Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull
El Dr. Helmut Marko dejará Red Bull con un pago de 10 millones de euros, según BILD.
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
El Dr. Helmut Marko recibirá su salario completo para 2026 en un pago de Red Bull Racing al separarse del equipo a finales de 2025, según informa BILD. Se cree que la suma asciende aproximadamente a 10 millones de euros.
El austriaco de 82 años, que ha estado con el equipo desde su creación en 2005, decidió dimitir de su puesto en la escudería de Milton Keynes el martes, tras haber estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas. Su salida se produce un año antes de que su contrato actual con Red Bull expirara al final de 2026.
El informe señala que, aunque fue decisión de Marko marcharse, el pago forma parte de un acuerdo de "despedida dorada" entre el austriaco y el equipo, y es un reconocimiento a los logros de Marko con la escudería.
"He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los últimos más de 20 años en Red Bull han sido un viaje extraordinario y extremadamente exitoso", declaró Marko en el comunicado de prensa de Red Bull en el momento del anuncio.
"Ha sido un tiempo maravilloso en el que he podido contribuir y compartir experiencias con tantas personas talentosas. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo".
"Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado, a nivel personal, para cerrar este capítulo tan largo, intenso y exitoso".
Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Photo by: Jayce Illman / Getty Images
"Deseo al equipo entero un éxito continuo y estoy convencido de que lucharán nuevamente por ambos títulos mundiales el próximo año".
Marko supervisó el programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, que permitió a 16 pilotos asegurar un asiento en la Fórmula 1, incluyendo a los cuatro veces campeones Sebastian Vettel y Max Verstappen, al ganador de ocho Grandes Premios Daniel Ricciardo, al ganador de cuatro Grandes Premios Carlos Sainz y al ganador de un Gran Premio Pierre Gasly, entre otros.
