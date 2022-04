La F1 ya trabaja en el coche de 2026 con los datos de 2022

Cargar el reproductor de audio

Junto a su equipo de ingenieros de F1, que hace unos meses se transfirieron al departamento de la FIA, Symonds fue uno de los principales arquitectos del concepto del monoplaza de 2022.

El director técnico de la Fórmula 1 asegura que después de un gran inicio de la nueva temporada 2022, ya están buscando más formas de mejorar el espectáculo.

Sin embargo, estos cambios serán tan significativos que se guardarán hasta la llegada de una nueva generación de monoplazas en 2026, cuando la categoría también dará la bienvenida a una nueva unidad de potencia.

Pat Symonds, que en un principio planeó dejar su puesto a partir de este verano, finalmente permanecerá en la F1 y, por lo tanto, podrá estar al frente de los planes a largo plazo.

"Si no estuviéramos aprendiendo lecciones, estaríamos muertos", dijo Symonds a Motorsport.com. "Creo que cuando diseñas un coche, nunca estás 100% contento con él".

"En el momento en el que está terminado, solo piensas 'podría haber hecho un mejor trabajo aquí o allá'. Y creo que con el monoplaza de 2022, ese fue el caso".

"Estoy muy, muy feliz con lo que hemos hecho. Pero hay cosas que podrían ser mejores".

"No será en el 2023 o en el 2025, pero creo que para el 2026 habrá muchos cambios en el concepto del coche. Así que todavía no estamos hablando de ajustes claves, estamos hablando de los principios básicos".

Symonds reconoció que los datos recogidos en las carreras de Bahrein y Arabia Saudí mostraron signos "positivos" de que seguir a otro coche ahora es más fácil que antes.

"Hemos analizado algunos datos y haremos un informe interno después de unas cuantas carreras más. Siempre digo que no hay que hacer cosas con una muestra pequeña. El objetivo nunca fue adelantar, ahí influyen muchas más cosas. Siempre se trató de seguirse más de cerca".

"Comenzamos a monitorearlo hace unos años y ahora podemos ver un cambio. Llevamos muy pocas carreras, pero creo que los primeros datos apuntan en una dirección positiva. Así que tengo muchas esperanzas de que este año tengamos carreras muy espectaculares y reñidas".

"Hemos aprendido mucho sobre este coche y tenemos confianza en nuestras herramientas. Mucha gente se mostró muy dudosa sobre si lograríamos algún cambio, pero hemos demostrado que podemos hacerlo y que entendemos sus problemas".

"Durante las últimas etapas de intentar poner a prueba las reglas de 2022, nos dimos cuenta de que había mejores formas de hacer algunas cosas. Las incluiremos en la próxima generación de diseño, que probablemente llegará en 2026".

"Como dije antes, en el momento en que diseñas algo, no estás contento al 100% con lo que has hecho. Tienes que ser pragmático, no puedes hacer un concepto totalmente nuevo cada año", concluyó el director técnico de la F1.