Moto2 en Motegi - Izan Guevara vence y aprovecha un 0 dramático de Manu González

Durante el Gran Premio de Japón de MotoGP, el circuito de Motegi Mobility Resort acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión en el arranque de la gira asiática.

Carrera de Moto2 en Motegi

La carrera de Moto2 en Motegi tuvo un punto álgido de drama justo antes de empezar. Y es que cuando estaba a punto de darse la salida, con todos los pilotos ya en la parrilla, Manu González experimentó problemas de última hora en su moto, lo que provocó que se lo llevaran a boxes para que lo arreglaran cuanto antes y que saliera desde allí.

Su equipo, el IntactGP, lo hizo, y el español pudo salir a la carrera... Último y cuando el resto ya iba por la sexta curva de la primera vuelta. Según explicó su jefe, Jürgen Lingg, todo estaba normal hasta que González llegó a la parrilla: estando en neutral, puso la primera marcha y "se le apagó la moto" de repente, según explicó.

En la arrancada en sí, Izan Guevara, que tenía ante él una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por el título, mantuvo la primera plaza sobre Tony Arbolino, Filip Salac, Iván Ortolá y David Alonso.

Mientras González era el más rápido de la carrera, rodando a más de 15 segundos de la siguiente moto, Guevara impuso un ritmo tranquilo pero fuerte delante, manteniendo a raya a sus perseguidores en el primer tercio, sacando una ventaja de medio segundo.

Mientras las miradas empezaban a apuntar al cielo, porque las nubes estaban cada vez más negras sobre Motegi, hubo que lamentar una caída de Sergio García Dols, cuya moto quedó en medio de la pista en uno de los túneles, aunque afortunadamente los comisarios no tardaron nada en retirarla. En el ecuador de la carrera también se accidentó Taiyo Furusato.

Para el último tercio, la cabeza de carrera estaba bien diferenciada, con Guevara, Arbolino y Salac en fila india, con 9 décimas de margen sobre Ortolá y Alonso, mientras un tercer grupo estaba encabezado por Celestino Vietti, Daniel Holgado y Deniz Öncü. Precisamente, en la vuelta 12 de las 19 previstas, González pudo contactar por primera vez con uno de los rivales que tenía delante, Milan Pawelec, aunque estaba muy lejos incluso de la zona de puntos.

La acción se concentró en la persecución de Alonso sobre Ortolá por la cuarta plaza, mientras Vietti consiguió pegarse a ambos tras lograr la vuelta rápida de carrera en un par de ocasiones. Pero no hubo movimientos por el momento, igual que en la batalla por la victoria, donde Arbolino seguía estudiando a Guevara, con Salac contemplándolo todo.

En la antepenúltima vuelta llegó el primer intento de pasada del italiano, pero Guevara se la devolvió cuando Arbolino se fue largo. De hecho, casi fue rebasado por Salac, pero pudo mantener la posición, aunque Guevara se escapó por medio segundo.

Pero las posiciones ya no se movieron. Guevara mantuvo su primera posición para lograr su segunda victoria consecutiva tras Austria, con Arbolino segundo y Salac tercero. La zona de puntos la completaron Iván Ortolá, David Alonso, Celestino Vietti, Deniz Öncü, Dani Holgado, Alonso López y José Antonio Rueda. Manu González finalizó 22º, un 0 que le hace salir de Motegi con apenas 10.5 puntos de ventaja en la general.

Resultados de la carrera de Moto2 en Motegi

Clasificación de Moto2 en Motegi

La clasificación de Moto2 en Motegi arrancó con tiempos rápidos en la Q1. Aunque Luca Lunetta empezó dominando, no tardaron en verse los primeros registros en 1:47, con Zonta van der Goorbergh dominando antes del cambio de neumáticos tras el primer stint, con un 1:47.770, por delante de Celestino Vietti, Taiyo Furusato y Aron Canet. Tampoco se hizo de esperar la primera caída, de Barry Baltus, en la curva 5.

Sin embargo, el mejor tiempo acabó siendo para Vietti. El italiano bajó al 1:47.483 en su penúltima vuelta para colocarse en primera posición. En la última, lo rebajó de nuevo hasta el 1:47.378. A su rueda iba el español Unai Orradre, en su primera visita a Motegi, quien se aprovechó de la velocidad del transalpino para meterse en la Q2 con el tercer mejor tiempo, a poco más de una décima.

El corte lo completaron Van der Goorbergh, segundo, y Alex Escrig, cuarto. Fuera de la Q2, finalizaron Joe Roberts, Taiyo Furusato, Mario Aji, Aron Canet, Sergio García Dols, Barry Baltus, Luca Lunetta, Xabi Zurutuza y Milan Pawelec.

La Q2 empezó con una caída cuando no se habían disputado ni 3 minutos, de Filip Salac en las dos primeras curvas mientras intentaba seguir a uno de los hombres referencia, Izan Guevara. No fue el único, ya que Dani Muñoz también se accidentó, en su caso en el último viraje.

En cuanto a tiempos, David Alonso se colocó primero de salida, rodando en 47.1. Guevara iba camino de superarle, pero no pudo cuadrar la vuelta antes de cambiar neumáticos. El mallorquín estaba tercero, detrás de Manu González, que se quedó a 25 milésimas del campeón de Moto3 en 2024.

