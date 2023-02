Por qué Ferrari puede usar el diseño de alerón que Mercedes no pudo

Cargar el reproductor de audio

El nuevo SF-23 está equipado con una serie idéntica de separadores de ranuras del alerón delantero de forma ingeniosa que su rival Mercedes se había visto obligada a retirar el año pasado cuando surgieron dudas sobre su legalidad.

Todas las imágenes del nuevo Ferrari: 40 Fotos: el Ferrari SF-23 de Sainz y Leclerc, a todo detalle

Mercedes había llegado al Gran Premio de Estados Unidos con un nuevo paquete de mejoras entre las que destacaba un alerón delantero modificado.

La versión original que apareció de Mercedes en el pitlane de Austin dio que hablar a los rivales porque presentaba cinco ranuras que estaban diseñadas de forma que ayudaban a modificar el flujo de aire.

Los demás equipos no estaban conformes con el diseño porque consideraban que infringía el artículo 3.9.8 del Reglamento Técnico de la F1, que limita la posibilidad de que esos componentes proporcionen una mejora aerodinámica.

El reglamento establece que, aunque se permitían esos separadores de ranuras, no debían ejercer una influencia aerodinámica directa. Y estipula que dichos trapecios podían instalarse "por razones principalmente mecánicas, estructurales o de medición".

El alerón delantero del Mercedes W13 para Austin, en el recuadro)

Mercedes consideró en su momento que su diseño sí cumplía las reglas, ya que la influencia aerodinámica era una consecuencia secundaria.

Sin embargo, los equipos rivales se quejaron y la FIA analizó el diseño con más detenimiento a pesar de haber dado el visto bueno a la ideal original, por lo que Mercedes decidió finalmente modificar el alerón para la siguiente carrera, en México.

El director técnico de Mercedes Mike Elliott declaró antes de que el equipo los quitara del coche: "Creo que hay un alboroto al respecto, porque en el reglamento se habla de que el uso principal es con fines mecánicos o de medición. Y está claro que también hay un beneficio secundario de diseño aerodinámico".

"Decidiremos si queremos argumentar eso o no. En realidad no tiene mucho valor. Ese detalle parece interesante, pero no es lo importante en el alerón delantero".

Aquella situación de Mercedes suscitó cierto interés sobre el nuevo coche de Ferrari, ya que sus ranuras también parecen tener una forma que favorece el flujo de aire.

Sin embargo, una inmersión en el reglamento ha explicado por qué Ferrari ha seguido adelante con el diseño.

Como parte de la revisión del reglamento técnico para 2023 que se publicó a principios de diciembre, la FIA eliminó la frase clave que establecía el requisito de que dichos separadores fueran "principalmente" por razones mecánicas, estructurales o de medición.

Esto significa que mientras los separadores de ranuras proporcionen una "conexión estructural" entre los perfiles consecutivos del alerón delantero y cumplan con los estrictos requisitos de medición, ahora son totalmente legales, independientemente de la mejora aerodinámica que proporcionen.

Será interesante, por tanto, ver si Mercedes ha retomado la idea para su nuevo coche W14, que presentará este miércoles en Silverstone y acto seguido sacará a pista.

Detalle del alerón delantero del Ferrari SF-23