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Resumen de la jornada
Moto2

Moto2 en Motegi - Izan Guevara vence y aprovecha un 0 dramático de Manu González

Mira los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto2 del Gran Premio de Japón 2026, en el circuito de Motegi.

Redacción Motorsport.com
Editado:
Izan Guevara, Motegi

Durante el Gran Premio de Japón de MotoGP, el circuito de Motegi Mobility Resort acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión en el arranque de la gira asiática.

Así fue Moto3:

Carrera de Moto2 en Motegi

La carrera de Moto2 en Motegi tuvo un punto álgido de drama justo antes de empezar. Y es que cuando estaba a punto de darse la salida, con todos los pilotos ya en la parrilla, Manu González experimentó problemas de última hora en su moto, lo que provocó que se lo llevaran a boxes para que lo arreglaran cuanto antes y que saliera desde allí.

 

Su equipo, el IntactGP, lo hizo, y el español pudo salir a la carrera... Último y cuando el resto ya iba por la sexta curva de la primera vuelta. Según explicó su jefe, Jürgen Lingg, todo estaba normal hasta que González llegó a la parrilla: estando en neutral, puso la primera marcha y "se le apagó la moto" de repente, según explicó.

En la arrancada en sí, Izan Guevara, que tenía ante él una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por el título, mantuvo la primera plaza sobre Tony Arbolino, Filip Salac, Iván Ortolá y David Alonso.

Mientras González era el más rápido de la carrera, rodando a más de 15 segundos de la siguiente moto, Guevara impuso un ritmo tranquilo pero fuerte delante, manteniendo a raya a sus perseguidores en el primer tercio, sacando una ventaja de medio segundo.

Mientras las miradas empezaban a apuntar al cielo, porque las nubes estaban cada vez más negras sobre Motegi, hubo que lamentar una caída de Sergio García Dols, cuya moto quedó en medio de la pista en uno de los túneles, aunque afortunadamente los comisarios no tardaron nada en retirarla. En el ecuador de la carrera también se accidentó Taiyo Furusato.

Para el último tercio, la cabeza de carrera estaba bien diferenciada, con Guevara, Arbolino y Salac en fila india, con 9 décimas de margen sobre Ortolá y Alonso, mientras un tercer grupo estaba encabezado por Celestino Vietti, Daniel Holgado y Deniz Öncü. Precisamente, en la vuelta 12 de las 19 previstas, González pudo contactar por primera vez con uno de los rivales que tenía delante, Milan Pawelec, aunque estaba muy lejos incluso de la zona de puntos.

La acción se concentró en la persecución de Alonso sobre Ortolá por la cuarta plaza, mientras Vietti consiguió pegarse a ambos tras lograr la vuelta rápida de carrera en un par de ocasiones. Pero no hubo movimientos por el momento, igual que en la batalla por la victoria, donde Arbolino seguía estudiando a Guevara, con Salac contemplándolo todo.

En la antepenúltima vuelta llegó el primer intento de pasada del italiano, pero Guevara se la devolvió cuando Arbolino se fue largo. De hecho, casi fue rebasado por Salac, pero pudo mantener la posición, aunque Guevara se escapó por medio segundo.

Pero las posiciones ya no se movieron. Guevara mantuvo su primera posición para lograr su segunda victoria consecutiva tras Austria, con Arbolino segundo y Salac tercero. La zona de puntos la completaron Iván Ortolá, David Alonso, Celestino Vietti, Deniz Öncü, Dani Holgado, Alonso López y José Antonio Rueda. Manu González finalizó 22º, un 0 que le hace salir de Motegi con apenas 10.5 puntos de ventaja en la general.

Resultados de la carrera de Moto2 en Motegi

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 19

34'14.675

       25
2 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 19

+0.419

34'15.094

 0.419     20
3 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 19

+1.057

34'15.732

 0.638     16
4 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 19

+1.247

34'15.922

 0.190     13
5 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 19

+1.554

34'16.229

 0.307     11
6 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 19

+2.016

34'16.691

 0.462     10
7 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 19

+7.037

34'21.712

 5.021     9
8 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 19

+7.069

34'21.744

 0.032     8
9 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 19

+9.547

34'24.222

 2.478     7
10
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 19

+11.517

34'26.192

 1.970     6
Ver resultados

Clasificación de Moto2 en Motegi

La clasificación de Moto2 en Motegi arrancó con tiempos rápidos en la Q1. Aunque Luca Lunetta empezó dominando, no tardaron en verse los primeros registros en 1:47, con Zonta van der Goorbergh dominando antes del cambio de neumáticos tras el primer stint, con un 1:47.770, por delante de Celestino Vietti, Taiyo Furusato y Aron Canet. Tampoco se hizo de esperar la primera caída, de Barry Baltus, en la curva 5.

Sin embargo, el mejor tiempo acabó siendo para Vietti. El italiano bajó al 1:47.483 en su penúltima vuelta para colocarse en primera posición. En la última, lo rebajó de nuevo hasta el 1:47.378. A su rueda iba el español Unai Orradre, en su primera visita a Motegi, quien se aprovechó de la velocidad del transalpino para meterse en la Q2 con el tercer mejor tiempo, a poco más de una décima.

