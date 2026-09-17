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Importante fichaje para Alpine: llega el ex director técnico de Mercedes

El equipo Alpine de F1 ha hecho oficial el fichaje de Mike Elliott, ex de Mercedes, como director técnico.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Mike Elliott, Director de Tecnología de Mercedes-AMG

Mike Elliott, Director de Tecnología de Mercedes-AMG

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

El equipo Alpine sigue sumando efectivos, y este jueves, tras el GP de España, ha anunciado que incorpora como director técnico a Mike Elliott, que se encargará de "dirigir y supervisar las áreas técnicas y de ingeniería" en Enstone, la fábrica de la escudería.

Aunque es un fichaje, lo de Elliott, de 53 años, realmente es un regreso a casa, ya que estuvo en el equipo entre 2008 y 2012 como jefe de aerodinámica de lo que entonces era el Renault F1 Team y luego el Lotus F1, donde coincidió con Fernando Alonso, Robert Kubica y Kimi Raikkonen.

Elliott ha podido incorporarse inmediatamente dado que salió de Mercedes a finales de 2023 después de 11 años allí, en los que ganó ocho títulos de constructores y siete de pilotos con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Pero Elliott también estuvo en un cargo importante cuando entraron en vigor las reglas de 2022, donde Mercedes dio un enorme paso atrás y en abril de 2023, ante los decepcionantes resultados del equipo que había ganado prácticamente todo entre 2014 y 2021, se decidió intercambiar los roles de Allison y Elliott, convirtiéndose este último en "director técnico" del equipo. Sin embargo, solo siguió en este puesto unos meses antes de que se anunciara su salida en noviembre de 2023 .

Antes de Renault, Mike Elliott había trabajado en McLaren, como aerodinamista (de 2000 a 2003), aerodinamista de pista  (2003–2006) y líder de equipo de rendimiento aerodinámico (de 2006 a 2008).

La llegada de Elliott a Enstone, defiende Alpine, "refuerza las capacidades técnicas del equipo, que busca aprovechar la mejora en sus resultados en pista y reducir la distancia con respecto a los cuatro equipos líderes".

El británico no hace más que aumentar la campaña de fichajes que, en los últimos años, ha llevado a Enstone a nombres gran calado, entre los que se encontraba David Sánchez, quien fue durante mucho tiempo una figura de referencia en Ferrari antes de su paso a McLaren, donde duró solo unos meses, debido a la falta de espacio en el nuevo organigrama. De hecho, se entiende que David Sánchez, actual director técnico ejecutivo, reportará directamente a Elliott, quien supervisará toda el área técnica de la empresa.

Elliott tendrá la tarea de dar continuidad a los avances mostrados en los últimos meses y reducir la brecha con respecto a los equipos punteros, que sigue siendo considerable más allá de la magnífica pole conseguida por Gasly en Monza.

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