Norris defiende a Pérez tras la polémica de los límites de pista

El tema de los límites de pista sigue dando mucho que hablar en la Fórmula 1. De nuevo en el Circuito de las Américas se produjeron acciones polémicas, que incluso en retrospectiva vuelven a ser motivo de discusión.

Mientras que muchos pilotos fueron sancionados durante el fin de semana, otros se libraron de infracciones que aparentemente eran claras y especialmente el caso de Sergio Pérez está causando mucho revuelo. El piloto de Red Bull cortó en repetidas ocasiones la curva 6 del trazado americano, pero sólo le contabilizó una infracción por excesos de límites de pista. Como esa curva en concreto no fue captada por las cámaras, la FIA no pudo registrar ninguna prueba de infracción, aunque las cámaras onboard son claras.

Hablando sobre ello, Lando Norris echó un capote al mexicano al decir que la FIA tiene que comprobar exactamente que todos los neumáticos están fuera de la pista al mismo momento y que desde esas imágenes no se puede probar al 100%: "La cámara onboard no prueba nada. Puedes ver la línea blanca, pero la rueda trasera podría haber estado dentro, no puedes verla en realidad, esa es la clave", dijo el de McLaren.

Sin embargo, se entendieron mejor sus declaraciones cuando admitió que también usó la táctica de Checo Pérez: "Sabía que no podían penalizarme porque sentaron el precedente de que si no lo ves visualmente, te sales con la tuya".

"Sólo tienes que conocer las zonas grises y dónde puedes salirte con la tuya, y ésa era una de ellas", dijo Norris. "No pueden sancionarte porque no tenían cámaras ahí".

Pero también cree que en realidad no debería ser así y que la FIA debería poner cámaras que graben hacia fuera, para que se pueda ver la línea blanca desde el lateral para poder ver cuando alguien se salta una curva, o una cámara grabando desde arriba, para que queden claras las infracciones.

"Pero es difícil tener algo así en cada curva, y tampoco es mi trabajo", dice. "Pero creo que deberían ser más duros con las sanciones, incluidos los límites de la pista. Aunque eso pueda perjudicarme a mí mismo algún día", añadió el de McLaren.

Si fuera por el propio Norris, no habría discusiones porque en lugar de una línea blanca, tendrían escapatorias de grava como límites: "Por eso hace 20 años no había ningún problema al respecto, porque tenían pistas con hierba y grava. Pero ya no podemos hacerlo porque las motos tienen que competir también y la seguridad es clave".

Esas palabras que hacen referencia a MotoGP también se consideran polémicas, ya que una y otra vez, la categoría reina del motociclismo ha salido al paso para decir que las escapatorias de grava también serían la opción preferible para ellos.

En cualquier caso, una cosa es obvia para Norris: "No deberíamos ser nosotros los que de repente tengamos que aportar las ideas. Queremos grava, pero no se nos permite por razones de seguridad, pues no nos corresponde a nosotros proponer nada", dijo.

En cuanto a las líneas blancas, Norris asegura que no son nada efectivas, porque están sentados en una posición tan baja con un Fórmula 1, con unos pontones que son muy altos, no puedes ver esas líneas: "Juzgar algo así desde el coche es muy difícil, además ahora es más difícil que nunca", afirmó.

"Al fin y al cabo, miramos a los pianos a la salida de las curvas y a los coches que hay por delante. Y nos están pidiendo muchas cosas al mismo tiempo", dice Norris, que piensa que una línea más ancha es una pequeña ayuda: "Había muchas menos infracciones porque entonces podíamos verlas mejor. Pero donde podamos, deberíamos tener escapatorias de grava", concluyó.

