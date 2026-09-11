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El presidente de la FIA no quiere que Alonso deje la F1 y recoge el guante

Ben Sulayem ha reaccionado al aviso de Alonso sobre su futuro y ya trabaja para convencer al asturiano de seguir en la F1 pese a sus críticas al reglamento.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en el Parc Ferme tras la calificación

Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en el Parc Ferme tras la calificación

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

El año que viene, Fernando Alonso cumplirá 46 años, sin embargo, su futuro en la F1 aún no está asegurado -o por lo menos confirmado-. De hecho, este jueves en la previa del Gran Premio de España 2026 en Madring, el asturiano reconoció que necesitaba ver "cambios" en las reglas de la F1 para "disfrutar más".

Todas sus declaraciones al respecto:

El piloto asturiano ha sido uno de los más críticos de la parrilla, junto a Max Verstappen, con el nuevo reglamento, no tanto con los monoplazas en sí mismos, sino sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la unidad de potencia, donde la electricidad ha ganado mucho poder, lo que ha perjudicado al espectáculo y al rendimiento en pista, con motores que no pueden mantener la velocidad al final de las rectas más largas, con una gestión de energía que además no depende 100% del piloto, sino de algoritmos y ordenadores.

Y en ese sentido, Alonso parece haber encontrado un importante aliado, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, que desde hace meses aboga por el regreso de los V8.

Por ese motivo, tras las palabras de Alonso en las que pedía cambios a la F1 para tomar la decisión de una hipotética continuidad al volante, fue Ben Sulayem quien salió al paso para recoger el guante en el 'New Economy Forum' celebrado en Madrid.

"No nos podemos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya sólo por las circunstancias. Esa no es la forma de decir adiós a alguien de su calibre", dijo.

Además, el presidente de la FIA reveló que ya había hablado con él para intentar ver qué podían hacer para conseguir que siga teniendo ganas de competir en la F1.

"Le vi muy triste y le dije: 'Dime qué necesitas que hagamos para mejorar el rendimiento'. Ya hicimos cambios, legales, en mayo, para que el equipo y el motor mejorasen", dijo Ben Sulayem en referencia a la disminución de la importancia de la electrificación de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1.

No contento con eso, Mohammed Ben Sulayem también desveló que quería hablar directamente con Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, así como que también "hablaré hoy con Fernando sobre el tema", con la intención de buscar una solución a una posible retirada del Alonso, uno de los pilotos más carismáticos de la actual F1.

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