Pero no fue hasta los instantes finales que no llegaron los mejores registros. Y en este caso, Guevara completó la faena. El piloto de Pramac-Yamaha bajó al 1:46.851, nuevo récord de Motegi superando lo que había hecho por la mañana, para ocupar la primera posición en parrilla.

Parecía que su rival por el título, el líder de la general, Manu González, estaba sufriendo, pero el madrileño también rompió la carrera del 1:47, con un 1:46.961, para colocarse segundo. Sin embargo, Salac le hizo descender al final a la tercera plaza, quedándose a 51 milésimas de Guevara.

El resto de la tabla se cerró con Dani Holgado, Tony Arbolino, David Alonso, Iván Ortolá, Adrián Huertas, Celestino Vietti, que se cayó al final, Senna Agius, Deniz Öncü, Van der Goorbergh, Ayumu Sasaki, Alonso López, José Antonio Rueda, Alex Escrig, Unai Orradre y Dani Muñoz.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Motegi

FP2 de Moto2 en Motegi

La FP2, los últimos entrenamientos de Moto2 en Motegi, empezaron con disparidad en lo más alto de la tabla de tiempos. Manu González empezó mostrándose como el más rápido, hasta que Tony Arbolino le superó pasados unos instantes, con un tiempo de 1:47.611.

Sin embargo, a 19 minutos del final, fue Izan Guevara quien saltó a la primera posición, parando el crono en 1:47.500, batiendo por 8 milésimas el récord de la pista que David Alonso había logrado el viernes.

Sin embargo, los cronos iban a seguir bajando con el paso de la sesión, y Alonso López logró ponerse primero con un 1:47.327. Le duró, eso sí, hasta que quedaban 3 minutos, momento en el que Manu González dio un paso adelante, subiendo el listón hasta el 1:47.284.

Pero la pista, reasfaltada en los últimos meses, aún daba para más. Y quien acabó comandando la sesión fue el segundo en discordia de la general, Izan Guevara, al romper la barrera del 1:47 y plantarse en 1:46.950. El mallorquín intentó seguir mejorando su registro, lo que le llevó a caerse en su última vuelta cronometrada, cuando el tiempo ya llegaba a 0. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño físico para él.

Quien más cerca quedó del corredor de Pramac-Yamaha fue Filip Salac, a 271 milésimas. Manu González tuvo que conformarse con la tercera plaza, a 334. El Top 10 lo completaron Alonso López, Tony Arbolino, Senna Agius, Deniz Öncü, Barry Baltys, Alex Escrig y Dani Muñoz. Dani Holgado fue 12º, y David Alonso 24º, en una sesión complicada para el equipo Aspar.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Motegi

Práctica de Moto2 en Motegi

La Práctica de Moto2 del Gran Premio de Japón comenzó con Izan Guevara marcando el primer crono de referencia, un 1:37.567 que le posicionó delante de Filip Salac, y con una caída sin consecuencias, del turco Deniz Öncü en la curva 2 del circuito de Motegi.

Aunque los cronos no se movieron mucho en la primera parte de la sesión, sí hubo que lamentar alguna otra caída, como la de Celestino Vietti en la curva 3 del trazado japonés, que afortunadamente no le supuso problemas físicos. Después, siguió sus pasos otro de los italianos de la parrilla, Tony Arbolino, en la curva 9.

Los tiempos no se mejoraron hasta la segunda mitad de la sesión, aunque no fue hasta el último minuto cuando se mejoró lo que había hecho Guevara al principio de la sesión. David Alonso se plantó en 1:47.508, crono con el que batió el récord de la pista para ocupar la primera posición este viernes.

Quien acabó segundo fue el líder de la general, Manu González. El madrileño bajó al 1:47.541, para quedarse a 33 milésimas del corredor del Aspar Team y superando por 27 a Guevara, que cerró el Top 3.

Por detrás, el pase a la Q2 se completó con Tony Arbolino, Dani Holgado, Filip Salac, Adrián Huertas, que sufrió una caída junto a Taiyo Furusato en la salida de la curva 10 con la bandera a cuadros ya mostrada (y con el nipón quedando en medio de la pista, aunque por suerte no hubo que lamentar nada), Alonso López, Ayumu Sasaki, Senna Agius, Iván Ortolá, Deniz Öncü, José Antonio Rueda y Dani Muñoz. En los últimos minutos hubo otra caída de Mario Aji, bastante fuerte pero sin consecuencias.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Motegi

FP1 de Moto2 en Motegi: Manu González empieza en cabeza

Justo después de los Libres 1 de Moto3 en Motegi, se disputó, de 02:50h a 03:30h de España (09:50h a 10:30h locales), la primera sesión de Moto2 de este fin de semana, que lideró el piloto que domina el campeonato, Manu González, con récord incluido.

Izan Guevara arrancó al frente, pero no había pasado más que diez minutos cuando Filip Salac rompió el récord de la pista. Zonta van den Goorbergh se cayó en la curva 11, y pronto empezó el mano a mano entre Daniel Holgado y Salac. El español detuvo el crono en 1:47.824 pero a los pocos segundos Salac estableció un 1:47.575.

Ivan Ortolá se fue al suelo, y cuando todo parecía que acabaría así, antes de la bandera a cuadros Manu González marcó un 1:47.551 que superaba en 23 milésimas a Salac.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Motegi

Tras lo ocurrido en Austria, Manu González sigue liderando la general de Moto2, pero por apenas 35.5 puntos sobre Izan Guevara.