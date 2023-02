Leclerc ve "señales realmente positivas" en el nuevo Ferrari F1

Cargar el reproductor de audio

Ferrari sorprendió gratamente a todos con la presentación que hicieron de su nuevo coche este martes, en un evento con público y en el que nada más revelar su monoplaza, lo sacaron a pista. Leclerc fue el afortunado (por puro azar) de estrenar el SF-23 en la versión acortada del circuito de Fiorano, y en sus primeras declaraciones se ve el optimismo que rodea al equipo para el nuevo curso.

Para no agotar uno de los dos comodines de 'filming day' que tiene cada escudería durante una temporada, Ferrari se acogió a una cláusula de la FIA que permite recorrer solo 15 kilómetros en una pista no homologada, y Charles Leclerc solo pudo dar dos vueltas a un circuito de menos de tres kilómetros (Carlos Sainz dio tres). Por ello, el monegasco no puede dar una imagen muy clara de lo que supone conducir el SF-23, pero sí es un Fórmula 1 que conoce bien del simulador.

"Me sentí bien, un poco diferente. Pero, para ser sincero, es difícil, especialmente en esta pista, sentir realmente las diferencias porque sólo di dos vueltas sin apretar mucho. Lo he intentado, pero obviamente con los neumáticos de pruebas es difícil tener un feeling adecuado", dijo el monegasco ante los medios.

"Pero, por el trabajo que hemos hecho, creo que vamos en la dirección correcta. Afrontamos muchos de los puntos débiles del coche de 2022 e intentamos trabajar en ellos. Especialmente en el simulador tuvimos algunas señales realmente positivas. Pero aún tenemos que esperar hasta el test de Bahrein para dar varias vueltas consecutivas con el coche real y ver si esos progresos son así en la realidad".

Cuando se le insistió más en definir cuáles eran los puntos débiles del Ferrari F1-75 de 2022 que había que abordar, dijo sin detallar demasiado: "Digamos que el equilibrio del coche el año pasado era bastante abierto, en cierto modo, desde la velocidad lenta hasta las curvas de alta velocidad".

"No voy a entrar en detalles. Pero hemos estado trabajando en eso para intentar poner el equilibrio más parecido de la baja velocidad a la alta velocidad. Y en el simulador, parece ir bien. También ha habido algunos desarrollos sobre todo para la carrera y habrá que esperar a verlo Bahrein, porque obviamente en el simulador es muy difícil reproducirlo".

Una de las claves para Ferrari de cara a 2023 será limitar los fallos de fiabilidad que lastraron su temporada anterior, aunque Leclerc (ni el equipo) no sabe si se han arreglado: "Sí, digamos que el año pasado tuvimos algunos problemas de fiabilidad que, obviamente, nos costaron un poco. Espero que este año podamos ir mejor, pero de momento no podemos ver nada de eso porque hoy solo ha sido la presentación, lo veremos más adelante".

Y hablando de otro problema, le degradación de neumáticos, sí cree llegar en una mejor posición: "En cuanto a la gestión de los neumáticos, creo que hemos trabajado mucho durante este parón invernal, porque analizando las carreras en las que tuvimos más problemas el año pasado, nos hemos fijado en la gestión de los neumáticos. Y estoy seguro de que estamos mejor preparados"

"Etoy bastante seguro de que todavía habrá algunas carreras en las que nos costará y que analizaremos y mejoraremos a partir de ahí. Pero hemos trabajado mucho y sabemos dónde concentrarnos para mejorar. Ahora tenemos que demostrarlo", concluyó.

Tras los 15 primeros kilómetros, Ferrari hará un shakedown propiamente dicho de 100 kilómetros, usando uno de sus primeros 'filming day' para llegar lo mejor preparado posible a los test de pretemporada, que arrancan en menos de diez días en Bahrein.

