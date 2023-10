Lo que aprendió Hamilton al seguir a Verstappen en Austin F1

Lewis Hamilton terminó a 2,2 segundos de Max Verstappen en la carrera del pasado domingo en Austin, antes de ser descalificado del Gran Premio de Estados Unidos.

Sin embargo, después de haber rodado cerca del RB19 en las dos carreras del fin de semana, Hamilton sintió que había sido una experiencia de aprendizaje y que "trasladaría" sus visiones a su equipo Mercedes.

Cuando se le preguntó el jueves en Ciudad de México qué había aprendido, dio más detalles sobre los puntos fuertes del dominante de Red Bull.

"Creo que en los únicos momentos en los que probablemente estamos a su nivel es en la baja velocidad", dijo.

"En general, nuestro coche ha sido bueno en baja velocidad en los dos últimos años. Pero cuanto mayor es la velocidad a la que vas, mayor es la diferencia con ellos. Por eso son tan rápidos en trazados como Suzuka".

"Fue una buena experiencia, siempre es una buena experiencia estar detrás de ellos. Porque se puede ver de primera mano dónde el coche es más fuerte".

"Parece que empiezan a recibir potencia antes que la mayoría de nosotros. El coche se mueve mucho menos, la degradación de los neumáticos traseros es mucho, mucho más fácil de gestionar. He estado en esa posición antes, donde he tenido una parte trasera mucho más estable", reconoció el británico.

"Es mucho más fácil para ellos mantener las temperaturas bajas en el neumático durante más tiempo. Han hecho un mejor trabajo en ese sentido, tienen una plataforma más estable que hace que sea mucho, mucho más fácil conducir para Max".

"Por eso, cuando le ves salir del coche, ¡ni siquiera está sudando! En general, no suda".

Hamilton cree que podría haber vencido a Verstappen y haber ganado la carrera del GP de Estados Unidos con una estrategia un poco más óptima.

"Estuvimos muy cerca, casi pude olerlo en la última [vuelta]. Creo que si hubiéramos acertado con la estrategia, habría estado mucho más cerca de conseguir la victoria".

"Pero de todas formas no importa, porque nos habrían descalificado. La verdad es que no recuerdo cuánto echo de menos [ganar]. Han pasado un par de años ya".

"He disfrutado del proceso y del viaje que he hecho con mi equipo en términos de intentar devolver el coche a donde tenemos que estar, naturalmente al final de la temporada siempre vas a estar un poco más cerca porque ellos ya no se están desarrollando".

"Así que es inevitable, vamos a alcanzarles, íbamos a alcanzarles en algún momento. La clave es intentar asegurarnos de que no volvemos a ser 1,5 segundos más lentos en la primera carrera del próximo año".

Hamilton no quiere jugar a predecir dónde podría tener Mercedes la mejor oportunidad de ganar una de las cuatro carreras que restan a la temporada 2023 de la Fórmula 1.

"Generalmente creo que siempre es difícil decir: 'Oye, vamos a ser buenos aquí, vamos a ser bueno allá'. Pero está claro que hemos dado un paso adelante. En estas próximas cuatro carreras, no puedo predecir dónde vamos a estar más cerca o más lejos".

"Creo que el año pasado estuvimos cerca. Así que espero que estemos un poco más cerca este fin de semana, si acertamos con la estrategia quizá podamos plantarles cara".

"Brasil fue un buen circuito para nosotros el año pasado. Si volvemos a estar cerca, creo que tendremos dos grandes carreras [hay formato al sprint]. Luego, cuando vayamos a Abu Dhabi, creo que la diferencia volverá a aumentar. Así que quizás son las próximas dos en las que creo que tenemos nuestra mejor oportunidad", concluyó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

