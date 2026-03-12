Por qué el Rally Safari de Kenia será una lotería más que nunca

"Creo que es la misma lotería que tienes en Europa: compras un boleto y esperas lo mejor. Va a ser un poco así. Este año va a ser muy salvaje".

Así describió Esapekka Lappi, de Hyundai, lo que les espera esta semana a los equipos del Mundial de Rally, en lo que se espera que sea el Rally Safari de Kenia más extremo desde que la prueba regresó al calendario en 2021.

La visita del WRC a África se ha ganado con razón la etiqueta de ser el evento más duro de la temporada debido a sus castigadoras especiales de grava muy rota, el clima cambiante y los peligros inesperados. Este año, parece que conquistar el rally será más una lotería que nunca, a pesar de que el recorrido se ha reducido de 383 km a 350 km, con menos presencia de las complicadas secciones de arena.

La temporada de lluvias en Kenia está en pleno apogeo, con fuertes precipitaciones —más intensas de lo habitual— que han golpeado los tramos en los días previos al evento, convirtiendo carreteras secas en auténticos barrizales inundados y llenos de profundas roderas en algunos puntos. El mal tiempo también ha dejado al descubierto más roca madre en las pistas, lo que castigará aún más a los coches y aumentará el riesgo de pinchazos y problemas de fiabilidad.

Los equipos esperan que los tramos se sequen con el sol de la mañana, solo para que lleguen fuertes chubascos por la tarde y regresen las condiciones embarradas que afectarán a la visibilidad de los pilotos.

El bicampeón del Safari y vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier, disputará su primera participación en el rally desde que ganó la edición de 2023, y está convencido de que la prueba de este año será la más dura que ha vivido.

Foto de: Toyota Racing

"Parece que será la más desafiante, al menos por lo que he visto", dijo Ogier. "He estado aquí tres veces y nunca había visto tanta agua, y parece que la temporada de lluvias ha empezado un poco antes de lo esperado".

"Antes veníamos más tarde en el año, así que teníamos chubascos por la tarde, pero no estas lluvias tan intensas que tenemos ahora. Ha sido duro para los caminos porque algunas secciones están mucho más rotas y otras están llenas de agua. Será un reto llevar el coche hasta el final sin problemas".

"Si consigues hacer un rally sin contratiempos, tendrás un buen resultado aquí. El riesgo de pinchazos es alto en algunos lugares, pero como mencioné, estas zonas con agua serán difíciles para los coches, y no ves nada cuando pasas por ellas con el barro golpeando el parabrisas. A veces eres un pasajero mientras las roderas te lanzan de un lado a otro. Solo esperas que todo vaya bien".

"Es mejor no esperar demasiado de este rally porque realmente no sabes qué puede pasar. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero creo que nadie puede predecir lo que sucederá aquí".

El compañero de equipo de Ogier, Oliver Solberg, asegura que encontrar un equilibrio entre velocidad y sobrevivir a las condiciones sin problemas será clave.

"Todo [será un desafío]. Tenemos que encontrar una buena velocidad, una velocidad segura, y entender en qué tramos puedes atacar y en cuáles no. Para mí cada curva es diferente, con rocas y todo tipo de cosas, así que va a ser extremo", dijo Solberg.

"Definitivamente tienes que estar muy atento [para mantener limpio el parabrisas cuando llueve]. El clima puede cambiarlo todo. Hay algunos viejos trucos con jabón que me enseñó mi abuela para las ventanas, así que eso podría ser una pequeña cosa [que podamos hacer]".

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

El piloto de M-Sport-Ford Jon Armstrong añadió: "Ha sido toda una aventura incluso antes de recorrer un solo kilómetro cronometrado. El reconocimiento no se parece a nada que haya visto antes, con grandes pantanos. Bromeaba diciendo que Shrek podría enfadarse porque estamos conduciendo por su pantano".

El rally ha resultado ser un evento complicado para Hyundai en el pasado, con sus mejores resultados llegando el año pasado cuando Ott Tanak y Thierry Neuville terminaron segundo y tercero detrás del Toyota de Elfyn Evans, que logró la quinta victoria consecutiva de Toyota en la prueba.

Aunque Hyundai ha tenido un inicio lento en 2026, las condiciones extremas de esta edición llevan a Neuville a creer que "todo el mundo tiene una oportunidad de ganar" este fin de semana.

"Obviamente va a ser una gran aventura este fin de semana, y creo que será un rally con muchos acontecimientos. Tengo muchas ganas de que llegue", dijo Neuville.

"Tenemos que ir paso a paso y ver dónde estamos. En este rally todos tienen la misma oportunidad de ganar y de hacerlo bien. Creemos que tenemos buenas opciones de lograr un buen resultado, pero en el pasado hemos tenido algunos problemas aquí, así que la tarea es evitar esos contratiempos y luego veremos dónde terminamos".

El rally, compuesto por 20 tramos, comienza el jueves por la tarde.