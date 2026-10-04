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WRC Rally de Italia

¡Evans sufre un pinchazo antes de la Power Stage decisiva por el título del WRC!

El drama prepara una emocionante power stage final de la temporada 2026 del WRC.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

La lucha por el título del Campeonato del Mundo de Rallies de 2026 se decidirá en la Power Stage final del Rally de Italia-Cerdeña, después de que Elfyn Evans sufriera un pinchazo en la penúltima especial.

El líder del campeonato se vio obligado a detenerse en la especial 16 para cambiar la rueda delantera derecha, en lo que resultó ser un giro inesperado de última hora, ya que la lucha por el título parecía inclinarse cada vez más a favor del líder del rally, Oliver Solberg. Es el segundo rally consecutivo en el que Evans sufre un pinchazo en la penúltima especial, tras correr la misma suerte en Chile. 

"Lo vimos venir desde muy lejos; era una curva muy rápida con muchas piedras", explicó Evans. "Reduje la velocidad al máximo y la tomé lo más limpio que pude… sí. Siempre se puede contar con eso con estos neumáticos".

"Lo intentaremos [en la Power Stage]".

Evans comenzó el domingo con una ventaja de seis puntos sobre el líder del rally, Solberg, pero esta se redujo pronto a tres. El líder del rally, Solberg, mantuvo su impresionante ritmo para encabezar la clasificación del Super Sunday, que ofrece cinco puntos extra, mientras que Evans ocupaba la cuarta posición, que le reportaría dos puntos. 

Sin embargo, el pinchazo en la especial 16 acabó con cualquier posibilidad de que Evans sumara puntos del Super Sunday, reduciendo la diferencia entre los rivales por el título a un punto a favor de Evans de cara a la última especial. 

Con Solberg en camino de conseguir su tercera victoria del año y liderando el «Super Sunday» con una ventaja de 8,7s, está a punto de ganar el título por diferencia de resultados si terminan empatados a puntos.

Oliver Solberg Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Foto: Toyota Racing

Esto ha dado lugar a una increíble decisión en la última etapa: si Evans vence a Solberg, se proclamará campeón del mundo, y viceversa si Solberg es más rápido que Evans en la etapa de 7,1 km entre Sassari y Argentiera que se disputará esta tarde. 

"Vaya, qué fácil", comentó Solberg con sarcasmo cuando le dijeron que solo tenía que superar a Evans en la Power Stage para proclamarse campeón del mundo. 

"Lo daremos todo hasta el final. En la primera pasada tuvimos una clara desventaja al salir desde atrás; esperemos que no ocurra lo mismo en la Power Stage. Quizá preferiría que fuera una etapa más normal, pero, en cualquier caso, lucharé. A por todas".

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