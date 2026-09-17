Importante fichaje para Alpine: llega el ex director técnico de Mercedes

El equipo Alpine sigue sumando efectivos, y este jueves, tras el GP de España, ha anunciado que incorpora como director técnico a Mike Elliott, que se encargará de "dirigir y supervisar las áreas técnicas y de ingeniería" en Enstone, la fábrica de la escudería.

Aunque es un fichaje, lo de Elliott, de 53 años, realmente es un regreso a casa, ya que estuvo en el equipo entre 2008 y 2012 como jefe de aerodinámica de lo que entonces era el Renault F1 Team y luego el Lotus F1, donde coincidió con Fernando Alonso, Robert Kubica y Kimi Raikkonen.

Elliott ha podido incorporarse inmediatamente dado que salió de Mercedes a finales de 2023 después de 11 años allí, en los que ganó ocho títulos de constructores y siete de pilotos con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Pero Elliott también estuvo en un cargo importante cuando entraron en vigor las reglas de 2022, donde Mercedes dio un enorme paso atrás y en abril de 2023, ante los decepcionantes resultados del equipo que había ganado prácticamente todo entre 2014 y 2021, se decidió intercambiar los roles de Allison y Elliott, convirtiéndose este último en "director técnico" del equipo. Sin embargo, solo siguió en este puesto unos meses antes de que se anunciara su salida en noviembre de 2023 .

Antes de Renault, Mike Elliott había trabajado en McLaren, como aerodinamista (de 2000 a 2003), aerodinamista de pista (2003–2006) y líder de equipo de rendimiento aerodinámico (de 2006 a 2008).

La llegada de Elliott a Enstone, defiende Alpine, "refuerza las capacidades técnicas del equipo, que busca aprovechar la mejora en sus resultados en pista y reducir la distancia con respecto a los cuatro equipos líderes".

El británico no hace más que aumentar la campaña de fichajes que, en los últimos años, ha llevado a Enstone a nombres gran calado, entre los que se encontraba David Sánchez, quien fue durante mucho tiempo una figura de referencia en Ferrari antes de su paso a McLaren, donde duró solo unos meses, debido a la falta de espacio en el nuevo organigrama. De hecho, se entiende que David Sánchez, actual director técnico ejecutivo, reportará directamente a Elliott, quien supervisará toda el área técnica de la empresa.

Elliott tendrá la tarea de dar continuidad a los avances mostrados en los últimos meses y reducir la brecha con respecto a los equipos punteros, que sigue siendo considerable más allá de la magnífica pole conseguida por Gasly en Monza.