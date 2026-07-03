Verstappen no se conforma con ser 3º: "Aún no estamos donde queremos"

Max Verstappen sorprendió a todos al colocar a su Red Bull en la tercera posición en la clasificación al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, por delante de uno de los Mercedes, un Ferrari y los dos mcLaren.

Una vez acabada la clasificación corta del viernes, el holandés reconoció que había sido tercero, pero que también podría haber sido incluso séptimo debido a la igualdad de esa zona delantera de la parrilla.

"Para nosotros, el resultado de la SQ3 estuvo muy reñido, ¿no? Fácilmente podríamos haber acabado terceros, o incluso sextos o séptimos, pero nos fue bien, así que sí, estuvimos un poco más cerca de los delante".

Para Verstappen, Red Bull todavía tiene mucho que mejorar para estar a la altura tanto de sus expectativas como de las del equipo, que es luchar por poles y victorias.

"Creo que todavía no estamos donde queremos estar, quizá en las curvas nos falta un poquito, pero también en el despliegue y esas cosas, así que hay algunas cosas que resolver para intentar mejorar el tiempo por vuelta en general, pero sí, nosotros intentaremos hacerlo, por supuesto", dijo.

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Cuando le preguntaron si notaba el coche mucho mejor en la clasificación del sprint en comparación a la FP1, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 admitió que "un poco mejor, sí, aunque todavía no está donde yo quiero que esté. Supongo que también es una combinación de cómo está el trazado con alguna limitación en la recta, y sí, simplemente hay que encontrar el equilibrio adecuado".

De cara a la carrera al sprint del sábado, Max Verstappen no cree que pueda competir de tú a tú con Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, de hecho, prefiere centrarse en los todos los pilotos que salen por detrás de él.



"Parecen un poco rápidos, así que, bueno, también deberían ser rápidos en carrera; así que, en mi caso, creo que será más bien una batalla con los pilotos que vayan a empezar por detrás de mí", concluyó el piloto de Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images