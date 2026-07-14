Gabriele Mini hace un test con Alpine F1, de más de 600 km en Silverstone

Continúa el trabajo entre bastidores de Gabriele Mini con el equipo Alpine, que desde hace ya varios años cuenta con una parte valiosa de su programa dedicado a los jóvenes talentos.

El incipiente corredor italiano rodó este martes, 14 de julio, en Silverstone con un monoplaza de 2025, el A525 de la era de efecto suelo, para un test TPC, por tanto, perteneciente al ciclo técnico anterior, para acumular más experiencia con un coche de Fórmula 1 y mejorar la contribución al trabajo en el simulador realizado en la fábrica.

Alpine siempre ha sido uno de los equipos más activos a la hora de garantizar a los jóvenes de su Academia la oportunidad de probar un monoplaza de F1, ya desde la época de Oscar Piastri, para quien se organizó un programa de test especialmente amplio de cara a lo que debería haber sido su debut en la máxima categoría.

Lo mismo se hizo con Jack Doohan, pero también otros jóvenes pilotos de la academia han tenido la posibilidad de realizar algún ensayo. Fue el caso, por sorpresa, de Ugo Ugochukwu, que rodó con la escudería francesa en una sesión de pruebas en Silverstone, viviendo su primera experiencia al volante de un Fórmula 1.

Ahora, también ha llegado el turno del joven italiano, que ha podido rodar en Silverstone, una pista rapidísima y entre las más útiles para comprender realmente el potencial de un monoplaza del Gran Circo. A lo largo de la jornada, Mini completó más de 600 km, un kilometraje muy consistente que le permitió trabajar en diferentes aspectos de la conducción y de la adaptación al coche.

Gabriele Mini a Silverstone, dove ha ottenuto un altro podio Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

A menudo se dice que, para los pilotos de las categorías de formación, son dos los elementos que marcan el salto de nivel: la capacidad de frenada y la carga aerodinámica generada, tan superior que exige una confianza total en el coche al afrontar las curvas.

Silverstone es uno de los trazados más adecuados para comprender estos elementos, para medirse con el coche y acumular experiencia realmente útil. No es ningún secreto que Mini todavía sueña con poder mirar hacia la F1 y, para conseguirlo, se ha fijado como primer objetivo ganar la Fórmula 2 durante el curso actual. Por el momento es segundo en la clasificación general por detrás de Nikola Tsolov, con una victoria y ocho podios en su haber, un rendimiento que lo mantiene plenamente en la lucha por el título.

Esta constancia de rendimiento, porque en las últimas diez carreras solo en dos ocasiones ha quedado fuera del Top 5, le está permitiendo seguir plenamente en la pelea por el campeonato. A la espera de ver cómo se cerrará, conviene recordar que Mini también tuvo la posibilidad de rodar con un Fórmula E, con Nissan, en un test, donde fue especialmente apreciado por su profesionalidad y por los tiempos logrados, hasta el punto de ganarse varios admiradores dentro del equipo.

En este contexto, los ensayos con un coche de F1 representan una oportunidad importante, no solo para acumular kilómetros útiles para su propio camino de crecimiento, sino también para mejorar el trabajo en el simulador, una actividad central en Alpine y realizada también por el reserva Paul Aron.