro Cachón encara la recta decisiva del Mundial de WRC2 convencido de que todavía tiene mucho que decir en la pelea por el título. Después de superar uno de los desafíos más complicados del calendario con un tercer puesto en el Rally Acrópolis de Grecia, el piloto asturiano se ha situado segundo en la clasificación general con 61 puntos y ha reforzado su liderato en WRC2 Challenger, una recompensa a una primera mitad de temporada marcada por la constancia.

En una entrevista concedida a Repsol, el español hizo balance del campeonato y explicó por qué el podio conseguido en Grecia tuvo un valor especial. "Ha sido un rally súper duro, de esos en los que hay que saber sufrir y mantenerse concentrado hasta el final. A nivel físico fue muy exigente por las elevadas temperaturas dentro del coche, y también fue una prueba muy complicada para la mecánica", explicó.

En una cita repleta de piedras, riesgo de pinchazos y trampas constantes, Cachón y su copiloto, Borja Rozada, optaron por una estrategia inteligente para volver a subir al podio, el tercero del curso tras los logrados en Canarias y Japón.

Esa regularidad es precisamente el aspecto que el piloto de Toyota Gazoo Racing Spain considera diferencial en un campeonato tan igualado. "Hemos sido muy constantes durante toda la temporada y siempre luchando por posiciones de podio. En este tipo de carreras no solo cuenta ser rápido, también hay que ser muy regular y saber sumar en cada carrera", afirmó, lamentando únicamente el abandono sufrido en Portugal, que les privó de unos puntos importantes.

Pese a que la victoria todavía se resiste en 2026, Cachón cree que está cerca de llegar. "Hemos tenido ritmo, siendo competitivos y siempre estando cerca, pero para ganar en un campeonato así necesitas que todo salga perfecto. Estoy convencido de que, si seguimos en esta línea, la victoria puede llegar", aseguró.

Regularidad, Toyota y Repsol, las claves del proyecto

Con solo tres pruebas por disputarse, el español tiene claro cuál será la receta para intentar conquistar el campeonato. "La clave será mantener la regularidad, no cometer errores y aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Para conseguir el título sería importante lograr una victoria antes de final de año, porque nos daría muchos puntos y también un impulso de confianza muy importante", señaló.

Cachón también destacó el rendimiento del Toyota GR Yaris Rally2, un coche que, según explicó, "se adapta perfectamente a cualquier superficie", especialmente en tierra, donde su tracción les permite afrontar con mayor confianza los tramos más complicados.

Otro de los pilares del proyecto está siendo el trabajo conjunto con Repsol en el desarrollo de los lubricantes. "Estamos trabajando muy bien juntos y la evolución está siendo muy positiva. Los lubricantes Repsol están funcionando a la perfección en todas las condiciones extremas a las que nos estamos exponiendo", destacó.

Aun así, el piloto español no pierde de vista el enorme nivel de la categoría. "Hay hasta seis pilotos con opciones reales de ganar a final de año. Cada carrera puede cambiar mucho la clasificación", advirtió, antes de dejar claro que toda la atención está puesta en el presente y no en la próxima temporada. Preguntado por 2027, fue rotundo: "Aún es pronto y todavía no sabemos nada. La prioridad es terminar bien esta temporada y seguir peleando por nuestros objetivos".

Alejandro Cachón, en el podio del Rally de las Islas Canarias