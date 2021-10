10 primeras victorias en Fórmula 1 que no fueron

Después de salir desde la pole, y perder brevemente el liderato en favor de Carlos Sainz, de Ferrari, Norris volvió a situarse al frente y parecía tenerlo todo bajo control de cara al final del GP de Rusia 2021.

Pero un chaparrón en los últimos compases de la carrera puso todo patas arriba en Sochi, y un error al seguir con neumáticos lisos le salió caro.

Norris no es el primer piloto de F1 –y seguro que no será el último– que ha visto cómo una primera victoria estaba a su alcance y se iba de manos vacías.

Aquí echamos un vistazo a 10 carreras famosas que podrían haber dado un primer triunfo a algunos nombres famosos...

Nigel Mansell – GP de Mónaco de 1984

En unas condiciones de mojado salvajes en Montecarlo, Nigel Mansell, piloto de Lotus, tomó la delantera frente a Alain Prost, el hombre de la pole, en los primeros compases, liderando una carrera por primera vez en su trayectoria.

Sin mostrarse intimidado por la lluvia en las estrechas y reviradas calles del principado, Mansell se puso manos a la obra y empezó a ampliar su ventaja en unos dos segundos por vuelta.

Pero todo se torció unas vueltas más tarde, cuando el británico perdió el control en la subida de la colina de Sta. Devote.

Al trompear, su alerón trasero se estrelló contra las barreras y, con ello, se evaporaron sus esperanzas de conseguir su primera victoria en la F1.

Ayrton Senna – GP de Mónaco de 1984

Esa misma tarde lluviosa ofreció la oportunidad a otro futuro campeón de conseguir su primera victoria, ya que Ayrton Senna se encontró hacia el final en condiciones de ganar la carrera.

Tras salir desde la 13° posición de la parrilla con su Toleman, Senna había escalado posiciones y se acercaba rápidamente al líder, Prost, a medida que las condiciones meteorológicas empeoraban.

Prost, consciente de la amenaza que se cernía sobre él, hizo un gesto a los comisarios para que detuvieran la carrera, ya que la bandera roja le garantizaría la victoria.

El comisario Jacky Ickx aceptó que se detuviera el Gran Premio y, aunque Senna había conseguido adelantar a Prost, las reglas dictaban que el resultado se tomaría desde la vuelta anterior.

Esto significó que Prost se llevó la mitad de los puntos por la victoria, y Senna tuvo que aceptar el segundo puesto.

Damon Hill – GP de Alemania de 1993

La primera temporada de Damon Hill con Williams comenzó con algunos podios decentes, pero esa victoria inaugural le fue esquiva durante un tiempo.

En su Gran Premio de Gran Bretaña, Hill estuvo muy cerca de alcanzar ese objetivo. Tomó la delantera sobre el hombre de la pole, Prost, en la salida y mantuvo la ventaja sobre el francés hasta la vuelta 41 de 59, cuando su motor se rompió.

Dos semanas más tarde, en Hockenheim, Hill parecía aún más preparado para la victoria cuando tenía una cómoda ventaja sobre Prost en la penúltima vuelta.

Pero cuando parecía que iba a ganar, su neumático trasero izquierdo se rompió y ni siquiera llegó a los boxes para cambiarlo.

Jean Alesi – GP de Italia de 1994

Jean Alesi era el favorito de los tifosi en el Gran Premio de Italia de 1994 cuando consiguió su primera pole position.

Con una oportunidad de oro para conseguir su primera victoria después de tanta frustración en Ferrari, Alesi realizó una gran salida en el reinicio (tras un accidente en la primera curva en el que se vio involucrado Johnny Herbert) para liderar sobre su compañero de equipo, Gerhard Berger.

Alesi se fue alejando al frente y, en el momento de su primera parada en boxes, tenía una ventaja de 11 segundos sobre Berger.

Pero todo se torció en un instante cuando, después de poner neumáticos nuevos y cargar combustible, la caja de cambios del francés falló cuando intentaba salir de boxes. Su carrera había terminado.

Jacques Villeneuve – GP de Australia de 1996

Jacques Villeneuve llegó a la F1 con Williams en 1996 en medio de una gran expectativa, ya que el equipo tenía muchas esperanzas puestas en el vigente campeón de la IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

El canadiense no defraudó y consiguió la pole position en su primer gran premio en Melbourne, relegando a su compañero de equipo, Damon Hill.

En la carrera (que se reanudó tras la espectacular accidente de Martin Brundle), el dúo de Williams luchó duramente por la victoria.

Pero, a pesar de una salida de pista en la curva 1, Villeneuve parecía tener bajo control a Hill.

Eso fue hasta que una fuga de aceite cambió todo, frenando a Villeneuve y dejando el camino libre para que Hill pasara y negara a su compañero de equipo el galardón de una victoria en su debut en la F1.

Mika Hakkinen – GP de Luxemburgo de 1997

The start of the 1997 Luxemburg GP