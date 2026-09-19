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De la Rosa compara al Alonso de 2002 con el de 2026: "La velocidad es la misma"

Pedro de la Rosa compartió pista con Alonso en un test de Jaguar en 2002 y asegura que, 24 años después, su velocidad pura sigue intacta, aunque ahora es un piloto mucho más completo.

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Equipo Aston Martin F1, Pedro de la Rosa, Embajador del Equipo Aston Martin F1 y Mike Krack, Director del Equipo Aston Martin F1.

Foto de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Hay cosas que inevitablemente cambian en 24 años. Fernando Alonso habla mejor inglés, acumula más de 400 grandes premios a sus espaldas, sabe bastante más sobre neumáticos y datos y ya no es aquel veinteañero que intentaba hacerse un sitio definitivo en la Fórmula 1.

Pero hay algo que, según Pedro de la Rosa, permanece exactamente donde estaba en 2002: la velocidad.

De la Rosa tiene una posición especialmente privilegiada para hacer esa comparación. No sólo trabaja actualmente junto a Alonso en Aston Martin; también estuvo allí cuando el asturiano todavía era una de las grandes promesas del paddock y tuvo la oportunidad de probar el Jaguar de F1 en Silverstone hace ya más de dos décadas.

Y lo que vio entonces no se le ha olvidado.

"Recuerdo muy bien aquel test porque fue bastante extraño. De repente Fernando estaba allí probando nuestro coche", recordó De la Rosa en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

La prueba nació de un acuerdo entre Niki Lauda y Flavio Briatore para comprobar hasta qué punto los problemas de Jaguar eran culpa de sus pilotos o, simplemente, de un monoplaza que no estaba a la altura.

De la Rosa todavía no conocía demasiado bien a Alonso. Había oído lo mismo que prácticamente todo el paddock: que aquel chico español era muy rápido. Pero una cosa era escucharlo y otra verlo con sus propios ojos.

"Todo el mundo decía que era súper rápido, pero yo no lo había visto por mí mismo. Y cuando se subió al coche, inmediatamente pensé: 'Guau, este tío es mega, mega'".

Alonso tardó unas vueltas en descubrir problemas que Jaguar llevaba meses denunciando

Lo que más impresionó a De la Rosa ni siquiera fue únicamente el cronómetro.

Alonso se subió a un monoplaza que apenas conocía y, después de unas pocas vueltas, empezó a describir exactamente los mismos problemas que Eddie Irvine y el propio De la Rosa llevaban meses señalando a Jaguar.

"Fernando se quejó de muchas cosas del coche de las que nosotros llevábamos quejándonos durante toda la temporada", explicó.

"Lo increíble fue que, en unas pocas vueltas, dio exactamente el mismo feedback, sin conocer aquel coche, que nosotros llevábamos dando durante más de seis meses".

Para De la Rosa fue una confirmación inmediata. No era sólo rápido. Entendía el coche, detectaba sus limitaciones y sabía trasladarlas a los ingenieros.

"Su feedback era muy completo, muy preciso y muy exacto".

Han pasado 24 años desde aquel test. Alonso tiene ahora 45, ha sido dos veces campeón del mundo y sigue compitiendo contra pilotos que, en algunos casos, prácticamente no habían nacido cuando él ya corría en Fórmula 1.

¿Sigue siendo el mismo? "Absolutamente", respondió De la Rosa.

"La velocidad pura sigue siendo la misma"

El actual representante de Aston Martin sí detecta una evolución enorme en otros aspectos. Alonso tiene mucha más experiencia, domina mejor todas las herramientas que ofrece la F1 moderna y entiende como pocos cómo debe orientar a un equipo.

"Es muy bueno dando prioridades al equipo sobre dónde debe centrarse primero", explicó De la Rosa. Algo especialmente valioso bajo un límite presupuestario en el que ya no existe la posibilidad de atacar todos los problemas a la vez.

"Es un líder. Un auténtico líder".

Pero cuando el presentador fue directamente al punto y le preguntó si la velocidad seguía siendo la misma a los 45 años, De la Rosa apenas necesitó matices.

"Sí. Definitivamente, la velocidad pura es la misma".

Lo que ha cambiado, según él, es todo lo que Alonso ha podido construir alrededor de ese talento.

La Fórmula 1 actual obliga a gestionar temperaturas, presiones y ventanas de funcionamiento de los neumáticos de una manera que apenas existía a principios de los 2000. Los pilotos tienen acceso a cantidades enormes de información, comparaciones GPS e incluso referencias muy precisas de lo que hacen sus rivales.

Alonso también ha aprendido todo eso.

"Hoy entiende mucho más y ha aprendido muchísimo sobre los neumáticos", señaló De la Rosa.

Quizás esa sea una de las paradojas más interesantes del Alonso de 2026. Con 45 años ya no tiene el futuro por delante que tenía aquel joven que sorprendió a Jaguar en Silverstone. Pero, según uno de los pocos que ha podido observar de cerca ambos extremos de su carrera, el ingrediente más difícil de conservar sigue ahí.

La experiencia se ha multiplicado. La Fórmula 1 ha cambiado prácticamente por completo. Alonso también.

El cronómetro, dice De la Rosa, todavía no se ha enterado.

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