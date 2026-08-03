Los pilotos del WRC reaccionan al histórico acuerdo de la FIA con el promotor

Los pilotos del WRC están ilusionados con el futuro del Campeonato del Mundo de Rallies tras lo que la FIA ha calificado como "el mayor acuerdo de la historia" para el mundo del rally.

Tras meses de negociaciones, la empresa automovilística francesa Cosmobilis y el inversor privado Park Square Capital han adquirido oficialmente WRC Promoter GmbH para hacerse cargo de los derechos comerciales del WRC y del Campeonato Europeo de Rally mediante un acuerdo a largo plazo cuyos detalles no se han revelado.

Se cree que la duración del contrato ronda los 25 años.

El exdirector de los equipos de Fórmula 1 de Lotus y McLaren, Eric Boullier, se convertirá en el nuevo director general de WRC Promoter.

Según la FIA, el acuerdo "aportará una importante inversión nueva al deporte, lo que contribuirá a reforzar y hacer crecer su cartera de deportes de motor de talla mundial en los próximos años". Se espera que la nueva visión para el WRC se dé a conocer en el Rally de Paraguay a finales de este mes.

La formalización de este acuerdo se considera un paso clave para que el WRC avance hacia su nueva era, encabezada por un nuevo y radical reglamento técnico que se introducirá el próximo año. Se espera que, ahora que se ha designado a un nuevo titular de los derechos comerciales, se proceda en su debido momento a la finalización del calendario de 2027 y del reglamento deportivo.

La promoción del WRC ha sido un tema candente en el parque de asistencia durante varios años y este nuevo acuerdo histórico ha sido acogido con optimismo por parte de los pilotos.

Thierry Neuville, de Hyundai, fue uno de los que más se pronunció sobre la necesidad de un cambio y, aunque su propio futuro en el campeonato más allá de este año aún está por decidir, espera que el nuevo titular de los derechos comerciales colabore con los pilotos.

"Obviamente, llevábamos mucho tiempo esperando ese anuncio", declaró Neuville a Motorsport.com. "Espero que podamos trabajar codo con codo —equipos, pilotos y promotores— para devolver el campeonato al lugar que le corresponde. Y creo que nosotros, los pilotos, también podemos ser de gran ayuda, porque somos los protagonistas de ese campeonato y somos quienes mejor sabemos lo que significa".

El nuevo acuerdo se produce antes de una revisión de las normas del WRC para 2027 Foto: FIA

El nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, cuyo futuro en el WRC tampoco está aún definido, añadió: "Personalmente, repito, probablemente ya no me quede mucho tiempo en este deporte".

"Pero, aun así, para el deporte en general, creo que es una gran noticia contar con sangre nueva y con gente que parece tener la motivación necesaria para devolver al deporte al lugar que le corresponde, ya que, en estos momentos, es justo decir que no estamos realmente contentos con nuestra situación actual. El potencial está ahí, y creo que es fantástico contar con un nuevo equipo, quizá con nuevas ideas y la ambición de llevar al WRC al lugar que se merece".

Jon Armstrong, debutante en el WRC Rally1, también compartió su optimismo de cara al futuro y está deseando ver qué rumbo tomarán los nuevos propietarios con el WRC.

"Suena prometedor", afirmó. "Obviamente, no conozco muy bien a esos chicos, pero creo que, a juzgar por su trayectoria, aportan una perspectiva ligeramente diferente del automovilismo y también de la promoción".

"Estoy deseando ver qué sucederá en el futuro y creo que tenemos uno de los deportes más emocionantes del mundo. Así que espero que podamos mostrárselo a más gente y conseguir una audiencia más amplia".

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