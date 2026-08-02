La regla de los novatos y la PF1: ¿quién ya ha cumplido y quién aún tiene que hacerlo?

En la temporada de 2026 de la Fórmula 1 ha vuelto a aplicarse la norma según la cual cada equipo debe permitir que, en cada coche, un piloto que no haya disputado más de dos grandes premios participe dos veces en la primera sesión de entrenamientos. Esto significa que cada equipo debe dejar fuera a sus dos pilotos titulares dos veces cada uno (un total de cuatro veces) en las FP1, con una excepción: Racing Bulls.

La escudería junior de Red Bull cuenta con Arvid Lindblad, que al ser un debutante ya ha cumplido con ese requisito por sí mismo en Australia y China, debido a que, como es lógico, en ese momento aún no había disputado dos carreras de F1.

Además, dado que en Austria Ayumu Iwasa ocupó el asiento de Liam Lawson, esta escudería es, de entre todos las equipos, la que más ha avanzado en el cumplimiento de su obligación: tras el parón de verano, al equipo solo le queda ceder una sesión más.

Lo mismo ocurre con Aston Martin, donde Jak Crawford pudo subirse al coche en Suzuka, Spielberg y Spa, por lo que ya ha completado tres de las cuatro sesiones obligatorias de novatos. El resto de equipos han completado máximo dos de sus cuatro sesiones.

Los que más tienen que recuperar son Red Bull y Alpine, que sólo han permitido a uno de sus novatos subirse al coche una vez cada uno hasta ahora.

*En negrita las sesiones de FP1 para novatos completadas

En cuanto a los pilotos, además de Lindblad, solo otros dos han cumplido con su obligación y, por lo tanto, ya no tienen que preocuparse por este tema: el líder del mundial, Kimi Antonelli, dejó que el piloto de pruebas de Mercedes, Frederik Vesti, se pusiera al volante por segunda vez en Hungría, mientras que Fernando Alonso también ha cedido el volante de su Aston Martin en dos ocasiones.

Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine), por su parte, aún no han cedido su monoplaza en ninguna ocasión.

Para el resto del año, es probable que los equipos tengan preferencias claras sobre dónde cumplir sus sesiones de los viernes. En temporadas anteriores, la mayoría de los novatos participaron en México y Abu Dhabi, aunque esta última carrera en Oriente Medio pende de un hilo debido a la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán.

En Zandvoort y Singapur, por el contrario, es probable que no haya jóvenes pilotos, ya que, debido al formato al sprint, solo se celebra una sesión de entrenamientos. También en Madrid (nuevo circuito), Bakú y Las Vegas (circuitos urbanos), es muy probable que los equipos den preferencia a los pilotos titulares.