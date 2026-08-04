Una reñida lucha histórica: la batalla por el título de MotoGP 2026 bate récords

Se han disputado 11 grandes premios en la temporada de MotoGP de 2026 y la lucha por el mundial está más reñida que nunca. Solo 24 puntos separan al líder del campeonato, Jorge Martín, del quinto clasificado, Fabio Di Giannantonio.

Si echamos un vistazo a los libros de historia, vemos que, desde el inicio de la era moderna de MotoGP en 2002, nunca antes había estado tan reñida la lucha por los primeros puestos de la categoría reina tras once fines de semana.

Un gráfico publicado por MotoGP ilustra esa situación excepcional. Desde 2002, no ha habido ninguna temporada en la que, después de ese número de grandes premios, los cinco primeros de la clasificación de pilotos presentaran una diferencia de puntos menor.

Solo en el año de la pandemia la diferencia fue similar en MotoGP

Con tan solo 24 puntos, la temporada 2026 supera incluso el récord anterior de 2020. En aquella ocasión, tras once grandes premios, 28 puntos separaban al líder del mundial del quinto clasificado. Sin embargo, aquella temporada se vio muy acortada debido a la pandemia y se caracterizó por unas condiciones excepcionales.

Le siguen la temporada de 2017, con 35 puntos, así como las de 2022 (67) y 2006 (68), con casi el triple de puntos que en la temporada actual. El hecho de que la diferencia actual sea considerablemente menor pone de relieve lo reñida que está siendo hasta ahora la lucha por el título de 2026.

Lo más destacable no es solo el récord en sí, sino también el contraste con el año anterior, cuando Marc Márquez aplastaba. En 2025, en el mismo momento de la temporada, había una diferencia increíble de 205 puntos entre el primer y el quinto puesto. Fue, con diferencia, la mayor diferencia de toda la era de MotoGP. En tan solo una temporada, el panorama ha cambiado por completo: de la lucha por el título más desigual de los últimos 25 años a la más reñida.

Un vistazo a la historia también pone de manifiesto lo inusual que es la situación actual. En los primeros años de MotoGP, Valentino Rossi, en particular, con su dominio, solía provocar que el pelotón se dispersara pronto.

Tras once grandes premios, la diferencia entre el líder del Mundial y el quinto clasificado ya era de 146 puntos en 2005; en 2014 fue de 145 y en 2002, nada menos que de 140 puntos. También en 2010 (137), 2024 (136), 2003 (131) y 2019 (127) la cabeza de la clasificación estaba mucho más separada de lo que ocurre hoy en día.

¿Qué hace que el año 2026 sea tan especial?

El hecho de que el récord se haya batido precisamente en una época en la que, gracias a las carreras de sprint y principales, se otorgan muchos más puntos del mundial por fin de semana que hace tan solo unos años, lo hace aún más notable. A pesar de la mayor cantidad de puntos en juego, el grupo de cabeza está más reñido que nunca.

Esto promete mucha emoción para la segunda mitad de la temporada 2026. Con Jorge Martín (208 puntos), Ai Ogura (194), Marc Márquez (190), Marco Bezzecchi (186) y Fabio Di Giannantonio (184), hay nada menos que cinco pilotos a un paso del liderato.

Dado que en un fin de semana de gran premio se otorgan ahora hasta 37 puntos para el Mundial, la clasificación en los primeros puestos puede cambiar por completo en cuestión de días.