Gana la entrada soñada para asistir a todas las carreras de F1 de la temporada 2027

Cuando el aficionado a la F1 Brandon Burgess gastó todos sus ahorros yendo a todas las carreras de la temporada pasada, le dio una buena idea a Heineken, patrocinador global de la categoría. Crearon un abono de temporada de fibra de carbono que permite a un afortunado aficionado y a un amigo seguir sus pasos, y la próxima temporada podrías ser tú.

Burgess hizo la temporada 2025 con un presupuesto ajustadísimo, así que se quedó sorprendido cuando Heineken llamó para ofrecerle una mejora. Este año se convirtió en el primer propietario del Season Ticket y, cuando Max Verstappen se lo entregó, le cambió la vida.

"No podía acabar de creérmelo", dice. "El año pasado hice muchas cosas por el lado más barato, así que poder sentarme en la tribuna principal y mirar hacia los boxes y tener todo el acceso extra que no tenía antes ha hecho que este año sea bastante increíble".

"Puedo llevar a personas diferentes cada vez: mi novia, mis padres y amigos y familiares, y aunque todos los que vienen conmigo también son aficionados de la F1, algunos nunca habían estado antes en una carrera, así que poder compartir eso con ellos es increíble".

UNA AVENTURA DE UN AÑO

Asistir a cualquier carrera es una experiencia, pero hacer una temporada completa de carreras un sueño. De Melbourne a Mónaco, de Australia a Abu Dhabi, los dos pases de carrera para toda la temporada que se ofrecen incluyen vuelos, acceso y alojamiento para cada gran premio del campeonato.

Sin embargo, esto no es solo una entrada para asistir a las carreras de F1. Es una oportunidad para explorar el mundo en una aventura de un año que abarca destinos por Europa, Norteamérica, Asia, Oriente Medio, Sudamérica y Oceanía.

En cada carrera, el afortunado ganador y su invitado obtendrán acceso exclusivo, disfrutarán de grandes asientos y podrán conectar con otros aficionados de la F1, compartiendo la pasión y la emoción del momento y creando una larga lista de experiencias inolvidables.

Las oportunidades de esta escala son excepcionalmente raras; si no, pregúntale a Burgess. "Poder experimentar tantos países diferentes a través de la F1 ha sido increíble", dice. "La cultura diferente realmente se filtra en cada carrera y de verdad es difícil elegir una favorita".

"La amabilidad de los aficionados de la F1 también me ha dejado alucinado. He estado haciendo quedadas con otros aficionados en muchas de las carreras y eso suele ser mi momento destacado del fin de semana: simplemente un gran grupo de gente charlando sobre F1, el fin de semana y sus viajes y experiencias anteriores".

ELEGIR A UN GANADOR

La oportunidad de viajar a cada Gran Premio abre un acceso sin precedentes al deporte y a sus aficionados. La experiencia de Burgess demuestra hasta qué punto el automovilismo puede crear vínculos significativos, y él construyó amistades con gente en cada destino de la F1.

Ahora le corresponde al primer titular seleccionar a su sustituto, y para estar en la pelea, los aficionados solo tienen que enviar un vídeo mostrando por qué merecen un premio tan codiciado. Para Burgess, se trata de una cosa, y solo una cosa.

"Lo clave que buscaré es la pasión por la F1 porque tienes que ser un verdadero aficionado para aprovechar al máximo esta oportunidad", dice. "Va a ser difícil dejarlo y hay bastante presión al elegir quién es el siguiente".

Así que, ¿qué único consejo le daría al ganador del próximo año? "Absórbelo todo. Aunque estés cansado, sigue adelante y disfruta cada segundo porque mirarás atrás y las experiencias serán bastante alucinantes cuando llegues al final del año".

¿Te apetece convertirte en el próximo titular del Heineken F1 Season Ticket en 2027? Entra aquí para participar.