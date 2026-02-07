Komatsu revive el infierno del accidente de Grosjean: "Pensé que estaba muerto"

El director del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, ha recordado la noche en la que Romain Grosjean logró salir por su propio pie de su coche envuelto en llamas durante el Gran Premio de Bahrein de 2020. A día de hoy, el jefe japonés del equipo aún no puede creer que su piloto sobreviviera.

Ascendido a director del equipo antes de la temporada 2024 de Fórmula 1, Komatsu ha tenido éxito al tomar las riendas de la escudería estadounidense. Sin embargo, durante años antes de eso trabajó estrechamente con Grosjean, incluso cuando ambos estaban en Lotus y luchaban por los podios.

En 2016, ambos se trasladaron a Haas cuando el equipo estadounidense se hizo realidad, con Komatsu asumiendo el cargo de director de ingeniería en pista.

Durante esos años, los dos forjaron un vínculo muy fuerte, algo que hizo que ver el accidente en Baréin fuera todavía más duro. "Al principio no sabía que era Romain, ¿sabes?", contó en el pódcast High Performance. "Y en el momento en que me di cuenta de que era Romain, obviamente pensé: 'no puede estar vivo'. Es mi amigo, ¿sabes? Es mi piloto, pero es mi amigo", dijo, con la voz temblorosa.

"Eso se sintió como una eternidad. Y en realidad no le vi salir del coche caminando. Y entonces uno de los ingenieros de carrera dijo por el intercomunicador: 'No, no, Romain ha salido. Romain ha salido'".

Sentado en el muro, no pudo comunicarse con su piloto, pero finalmente vio pruebas de la milagrosa supervivencia en las pantallas de televisión.

"Luego fui a verle antes de que lo trasladaran en helicóptero al hospital. Conseguí verle un instante y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Estaba en el centro médico. Yo estaba justo fuera y entonces el chico del centro médico me dejó pasar hasta cierto punto y él me vio y me hizo un pulgar arriba. 'Vale, está vivo', ¿no?".

"Y luego hicimos la carrera y Kevin no le había visto físicamente. Suena estúpido, pero los dos somos iguales. Kevin me dijo que todavía no podía creer que Romain estuviera vivo. Así que dijo que teníamos que ir al hospital a verle. Yo estaba igual".

Fire marshals attend an inferno after Romain Grosjean, Haas VF-20, crashed heavily on the opening lap of the Bahrain Grand Prix. The race was stopped. Romain Grosjean, Haas F1, is escorted away on the left of the picture

"La razón por la que fui a verle antes de que lo trasladaran en helicóptero al hospital fue que, aunque lo vi en la tele, todavía no podía asimilar que estuviera vivo. Simplemente quería… necesitaba verle con mis propios ojos, comprobar que estaba vivo y luego decírselo a su mujer: 'mira, lo he visto, está vivo'".

El chasis se partió en dos al impactar contra la barrera tras el contacto con Daniil Kvyat. Ahora se encuentra expuesto en la Exposición de Fórmula 1 en Viena, pero quienes recuperaron el coche en su momento tuvieron una queja: "Sobre todo el olor", dijo Komatsu. "Horrible. Absolutamente horrible".

"Ese olor a goma butílica quemándose es simplemente horrible. Y al mirar ese monocasco, no puedes imaginar que alguien pueda salir de ahí con vida. Es horrible".

"Y cuando el chasis volvió, todavía estaban las botas de carreras de Romain atascadas detrás del pedal", añadió.

"Así que su pie izquierdo… estaba en el coche, intentó salir. Llegó hasta cierto punto y se dio cuenta de que el pie izquierdo estaba enganchado detrás del pedal. Entonces tuvo que volver a bajar para poder agarrarse a algo y coger fuerza para sacar la pierna. Y al hacer eso, claro, el pie se salió de la bota".

"Así que la bota de carreras sigue atrapada en el habitáculo, detrás del pedal, y luego metió la mano izquierda en la llama de fuego junto al halo y se impulsó para salir".

El piloto franco-suizo logró saltar fuera del coche con quemaduras en las manos tras el impacto de 67G. A pesar de ello, pudo alejarse caminando del accidente, demostrando a su familia que estaba vivo y bien. Hoy en día, ejerce como piloto reserva de Prema Racing en IndyCar.