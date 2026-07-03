McLaren se resigna en Silverstone: "No tenemos el ritmo de Ferrari y Mercedes"

McLaren llegaba a Silverstone confiando en pelear, al menos, por las primeras posiciones de la clasificación sprint. Sin embargo, el viernes dejó un panorama muy distinto. Ferrari y Mercedes marcaron el ritmo desde la primera vuelta, Max Verstappen volvió a sacar petróleo de su Red Bull y los dos MCL40 quedaron relegados a una incómoda tierra de nadie, demasiado lejos de la lucha por la minipole y con el equipo asumiendo que, por ahora, su batalla está en otro frente.

Lando Norris fue el mejor clasificado de los de Woking, aunque el británico explicó que su sesión estuvo condicionada por un problema en el conducto de freno delantero que alteró por completo el comportamiento del coche durante prácticamente toda la clasificación.

"Fue bastante más importante de lo que pensaba", explicó. "Solo conseguimos arreglarlo para el último intento y el equipo hizo un gran trabajo. El coche era completamente diferente, mucho mejor. Durante casi toda la sesión fue bastante complicado y, cuando por fin tuve buenas sensaciones en la última vuelta, sentí que todavía podía haber empujado mucho más".

Aun así, Norris reconoció que el problema mecánico no explica por completo la diferencia con los equipos de cabeza. "Creo que el ritmo seguía estando más o menos ahí, pero no para luchar delante".

De cara a la sprint, el británico tampoco escondió que las opciones de ganar posiciones pasan, sobre todo, por aprovechar cualquier oportunidad.

"Lo intentaré. Quizá podamos competir con el Red Bull, pero el Mercedes de George es claramente mucho más rápido. Pelear contra un coche así será complicado, aunque nunca se sabe. Tenemos que entender algunas cosas e intentar mejorar para mañana".

Norris también tuvo tiempo para valorar el ambiente de Silverstone y reconoció que incluso para él fue especial ver a Lewis Hamilton devolver a Ferrari a lo más alto en casa.

"Es algo muy bonito para los aficionados. Incluso para mí ha sido especial verlo. Es una pena que no tengamos el ritmo para competir contra ellos, pero espero que mañana podamos darles algo más que celebrar".

Piastri: "He sacado todo, pero no había más"

Oscar Piastri compartió prácticamente el mismo diagnóstico que su compañero. El australiano reconoció que McLaren ya intuía después de los entrenamientos libres que sería complicado pelear por la minipole y que el resultado terminó ajustándose bastante a lo esperado.

"Más o menos era lo que esperábamos. Después de los libres parecíamos bastante lentos, así que es donde pensábamos que estaríamos. Incluso creo que estuvimos más cerca del grupo que venía por detrás de Kimi y Lewis".

Aunque el coche mejoró respecto a la sesión matinal, el salto fue insuficiente para acercarse a Ferrari y Mercedes.

"Mejoró un poco, pero no tanto como necesitábamos. Siento que hoy realmente he sacado todo lo que tenía, simplemente no hemos tenido el ritmo. Es una pena, pero volveremos a intentarlo mañana".

Con Ferrari un paso por delante, Mercedes confirmando su fortaleza y Verstappen colándose de nuevo entre ellos, McLaren afronta la sprint con el objetivo de limitar daños y esperar que el ritmo de carrera les permita acercarse a una pelea de la que, al menos a una vuelta, han quedado claramente al margen.