El nuevo constructor del WRC se prepara para la primera prueba de su coche para 2027

El primer preparador que se ha comprometido con la normativa del Campeonato del Mundo de Rallyes para 2027 se prepara para poner a prueba su coche WRC27 en agosto, de cara al importante cambio reglamentario que llegará la próxima temporada a la máxima categoría de los rallyes.

Fundado por el experimentado ingeniero de competición Lionel Hansen, el exdirector de rallyes de la FIA y antiguo responsable de Citroën en el WRC, Yves Matton, junto con Prospeed, Project Rally One anunció el pasado mes de diciembre sus planes para diseñar, construir y homologar un coche conforme a la especificación WRC27 para el inicio del próximo ciclo reglamentario del campeonato.

El WRC permitirá que los preparadores puedan convertirse en constructores bajo el nuevo reglamento técnico, siendo Project Rally One y la española RMC Motorsport las dos primeras estructuras que han confirmado su compromiso con estas nuevas normas.

Project Rally One ha trabajado intensamente en su nuevo coche para 2027, cuya primera unidad estará completamente ensamblada el próximo mes antes de afrontar su estreno en pruebas durante agosto. Si se completan con éxito todos los hitos del programa de desarrollo tanto sobre tierra como sobre asfalto, está previsto que los dos primeros coches queden terminados antes de que finalice el año.

"La primera fase del proyecto, centrada en los estudios técnicos y el diseño del vehículo, se ha completado con éxito de acuerdo con nuestros objetivos", señala un informe de progreso publicado por el equipo en junio, acompañado de varias recreaciones del coche.

"El primer chasis tubular, construido para la homologación de 2027, se encuentra actualmente en la fase final de fabricación antes de su validación técnica por parte de la FIA.

"Al mismo tiempo, la producción de los primeros componentes para el coche de desarrollo avanza a buen ritmo, y todas las piezas restantes se entregarán en breve. El ensamblaje del primer vehículo, construido conforme a la especificación técnica definitiva FIA Rally1/WRC27, comenzará el próximo mes.

"La prioridad durante esta fase será validar la fiabilidad de todos los componentes sobre diferentes superficies antes de continuar con la puesta a punto y la optimización del vehículo para alcanzar el nivel de rendimiento deseado.

"Los próximos seis meses serán cruciales para el éxito del proyecto RallyOne. Cumplir con un exigente calendario de desarrollo será esencial para garantizar que el coche esté preparado para competir al máximo nivel bajo la nueva normativa de la FIA. Todo el equipo está plenamente comprometido con este objetivo y con preparar el proyecto para su debut competitivo al inicio de la temporada 2027".

Un equipo con amplia experiencia en el WRC

La actualización del proyecto también revela la estructura de la organización, formada por 17 especialistas que trabajan en el diseño y desarrollo del vehículo. Alain Penasse, antiguo director del equipo Hyundai en el WRC entre 2013 y 2021, es el responsable de la gestión deportiva y la estrategia, además de preparar la entrada del equipo en el Mundial.

Jeremy Chevallereau coordina todos los aspectos técnicos del proyecto, trabajando estrechamente con socios, proveedores y subcontratistas. Por su parte, Florent Biard lidera la oficina técnica y el desarrollo del vehículo, con el apoyo de los ingenieros, diseñadores, delineantes y técnicos de Faster Racing.

Además, el prestigioso diseñador Jean-Claude Vaucard, que desarrolló coches de rally para Peugeot, Citroën y Volkswagen, se ha incorporado al proyecto como principal asesor técnico para supervisar el conjunto del desarrollo.