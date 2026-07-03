Sainz acaba 15º pese a "una de las mejores vueltas de la temporada"

Después de varias eliminaciones consecutivas en la primera ronda de la clasificación, los Williams llegaron al Gran Premio de Gran Bretaña con un nuevo alerón delantero, el cual permitió a Carlos Sainz y Alex Albon acceder a la SQ2 de la clasificación al sprint.

Sin embargo, el piloto español aseguró que, aunque ha sido un paso adelante, no ha sido suficiente, ya que todavía están muy lejos de la zona media.

"Sí, es un pequeño paso, quizá un poco más pequeño de lo que nos hubiera gustado. Para ser sinceros, hemos montado un nuevo alerón delantero en el coche que parece estar funcionando bien, pero creo que solo nos ha ayudado a superar a dos Haas en la clasificación".

"Hemos conseguido pasar de estar por detrás a estar por delante de ellos, creo que es una pequeña mejora bastante notable la que hemos introducido. Pero por desgracia, seguimos estando a años luz de los diez primeros".

"Creo que el Racing Bulls y el Audi este fin de semana parecen medio segundo más rápidos, lo cual es demasiado para nuestro gusto, pero es lo que hay", explicó.

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Pese a haber acabado 15º, Carlos Sainz asegura que su vuelta en la SQ2 de Silverstone "ha sido probablemente una de las mejores de la temporada, en la que todo ha salido a la perfección, así que al menos me quedo con eso y pues a ver qué podemos hacer mañana".

Aunque la mejora no ha sido suficiente, el piloto madrileño de Fórmula 1 confía en que Williams siga el camino que ha empezado con la mejora del alerón delantero en Silverstone, con la intención de seguir recortando distancias.

"Seguiremos esforzándonos, seguimos dándolo todo. Como equipo, sabemos que nos enfrentamos a una lucha a largo plazo para intentar recuperar todo lo que perdimos a principios de año", concluyó el piloto de Williams.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images