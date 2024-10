Es "insuficiente" para Verstappen depender de ser segundo, según Marko

"Es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente", dijo Helmut Marko tras el segundo puesto de Max Verstappen en Singapur en una entrevista exclusiva con Motorsport.com. El tricampeón del mundo sumó unos importantes puntos para el campeonato de pilotos al minimizar daños respecto a Lando Norris.

Sin embargo, los 20 segundos que le separaron del piloto de McLaren, que fue alrededor de un segundo más rápido por vuelta en el primer stint de la carrera, no son un buen presagio para su lucha particular: "Si Norris nos saca entre nueve décimas y un segundo por vuelta, eso es un mundo", subrayó Marko.

"Y no hay que olvidarlo, en el segundo stint Leclerc también era igual de rápido que Lando o casi más. Así que para nosotros, el segundo puesto fue, casi diría, como una victoria y estamos encantados de que solo fueran siete puntos los que Lando [recortó]", dijo el veterano asesor de Red Bull.

Gracias a ese resultado, Verstappen llega a las seis últimas carreras de la temporada con una ventaja de 52 puntos, lo que significa que solo él depende de sí mismo para ganar el título este año. Si acaba segundo en todas las carreras (incluidas las sprint), será campeón del mundo.

Incluso aunque Norris gane todas las carreras y marque todas las vueltas rápidas, se quedaría a exactamente a un punto. Sin embargo, Marko no quiere entrar en esos juegos numéricos.

"Basarse solo en acabar segundo no es suficiente", subraya Marko, quien explica que "Monza fue más que una llamada de atención", en referencia a que Verstappen sólo había podido ser sexto allí, y él mismo no recuerda cuándo fue la última vez que Red Bull había tenido una carrera tan mala.

"No recuerdo cuándo nos hemos equivocado tanto en términos de estrategia, paradas en boxes, ritmo y todo. Hay que dar al coche una ventana de funcionamiento más amplia, no que el rendimiento cambie tanto con cambios que son relativamente pequeños".

A lo que añadió: "O por ejemplo las diferencias de temperatura de seis o siete grados que también hacen que el rendimiento cambie. También necesitamos más ritmo y más autonomía para que Max pueda atacar. Sabemos que necesita un coche que 'muerda' de parte delantera, como se suele decir en inglés", es decir, al holandés le gusta un monoplaza nervioso de delante y con subviraje.

¿Con qué urgencia necesita Red Bull el nuevo túnel de viento?

Los ajustes que se hicieron en el suelo después de Monza ya han ido en la dirección correcta: Hemos trabajado muy, muy duro y obtuvimos ciertas enseñanzas. No era un suelo 100% nuevo, pero sí lo era realmente en algunas partes", explica Marko.

"Pero creo que el factor decisivo será el rendimiento en Austin y habrá mucho más por venir", dijo. Sin embargo, la pregunta es si estas piezas funcionarán como se espera. La correlación entre el túnel de viento y la pista no siempre ha sido correcta este año.

Preguntado al respecto, Marko confirma que "un túnel de viento más moderno ayudaría". A lo que añadió: "Nuestro túnel de viento es un modelo de posguerra que construyó el ejército británico. Y por supuesto tiene sus desventajas como la temperatura exterior, unas distancias muy largas, el tiempo de calentamiento y todo eso".

"No estamos ni cerca de lo ideal. Y espero que nuestro nuevo túnel de viento pueda empezar a funcionar en 2026", concluyó Helmut Marko. Sin embargo, aún queda tiempo hasta entonces y Red Bull no puede permitirse más fallos importantes si no quiere empezar la nueva era de reglas con el pie izquierdo.

Max Verstappen, Dr. Helmut Marko y Christian Horner Red Bull Racing

