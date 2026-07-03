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Antonelli: "Ferrari ha ganado mucho en las rectas; va incluso un poco mejor que nosotros"

Kimi Antonelli se quedó a solo 11 milésimas de la pole sprint de Silverstone y destacó el gran paso adelante de Ferrari, especialmente en las rectas y en la gestión de la energía frente a Mercedes.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

11 milésimas no son nada, pero pueden marcar la diferencia entre la gloria y la decepción. Andrea Kimi Antonelli rozó su segunda pole para una carrera sprint tras la lograda el año pasado en Miami, pero el piloto de Mercedes no pudo hacer nada frente a un Lewis Hamilton en estado de gracia en su circuito de casa, donde ha ganado en nueve ocasiones, ni tampoco ante una Ferrari mucho más competitiva de lo que se esperaba al inicio del fin de semana.

Si se mira el duelo interno en el box de Mercedes, el balance fue claramente positivo, ya que George Russell, que además es su perseguidor más cercano en la clasificación del Mundial, solo pudo ser quinto y terminó a más de tres décimas de la otra W17. Sin embargo, para el italiano la gran espina son esas 11 milésimas que le separaron de la pole.

Así fue la qualy:

"Nos hemos quedado realmente muy cerca y es una pena. La verdad es que en la Q1 no me sentía demasiado cómodo, no estaba del todo a gusto con el coche, pero luego hicimos un pequeño cambio y en la Q2 el rendimiento mejoró muchísimo, así que volvimos a estar en la pelea. En la Q3 perdimos un poco de terreno, pero fue una vuelta bastante buena y, por desgracia, nos quedamos muy cerca de Lewis", explicó Antonelli tras la sesión.

Lo curioso es que muchos esperaban que Ferrari sufriera en el rapidísimo trazado de Silverstone, pero los SF-26 marcaron la diferencia precisamente en la gestión de la energía, guardándose algo de rendimiento para el último sector, lo que permitió a Hamilton hacerse con una pole inesperada.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Desde el inicio del fin de semana dije que había que tener cuidado con Ferrari, pero me sorprende cuánto han ganado en las rectas respecto a las carreras anteriores. Ahora van como nosotros, o incluso un poquito mejor. Han dado un paso adelante importante, aunque seguimos ahí. Lewis y su equipo han hecho un gran trabajo, pero creo que nosotros también lo hemos hecho muy bien hoy. Solo tenemos que intentar mejorar mañana para hacer una buena sprint y luego dar otro paso en la clasificación".

Preguntado por si la diferencia se debía únicamente a la gestión de la energía, Antonelli respondió: "También es cuestión del coche, aunque creo que hoy, en cuanto a la energía, no estábamos especialmente bien. Ferrari parecía hacer algo diferente que funcionaba mejor. Pero también tenemos un poco de trabajo por hacer con el coche, aunque, en general, estamos en una buena situación".

En cualquier caso, saliendo desde la primera fila, el objetivo para la sprint será luchar por la victoria: "Claro, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Evidentemente no será fácil, pero tenemos todo lo necesario para hacerlo bien, así que trataremos de conseguir un buen resultado".

Más declaraciones:

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