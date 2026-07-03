Leclerc: "Nos sorprende la pole; a mí me falta el feeling que tenía con el coche de 2025"

Hay mucha sorpresa en las palabras de Charles Leclerc al término de la clasificación de Silverstone, que terminó con una Ferrari inesperadamente al frente. Apenas un día antes, los pilotos del Cavallino temían que el Gran Premio de Gran Bretaña pudiera convertirse en una de las citas más complicadas para el SF-26, teniendo en cuenta la desventaja de motor en un circuito donde se esperaba que quedara especialmente al descubierto, también por el reducido número de oportunidades para recuperar energía.

De hecho, la FIA redujo en 1 MJ la energía recuperable por vuelta poco antes del inicio del fin de semana, alterando en parte las simulaciones de los equipos. Pero muy pocos imaginaban una Ferrari tan competitiva en un trazado como Silverstone, a pesar de que al coche italiano no le falta carga aerodinámica para afrontar las rápidas curvas del circuito británico.

La sorpresa tampoco fue escondida por los dos pilotos. Hamilton esperaba perder seis décimas en las rectas, aunque la pérdida de rendimiento fue finalmente menor de lo previsto, si bien la comparación con el año pasado sigue siendo claramente desfavorable respecto al anterior ciclo técnico. Del mismo modo, Leclerc reconoció estar extremadamente sorprendido, ya que esperaba una diferencia mucho mayor respecto a los coches de delante.

"Estamos extremadamente sorprendidos de que Lewis haya conseguido la pole hoy. En general esperábamos estar mucho más lejos de los coches de delante, así que es un gran paso adelante. Como equipo estamos realmente sorprendidos de ser tan competitivos en un circuito como este", comentó el piloto monegasco tras la clasificación.

Sin embargo, hay otro aspecto que sorprende a Leclerc, esta vez de forma negativa: la diferencia respecto a Hamilton. No es ningún secreto que Lewis es el piloto más exitoso de la historia en Silverstone y que el circuito británico siempre ha sido uno de sus favoritos, el escenario donde también logró aquella inolvidable última victoria con Mercedes.

Aun así, esas tres décimas que Leclerc perdió frente a su compañero se enmarcan en un periodo en el que todavía no termina de sentirse cómodo con algunas características del coche. Más que limitar su rendimiento puro, esas sensaciones le dificultan extraer todo el potencial del SF-26 con regularidad. Hay momentos en los que tiene confianza y puede atacar, pero en otros le falta ese feeling necesario para rendir al máximo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Si miro la situación actual, está claro que desde hace un tiempo he entendido que no tengo la misma facilidad que tenía el año pasado con el coche anterior. Incluso cuando empujo y consigo completar una buena vuelta, hablamos de centésimas: Lewis está mucho más a menudo al 100% del potencial del coche, mientras que yo no", explicó Leclerc.

Analizando los datos, Leclerc perdió sobre todo en la entrada y el paso por curva en algunos puntos, como la curva 6 y la última frenada, donde Hamilton fue claramente más eficaz. Es una confirmación más de que al monegasco todavía le falta esa confianza a la hora de meter el coche en la curva y marcar la diferencia, una sensación que, en cambio, el siete veces campeón del mundo sí parece haber encontrado.

"Tengo que trabajar en todo, de verdad, pero lo más importante es el feeling con este coche. Cuando no tienes las sensaciones adecuadas, resulta muy difícil sacar el tiempo por vuelta y tener la confianza necesaria cada sábado al llegar a la clasificación, o en este caso un viernes, para llevar el coche al límite. Me está costando ser constante a la hora de alcanzar mi 100%. En la SQ1 y la SQ2 estuve cerca y llegué bastante confiado a la SQ3, pero al empezar la SQ3 perdí el coche: simplemente no lo siento como debería".