El corte lo completaron Van der Goorbergh, segundo, y Alex Escrig, cuarto. Fuera de la Q2, finalizaron Joe Roberts, Taiyo Furusato, Mario Aji, Aron Canet, Sergio García Dols, Barry Baltus, Luca Lunetta, Xabi Zurutuza y Milan Pawelec.

La Q2 empezó con una caída cuando no se habían disputado ni 3 minutos, de Filip Salac en las dos primeras curvas mientras intentaba seguir a uno de los hombres referencia, Izan Guevara. No fue el único, ya que Dani Muñoz también se accidentó, en su caso en el último viraje.

En cuanto a tiempos, David Alonso se colocó primero de salida, rodando en 47.1. Guevara iba camino de superarle, pero no pudo cuadrar la vuelta antes de cambiar neumáticos. El mallorquín estaba tercero, detrás de Manu González, que se quedó a 25 milésimas del campeón de Moto3 en 2024.

Pero no fue hasta los instantes finales que no llegaron los mejores registros. Y en este caso, Guevara completó la faena. El piloto de Pramac-Yamaha bajó al 1:46.851, nuevo récord de Motegi superando lo que había hecho por la mañana, para ocupar la primera posición en parrilla.

 

Parecía que su rival por el título, el líder de la general, Manu González, estaba sufriendo, pero el madrileño también rompió la carrera del 1:47, con un 1:46.961, para colocarse segundo. Sin embargo, Salac le hizo descender al final a la tercera plaza, quedándose a 51 milésimas de Guevara.

El resto de la tabla se cerró con Dani Holgado, Tony Arbolino, David Alonso, Iván Ortolá, Adrián Huertas, Celestino Vietti, que se cayó al final, Senna Agius, Deniz Öncü, Van der Goorbergh, Ayumu Sasaki, Alonso López, José Antonio Rueda, Alex Escrig, Unai Orradre y Dani Muñoz.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Motegi

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 7

1'46.851

   161.754  
2 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 5

+0.051

1'46.902

 0.051 161.677  
3 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 8

+0.110

1'46.961

 0.059 161.587  
4 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 8

+0.116

1'46.967

 0.006 161.578  
5 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 7

+0.193

1'47.044

 0.077 161.462  
6 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 8

+0.252

1'47.103

 0.059 161.373  
7 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 6

+0.438

1'47.289

 0.186 161.093  
8 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 7

+0.453

1'47.304

 0.015 161.071  
9 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 7

+0.536

1'47.387

 0.083 160.946  
10 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 8

+0.555

1'47.406

 0.019 160.918  
Ver resultados

FP2 de Moto2 en Motegi

La FP2, los últimos entrenamientos de Moto2 en Motegi, empezaron con disparidad en lo más alto de la tabla de tiempos. Manu González empezó mostrándose como el más rápido, hasta que Tony Arbolino le superó pasados unos instantes, con un tiempo de 1:47.611.

Sin embargo, a 19 minutos del final, fue Izan Guevara quien saltó a la primera posición, parando el crono en 1:47.500, batiendo por 8 milésimas el récord de la pista que David Alonso había logrado el viernes.

Sin embargo, los cronos iban a seguir bajando con el paso de la sesión, y Alonso López logró ponerse primero con un 1:47.327. Le duró, eso sí, hasta que quedaban 3 minutos, momento en el que Manu González dio un paso adelante, subiendo el listón hasta el 1:47.284.

Pero la pista, reasfaltada en los últimos meses, aún daba para más. Y quien acabó comandando la sesión fue el segundo en discordia de la general, Izan Guevara, al romper la barrera del 1:47 y plantarse en 1:46.950. El mallorquín intentó seguir mejorando su registro, lo que le llevó a caerse en su última vuelta cronometrada, cuando el tiempo ya llegaba a 0. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño físico para él.

 

Quien más cerca quedó del corredor de Pramac-Yamaha fue Filip Salac, a 271 milésimas. Manu González tuvo que conformarse con la tercera plaza, a 334. El Top 10 lo completaron Alonso López, Tony Arbolino, Senna Agius, Deniz Öncü, Barry Baltys, Alex Escrig y Dani Muñoz. Dani Holgado fue 12º, y David Alonso 24º, en una sesión complicada para el equipo Aspar.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Motegi

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 12

1'46.950

   161.604 263
2 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 14

+0.271

1'47.221

 0.271 161.196 264
3 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 14

+0.334

1'47.284

 0.063 161.101 262
4 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 15

+0.377

1'47.327

 0.043 161.036 260
5 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 16

+0.494

1'47.444

 0.117 160.861 264
6 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 14

+0.522

1'47.472

 0.028 160.819 258
7 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 14

+0.528

1'47.478

 0.006 160.810 262
8 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 14

+0.558

1'47.508

 0.030 160.765 263
9 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 10

+0.574

1'47.524

 0.016 160.741 262
10
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 14

+0.676

1'47.626

 0.102 160.589 259
Ver resultados

Práctica de Moto2 en Motegi

La Práctica de Moto2 del Gran Premio de Japón comenzó con Izan Guevara marcando el primer crono de referencia, un 1:37.567 que le posicionó delante de Filip Salac, y con una caída sin consecuencias, del turco Deniz Öncü en la curva 2 del circuito de Motegi.

