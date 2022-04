Leclerc explicó que el porposing no es tan molesto en su caso

Cargar el reproductor de audio

Después de las tres primeras carreras de la temporada, el porpoising sigue siendo un problema en la Fórmula 1 para algunos equipos. Sin embargo, no todos los coches y pilotos sufren por igual el rebote visible a alta velocidad.

En Mercedes, por ejemplo, llegaron a poner sensores en su coche durante la carrera, para así poder solucionar sus problemas con este fenómeno de una vez por todas.

Charles Leclerc también sufrió el fenómeno en el Gran Premio de Australia, pero no le afectó demasiado. "No sé por qué, pero no soy muy sensible a ello", dijo el piloto de Ferrari, cuando le preguntaron por el rebote que sufre su F1-75.

"Parece extremo en las imágenes desde el coche. Y por supuesto que lo siento. Pero no me molesta demasiado en términos de rendimiento, solo quizás un poco en la curva 9".

Aun así, el ganador de la carrera de Melbourne insiste en que "es algo que definitivamente queremos abordar porque no ayuda a la consistencia. Especialmente cuando cuando el rebote se da en una curva, puede ser un problema. Así que eso es algo en lo que tenemos que trabajar".

En Australia, sin embargo, no fue un problema para él, dijo. "No habría podido ir más rápido si no hubiera rozado el suelo", explicó el monegasco. "La reanudación fue un poco difícil, porque lo tenía antes de la curva 1 y eso hace que no tengas tanta seguridad al frenar. Pero todo fue bien. Pero claro, no es muy cómodo dar 58 vueltas así".

El jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, también dio su opinión sobre este problema: "Es algo en lo que estamos trabajando. Sabemos que aún no está completamente resuelto".

"Quizá ya en Imola tratemos de mitigarlo más si podemos. Pero es algo que sabemos que aún no está totalmente resuelto. No es una sorpresa, es algo que es difícil de mantener bajo control".

En ese contexto, Binotto admite que "hay carreras o trazados de pista en los que sufrimos más que en otros, sean cuales sean las razones. Así que cuando llegamos aquí, sabíamos desde el viernes que podría haber sido un problema también para este fin de semana".