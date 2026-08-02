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La regla de los novatos y la PF1: ¿quién ya ha cumplido y quién aún tiene que hacerlo?

Tres pilotos ya no tienen que dejar su coche a ningún novato, mientras que otros tres aún no lo han hecho: así queda la situación con la regla del viernes.

Norman Fischer
Editado:
Jak Crawford, Aston Martin Racing

Jak Crawford, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En la temporada de 2026 de la Fórmula 1 ha vuelto a aplicarse la norma según la cual cada equipo debe permitir que, en cada coche, un piloto que no haya disputado más de dos grandes premios participe dos veces en la primera sesión de entrenamientos. Esto significa que cada equipo debe dejar fuera a sus dos pilotos titulares dos veces cada uno (un total de cuatro veces) en las FP1, con una excepción: Racing Bulls.

La escudería junior de Red Bull cuenta con Arvid Lindblad, que al ser un debutante ya ha cumplido con ese requisito por sí mismo en Australia y China, debido a que, como es lógico, en ese momento aún no había disputado dos carreras de F1.

Además, dado que en Austria Ayumu Iwasa ocupó el asiento de Liam Lawson, esta escudería es, de entre todos las equipos, la que más ha avanzado en el cumplimiento de su obligación: tras el parón de verano, al equipo solo le queda ceder una sesión más.

Lo mismo ocurre con Aston Martin, donde Jak Crawford pudo subirse al coche en Suzuka, Spielberg y Spa, por lo que ya ha completado tres de las cuatro sesiones obligatorias de novatos. El resto de equipos han completado máximo dos de sus cuatro sesiones.

Los que más tienen que recuperar son Red Bull y Alpine, que sólo han permitido a uno de sus novatos subirse al coche una vez cada uno hasta ahora.

*En negrita las sesiones de FP1 para novatos completadas

Resumen de las FP1 para novatos en la F1 2026
Equipo Piloto reemplazado Piloto novato Gran Premio
McLaren Lando Norris Leonardo Fornaroli Barcelona
  Lando Norris - -
  Oscar Piastri Leonardo Fornaroli Hungría
  Oscar Piastri - -
Mercedes George Russell - -
  George Russell - -
  Kimi Antonelli Frederik Vesti Barcelona
  Kimi Antonelli Frederik Vesti Hungría
Red Bull Max Verstappen - -
  Max Verstappen - -
  Isack Hadjar Ayumu Iwasa Barcelona
  Isack Hadjar - -
Ferrari Charles Leclerc Dino Beganovic Austria
  Charles Leclerc - -
  Lewis Hamilton Dino Beganovic Barcelona
  Lewis Hamilton - -
Williams Alexander Albon Luke Browning Barcelona
  Alexander Albon - -
  Carlos Sainz Luke Browning Austria
  Carlos Sainz - -
Racing Bulls Liam Lawson Ayumu Iwasa Austria
  Liam Lawson - -
  Arvid Lindblad Él era novato Australia
  Arvid Lindblad Él era novato China
Aston Martin Fernando Alonso Jak Crawford Japón
  Fernando Alonso Jak Crawford Bélgica
  Lance Stroll Jak Crawford Austria
  Lance Stroll - -
Haas Esteban Ocon Ryo Hirakawa Austria
  Esteban Ocon - -
  Oliver Bearman Ryo Hirakawa Hungría
  Oliver Bearman - -
Audi Nico Hulkenberg Paul Aron Barcelona
  Nico Hulkenberg - -
  Gabriel Bortoleto Paul Aron Austria
  Gabriel Bortoleto - -
Alpine Pierre Gasly - -
  Pierre Gasly - -
  Franco Colapinto Paul Aron Hungría
  Franco Colapinto - -
Cadillac Sergio Pérez Colton Herta Barcelona
  Sergio Pérez - -
  Valtteri Bottas Colton Herta Hungría
  Valtteri Bottas - -

En cuanto a los pilotos, además de Lindblad, solo otros dos han cumplido con su obligación y, por lo tanto, ya no tienen que preocuparse por este tema: el líder del mundial, Kimi Antonelli, dejó que el piloto de pruebas de Mercedes, Frederik Vesti, se pusiera al volante por segunda vez en Hungría, mientras que Fernando Alonso también ha cedido el volante de su Aston Martin en dos ocasiones.

Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine), por su parte, aún no han cedido su monoplaza en ninguna ocasión.

Para el resto del año, es probable que los equipos tengan preferencias claras sobre dónde cumplir sus sesiones de los viernes. En temporadas anteriores, la mayoría de los novatos participaron en México y Abu Dhabi, aunque esta última carrera en Oriente Medio pende de un hilo debido a la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán.

En Zandvoort y Singapur, por el contrario, es probable que no haya jóvenes pilotos, ya que, debido al formato al sprint, solo se celebra una sesión de entrenamientos. También en Madrid (nuevo circuito), Bakú y Las Vegas (circuitos urbanos), es muy probable que los equipos den preferencia a los pilotos titulares.

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