¿Volver a sumar puntos? Audi se muestra optimista para Madrid

En Italia, Audi se quedó a las puertas de sumar puntos para el mundial. A pesar de ello, el equipo se muestra optimista de cara al debut del Madring como sede del Gran Premio de España y quiere continuar con el cambio de tendencia de las últimas semanas.

Antes de la carrera de Monza, el equipo de los cuatro aros había conseguido sumar puntos importantes para el mundial de constructores en dos ocasiones consecutivas. En ambos casos, Nico Hulkenberg logró situarse entre los diez primeros tras un comienzo de temporada accidentado.

"En general, en las últimas carreras hemos avanzado en la dirección correcta", afirmó antes del fin de semana de carrera en Madrid.

Además del rendimiento de la unidad de potencia, el veterano piloto alemán subrayó públicamente en numerosas ocasiones que el equipo debía plasmar su rendimiento teórico también en la clasificación y en la carrera. Eso es precisamente lo que se consiguió con éxito en Hungría y Bélgica.

"Si conseguimos dominar [el nuevo circuito] desde el principio, esperamos poder situarnos en una buena posición para cerrar la temporada europea bien", dijo.

Lo que les espera exactamente a Hulkenberg, Bortoleto y Audi en Madrid sigue siendo un misterio para todos, al igual que para el resto de la parrilla.

El director de Audi, Allan McNish, se expresa en términos similares y subraya: "Cuando se corre por primera vez en un circuito, siempre hay cierta incertidumbre".

En consecuencia, McNish señala que Audi deberá acostumbrarse al nuevo circuito de Madrid lo antes posible para poder sacar partido del coche en clasificación y en carrera.

¿Caos garantizado en Madring?

El circuito de Madrid disfrutó de su primera sesión de pruebas con la parrilla de la Fórmula 3 recientemente, en la que se produjeron, al fin y al cabo, numerosos incidentes que han dado mucho que hablar.

La final de la temporada de F3 de este año de hecho se disputará este fin de semana en Madring y podría resultar igualmente interesante para Audi, ya que Freddie Slater, piloto muy valorado de su cantera, luchará en Madrid por el campeonato de pilotos.

Además, los numerosos desniveles o la curva peraltada siguen planteando muchas incógnitas de cara al fin de semana de carrera, por no hablar del posible caos.

El español Carlos Sainz, por ejemplo, prevé numerosos coche de seguridad o banderas rojas. De entre los equipos de Fórmula 1, hasta ahora solo Ferrari ha podido hacerse una primera idea del nuevo circuito durante un filming day.

Antes del Gran Premio de España, Audi ocupa el octavo puesto en el Campeonato del Mundo de Constructores, con 16 puntos, solo cinco unidades por detrás de Haas, que ocupa la séptima posición.