Hamilton no esperaba batir a Mercedes y Red Bull en Silverstone: "Estoy eufórico"
El mejor tiempo de Lewis Hamilton en la clasificación al sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1 ha sido una sorpresa incluso para él y para Ferrari.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton sigue siendo el rey de Silverstone y lo ha demostrado marcando el mejor tiempo de la clasificación al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, 0.011s por delante de Andrea Kimi Antonelli, que era el gran favorito con su Mercedes, con un sorprendente Max Verstappen completando el top 3 con su Red Bull.
Nada más acabar la sesión clasificatoria del viernes, el piloto británico de Ferrari no podía contener la felicidad que le daba haber sido el más rápido en casa.
"Me encanta este sitio. Me encanta este público. Y… No puedo expresar con palabras lo grande que es este sueño, incluso a día de hoy, cuando te vas preparando para esta carrera y piensas en cada curva y en el ritmo que puedes coger en este circuito si consigues la configuración adecuada y si tienes al equipo adecuado detrás".
"Y los coches han ido de maravilla hoy gracias a todos los que están en la fábrica; como he dicho, siguen esforzándose al máximo. Hemos traído pequeñas mejoras aquí. Cada fin de semana llegamos con algo nuevo; todos se han esforzado al máximo. Así que estoy agradecido, realmente agradecido por haber conseguido esta pole".
"He sido rápido durante toda la sesión, pero aun así solo son 10 milisegundos o algo así. Así que está muy reñido con estos chicos y el equipo se lo merece de verdad", dijo.
El propio Hamilton no se podía creer el hecho de haber superado a los Mercedes y a los Red Bull, sobre todo en un circuito donde la potencia tiene mucha importancia, lo que había llevado a Ferrari a rebajar mucho las expectativas.
"Estamos por delante de Mercedes y de los de Red Bull, que tienen muchísima potencia. Lo han hecho de maravilla todo el año. Pero mi equipo no se rinde, siguen luchando y eso es de lo que estoy tan orgulloso".
"No siempre será así, pero al llegar a Silverstone no esperábamos estar compitiendo por la primera fila. De verdad que no. Así que esto es una sorpresa increíble. Estoy eufórico".
De cara a la carrera de mañana sábado, el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 confía en tener un Ferrari que pueda marcar el ritmo, aunque sabe que sus rivales podrían aprovechar su mayor potencia para adelantarle en las rectas.
"Creo que nuestro ritmo ha sido bueno. Hemos hecho una tanda corta, aunque un poco larga, en la FP1. No ha sido mucho tiempo, pero el coche se ha comportado bien".
"Así que sí, creo que mañana deberíamos hacer una buena carrera. Quiero decir, salir desde la primera fila… No recuerdo la última vez que salí desde la primera fila aquí. No será fácil cuando tienes a estos pilotos que pueden seguirte y estar cerca, con esa potencia extra que tienen, pero haré todo lo posible por mantenerlos detrás".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
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