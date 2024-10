Debate F1: ¿Liam Lawson es lo que necesita Red Bull?

El neozelandés competirá en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 tras sustituir a Daniel Ricciardo en el conjunto de Faenza. No será la primera vez que Liam Lawson se ponga a los mandos de un monoplaza de la máxima categoría, pero en esta ocasión no lo hará como suplente, sino que será titular hasta el final de la campaña, y su llegada se considera como una prueba para que Red Bull averigüe si cuentan con alguien de garantías en el futuro.

¿Es Liam Lawson el piloto que necesitan en la compañía de las bebidas energéticas? Nuestros redactores debaten.

Solo el tiempo lo dirá - Filip Cleeren

La respuesta sincera, pero aburrida, es que la prueba estará en la pista, pero creo que hay ciertos indicios que deberían proporcionar a Red Bull cierto optimismo sobre lo lejos que podría llegar Liam Lawson. Cada piloto de la actual parrilla puede ser rápido, pero eso no es lo que en Milton Keynes están buscando, ya que Daniel Ricciardo mostró destellos de buen ritmo, y también lo sigue haciendo Sergio Pérez, pero ninguno fue constante.

Al australiano le costó la oportunidad, en primer lugar, de sustituir al mexicano, mientras que el segundo de los mencionados aún no tiene asegurada su presencia, a pesar de que firmó la renovación.

Por lo tanto, lo que los austriacos realmente necesitan es alguien que pueda combinar una velocidad natural con la capacidad de adaptación para pilotar alrededor de las limitaciones de manejo del coche, y la capacidad de hacer frente a la presión de luchar por victorias en la parte delantera contra quizá el compañero más difícil que se podría desear, Max Verstappen.

Para los talentos prometedores al comienzo de sus trayectorias en la Fórmula 1, eso puede ser un regalo envenenado, si no le pueden preguntar a Alexander Albon o Pierre Gasly, pero vimos indicios de que Liam Lawson está preparado para el reto. En primer lugar, está la forma en que sustituyó a Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Países Bajos 2023, a partir de unos entrenamientos libres en mojado, y aquiel fin de semana demostró tener el temple necesario para afrontar las oportunidades.

Sus cinco participaciones, en las que fue incrementando el nivel, parece que impresionaron a Christian Horner y Helmut Marko, y después vino una prueba de evaluación en el circuito de Monza con el AlphaTauri de 2022 durante el pasado verano, lo que podría haber sido otra prueba que superó con nota el neozelandés.

Si a eso le unimos la paciencia y madurez que el piloto de 22 años demostró desde que tuvo que volver a ser reserva, hizo todo lo que Red Bull le pidió hasta ahora. Parece tener la capacidad y mentalidad necesarias para seguir haciéndolo, pero tendrá ante sí un duro reto contra alguien ya muy adaptado y con cuatro temporadas de experiencia en el equipo, Yuki Tsunoda.

Liam Lawson, directo a Red Bull, podría haberse ahorrado toda la angustia de Daniel Ricciardo - Alex Kalinauckas

La estrategia de relaciones públicas de Red Bull suele ser muy curiosa. Todo el mundo en el paddock de la Fórmula 1 sabía que el Gran Premio de Singapur iba a ser el último para Daniel Ricciardo, no había más que ver la cantidad de periodistas que se acercaron al australiano para desearle buena suerte en sus próximos planes.

Aunque sin duda fue una distracción para el Visa CashApp RB, que no olvidemos que está inmerso en una emocionante lucha contra Haas por el sexto puesto en el campeonato de constructores, que se traducen en millones de euros en premios, habría tenido más sentido anunciar el cambio con Liam Lawson con antelación y no pasar por la ridícula farsa de "no lo sabemos hasta que lo sabemos".

Sin embargo, había una alternativa aún mejor para Red Bull. Está claro que el australiano desperdició su oportunidad de volver a Milton Keynes en lugar de Sergio Pérez, pero reemplazar al mexicano por Liam Lawson de inmediato y mantener a todos en Faenza contentos con su alineación era una solución mucho mejor que prescindir de Daniel Ricciardo.

Los austriacos hicieron eso para que puedan hacer otros planes para ascender a pilotos, junto con la opción de contratar a alguien de fuera, como George Russell u Oscar Piastri, además de al propio Liam Lawson o Yuki Tsunoda, para el 2026 si Max Verstappen efectúa su marcha. El mexicano no tiene ninguna posibilidad de mantenerse como primera espada dado que su presencia no está asegurada, pero, ¿no fueron suficientes esas cinco carreras del pasado curso en las que el neozelandés demostró ser capaz de sustituirlo?

Vieron lo suficiente en Nyck de Vries con tan solo el Gran Premio de Italia 2022, y tal vez es lo mal que salió aquello lo que mantuvo a los de las bebidas energéticas muy cautelosos, pero, incluso si el impresionante Liam Lawson no asciende en dos años, no daría un rendimiento muy lejano a lo que ya tienen. En realidad no han ganado haciendo este cambio a mitad de curso, sino que se deshicieron del piloto equivocado.