Aunque los cronos no se movieron mucho en la primera parte de la sesión, sí hubo que lamentar alguna otra caída, como la de Celestino Vietti en la curva 3 del trazado japonés, que afortunadamente no le supuso problemas físicos. Después, siguió sus pasos otro de los italianos de la parrilla, Tony Arbolino, en la curva 9.

 

Los tiempos no se mejoraron hasta la segunda mitad de la sesión, aunque no fue hasta el último minuto cuando se mejoró lo que había hecho Guevara al principio de la sesión. David Alonso se plantó en 1:47.508, crono con el que batió el récord de la pista para ocupar la primera posición este viernes.

Quien acabó segundo fue el líder de la general, Manu González. El madrileño bajó al 1:47.541, para quedarse a 33 milésimas del corredor del Aspar Team y superando por 27 a Guevara, que cerró el Top 3.

Por detrás, el pase a la Q2 se completó con Tony Arbolino, Dani Holgado, Filip Salac, Adrián Huertas, que sufrió una caída junto a Taiyo Furusato en la salida de la curva 10 con la bandera a cuadros ya mostrada (y con el nipón quedando en medio de la pista, aunque por suerte no hubo que lamentar nada), Alonso López, Ayumu Sasaki, Senna Agius, Iván Ortolá, Deniz Öncü, José Antonio Rueda y Dani Muñoz. En los últimos minutos hubo otra caída de Mario Aji, bastante fuerte pero sin consecuencias.

 

Resultados de la Práctica de Moto2 en Motegi

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 18

1'47.508

   160.765  
2 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 19

+0.033

1'47.541

 0.033 160.716  
3 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 15

+0.060

1'47.568

 0.027 160.676  
4 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 15

+0.093

1'47.601

 0.033 160.626  
5 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 19

+0.151

1'47.659

 0.058 160.540  
6 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

+0.156

1'47.664

 0.005 160.532  
7 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 15

+0.422

1'47.930

 0.266 160.137  
8 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 15

+0.431

1'47.939

 0.009 160.123  
9 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 12

+0.478

1'47.986

 0.047 160.054  
10 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 18

+0.510

1'48.018

 0.032 160.006  
Ver resultados

FP1 de Moto2 en Motegi: Manu González empieza en cabeza

Justo después de los Libres 1 de Moto3 en Motegi, se disputó, de 02:50h a 03:30h de España (09:50h a 10:30h locales), la primera sesión de Moto2 de este fin de semana, que lideró el piloto que domina el campeonato, Manu González, con récord incluido.

Izan Guevara arrancó al frente, pero no había pasado más que diez minutos cuando Filip Salac rompió el récord de la pista. Zonta van den Goorbergh se cayó en la curva 11, y pronto empezó el mano a mano entre Daniel Holgado y Salac. El español detuvo el crono en 1:47.824 pero a los pocos segundos Salac estableció un 1:47.575.

Ivan Ortolá se fue al suelo, y cuando todo parecía que acabaría así, antes de la bandera a cuadros Manu González marcó un 1:47.551 que superaba en 23 milésimas a Salac.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Motegi

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 17

1'47.551

   160.701 264
2 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

+0.023

1'47.574

 0.023 160.667 263
3 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 18

+0.146

1'47.697

 0.123 160.483 263
4 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 18

+0.273

1'47.824

 0.127 160.294 260
5 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 16

+0.300

1'47.851

 0.027 160.254 264
6 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 9

+0.399

1'47.950

 0.099 160.107 264
7 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 18

+0.423

1'47.974

 0.024 160.071 264
8 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 17

+0.444

1'47.995

 0.021 160.040 260
9 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 18

+0.509

1'48.060

 0.065 159.944 261
10 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 14

+0.535

1'48.086

 0.026 159.906 261
Ver resultados

Así está va campeonato de Moto2 antes de Motegi

Tras lo ocurrido en Austria, Manu González sigue liderando la general de Moto2, pero por apenas 35.5 puntos sobre Izan Guevara.

Pos Piloto Puntos
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 245.5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 210
3 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 168.5
4 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 155
5 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 149
6 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 146
7 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 128
8 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 123
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 110.5
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 75.5
11
D. MuñozItaltrans Racing Team
 68
12 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 63
13 BelgiumB. BaltusFantic Racing 60
14 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 55.5
15 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 44
16 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 38.5
17 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 37
18
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 31
19
L. LunettaSpeedRS Team
 23
20 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 19
21
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 17.5
22 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 17.5
23 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 15
24 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 12
25 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11
26
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4
27 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3
28 SpainM. RamírezKLINT Forward Factory Team  
29
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
  
30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
  
31 SpainJ. NavarroFantic Racing  
32 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team  
33
J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia
  
34
M. PawelecAGR Team Fusport
  

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