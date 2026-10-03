WRC Cerdeña - Solberg se coloca en cabeza y aprieta la lucha por el título

Oliver Solberg ha reforzado aún más su candidatura al título del Campeonato del Mundo de Rallyes al arrebatarle el liderato del Rally de Italia-Cerdeña a Thierry Neuville, de Hyundai, tras una dramática mañana de sábado.

Solberg, que empezó la mañana a 12,3s del líder, Thierry Neuville, sorprendió a todos al ganar dos de las tres etapas y situarse en cabeza con una ventaja de 2,7s. Este asalto al liderato evidentemente le da ahora más esperanzas de lograr el título, de cara al bucle de la tarde, en el que llegará a cuatro puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans.

El rumbo del rally y de la lucha por el título dio un giro en la primera especial del día, un recorrido de 24,14 km por la etapa 'Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala'.

El piloto de Hyundai, Adrien Fourmaux, comenzó la jornada a 0,4s de Neuville, pero sus esperanzas de lograr su primera victoria en el WRC se vieron mermadas una vez más cuando su i20 N sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda.

El francés decidió no parar para cambiar el neumático y logró llegar al final de la especial, pero perdió un minuto en el transcurso.

El compañero de equipo de Fourmaux y líder del rally, Neuville, se adjudicó la victoria en la etapa con una ventaja de 2,1s sobre Solberg. Como resultado, Neuville amplió su ventaja a 14,4s respecto a Solberg, que subió un puesto hasta la segunda posición.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

El pinchazo de Fourmaux relegó al piloto de Hyundai al quinto puesto de la general, por delante de Evans, quien vio cómo Solberg recortaba dos puntos en la lucha por el título.

Solberg se propuso rápidamente recortar la distancia con Neuville y no perdió tiempo en hacerlo. En la siguiente especial, el piloto de Toyota tuvo una impresionante actuación para ganar la etapa y recortarle 11,1s a Neuville, situándose a 3,3s de él antes de una última etapa del bucle emocionante.

Solberg continuó su remontada y ganó la etapa 10, recortándole 6,0 sa Neuville para darle la vuelta a la clasificación general y situarse en un sensacional primer puesto.

"Es muy emocionante. Para esto estamos aquí. Damos lo mejor de nosotros mismos. Como dije desde el principio, es posible y lo intentaré hasta el final", afirmó Solberg.

Tras el problema con los neumáticos de Fourmaux en la octava etapa, el actual campeón del mundo, Sébastien Ogier, se colocó tercero. El francés completó el bucle con 17,4s de ventaja sobre Fourmaux, que logró remontar hasta la cuarta posición al adelantar al candidato al título, Sami Pajari, en la novena etapa.

Del mismo modo, el líder del campeonato, Evans, no pudo recortar distancias con los pilotos que le precedían, ya que se vio perjudicado por su posición en la pista.

Daniel Sordo, Patricia Sáiz Ruiloba, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Josh McErlean siguió liderando la carga de M-Sport-Ford en séptima posición, mientras que Takamoto Katsuta subió al octavo puesto. El dúo de M-Sport, Jon Armstrong y Martins Sesks, completó el top 10.

Dani Sordo, de Hyundai, se reincorporó al rally el sábado por la mañana tras su accidente en la séptima etapa del viernes, pero su participación fue efímera. El español ya había sentido molestias tras un impacto en el shakedown del jueves y optó por regresar al parque de asistencia tras completar la primera etapa de la mañana.

"No puedo seguir así. Me duele mucho. Al frenar, siento como si tuviera algo roto. No podía conducir. Me duele mucho la espalda y el costado", afirmó Sordo.

Esta tarde se repetirá el bucle de tres etapas tras una parada en boxes al mediodía.