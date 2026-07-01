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Hülkenberg tiene claro cuándo llegarán por fin los resultados de Audi

Audi se marcha reforzada por su rendimiento en Spielberg, aunque volvió a quedarse a las puertas de los puntos, antes de regresar a Silverstone

Norman Fischer
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Audi sigue esperando sus primeros puntos de la temporada desde el estreno del campeonato en Australia. También en Austria se quedó muy cerca, con un undécimo y un duodécimo puesto, pero volvió a escapársele el top 10 por muy poco, como ya ha ocurrido en varias ocasiones este año.

La mala fortuna de Audi fue que, en cualquier otra carrera de esta temporada, el rendimiento mostrado en Spielberg le habría valido para sumar puntos. Sin embargo, por primera vez en 2026, los ocho coches de los cuatro equipos punteros terminaron la carrera sin problemas y coparon las ocho primeras posiciones.

Por ello, dentro del equipo están convencidos de que los próximos puntos son solo cuestión de tiempo. "Especialmente Austria fue, desde el punto de vista operativo, uno de los mejores fines de semana que hemos tenido y un modelo de lo que debemos hacer para seguir progresando", destacó el director de competición de Audi, Allan McNish.

"Hemos visto señales positivas tanto de nuestro coche como de la manera en la que hemos trabajado juntos. Ahora el objetivo es transformar eso en resultados concretos", añadió el escocés.

Lo cierto es que esos resultados todavía se resisten para Audi. El noveno puesto logrado en Melbourne, en la primera carrera de la historia del equipo, invitó al optimismo, pero desde entonces no ha vuelto a sumar puntos. Aunque también hay que señalar que, en las siete carreras posteriores a Australia, Audi terminó cinco veces en la ingrata undécima posición y en las otras dos fue duodécimo.

Especialmente frustrado puede sentirse Gabriel Bortoleto, que ha terminado undécimo en cada una de las tres últimas carreras. "Eso demuestra que estamos luchando regularmente por los puntos. Espero que pronto podamos dar un paso más", afirmó el brasileño.

"Hemos progresado durante los últimos fines de semana y cada vez entendemos un poco mejor cómo sacar el máximo rendimiento a nuestro coche", continuó. "Lo que mostramos en Austria fue alentador, y el paquete de mejoras que llevamos allí también contribuyó a ello. Esperamos poder mantener esa línea en Silverstone".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Para Nico Hulkenberg, el regreso este fin de semana a Silverstone traerá recuerdos muy especiales. Hace un año, el alemán logró allí un sensacional y largamente esperado podio en la Fórmula 1 al terminar tercero con el Sauber.

"Silverstone es un circuito que siempre me ha gustado, y el podio del año pasado hace que volver allí me traiga muy buenos recuerdos", dijo en la previa, antes de elogiar los progresos del equipo durante las últimas semanas.

"Ha habido muchas señales positivas que podemos extraer de las carreras recientes, aunque los resultados no siempre hayan reflejado el potencial de nuestro paquete. Lo más importante es seguir trabajando duro, hacer un buen trabajo y asegurarnos de sacar el máximo partido a nuestro coche. Si logramos eso, los resultados llegarán".

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