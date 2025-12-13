Hülkenberg compara a Bortoleto con su propio debut en la F1: "Es muy prometedor"

No es habitual escuchar a Nico Hulkenberg regalar elogios sin filtro. Mucho menos cuando vienen dirigidos a su propio compañero de equipo. Pero el alemán no ha dudado al hacer balance de su primera temporada junto a Gabriel Bortoleto en Sauber F1 Team: el brasileño, uno de los grandes nombres propios de 2025, ha conseguido algo más valioso que resultados puntuales. Se ha ganado el respeto —y la admiración— de uno de los pilotos más experimentados de toda la parrilla.

"Gabi es uno de los rookies más prometedores que he visto en muchísimo tiempo", afirmó Hülkenberg. "Es de muchísima calidad, aprende extremadamente rápido y es muy, muy veloz. Si continúa así, tendrá una carrera muy positiva y exitosa".

Las palabras del alemán no llegan por cortesía. Llegan después de una temporada exigente para ambos en un Sauber que arrancó en la zona baja, pero que fue creciendo hasta pelear habitualmente en la franja media. Y, sobre todo, llegan tras un cara a cara en clasificación sorprendentemente equilibrado: 12-12 entre un rookie y un piloto que solo Alonso y Hamilton superan en número de grandes premios disputados en la parrilla actual.

Medirse con Hülkenberg… y salir reforzado

Bortoleto no lo tenía fácil. Debutar en Fórmula 1 ya es complicado. Hacerlo en un equipo en reconstrucción, aún más. Y hacerlo junto a un compañero conocido por su velocidad a una vuelta y su fiabilidad técnica, directamente es un examen diario.

Aun así, el brasileño respondió. Cometió errores —algunos costosos, como en Brasil—, pero también firmó actuaciones de enorme madurez. Su sexto puesto en Budapest fue la confirmación de que no se trataba solo de velocidad bruta, sino de potencial real.

Hülkenberg, que acabó la temporada por delante en el campeonato y celebró el primer podio de su carrera, reconoce que la diferencia final responde más a la experiencia que al talento puro. Saber cuándo arriesgar, cuándo sumar y cuándo levantar el pie es algo que, como él mismo admite, solo dan los años.

Una relación que suma dentro y fuera del coche

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Más allá del rendimiento en pista, Hülkenberg destacó un aspecto clave: la convivencia. En un deporte donde la tensión interna puede dinamitar proyectos, la dupla de Sauber ha funcionado.

"Tenemos mucho respeto el uno por el otro. La relación es muy positiva y profesional, pero también nos divertimos juntos", explicó. "Eso es importante, porque marca el tono del equipo y mejora el ambiente". No es un detalle menor. De hecho, cuando Hülkenberg logró ese ansiado podio, el primero en lanzarse a abrazarle fue Bortoleto, una imagen que resumió mejor que cualquier discurso la dinámica entre ambos.

El espejo de Barrichello

Curiosamente, Hülkenberg ve paralelismos con su propio debut en 2010, cuando compartió garaje con Rubens Barrichello. Entonces, él era el joven; ahora, el veterano. "Hay bastantes similitudes", reconoció. "Yo era el rookie y Rubens el piloto con mucha experiencia. En algunos aspectos se parece, en otros no, porque son caracteres distintos".

Una comparación que, sin decirlo explícitamente, coloca a Bortoleto en un lugar privilegiado: el de los pilotos que no solo llegan a la Fórmula 1, sino que se quedan. Porque si alguien como Nico Hülkenberg —rápido, exigente y poco dado al halago— habla así de un rookie, no es solo una buena señal. Es una advertencia para el resto del paddock.