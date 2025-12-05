Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

A menudo se dice que tu primer rival es tu compañero de equipo, ya que te enfrentas a él con las mismas armas, básicamente el mismo coche. Por tanto, comparamos el rendimiento de los pilotos de F1 2025 en clasificación, las batallas a una vuelta, con los mismos compuestos (en general blandos) y mismas cargas de gasolina.

Es la batalla a ritmo puro, a una vuelta, las vueltas más rápidas de cada piloto el fin de semana, por lo que esta comparación a menudo dice mucho de los compañeros de equipo.

Además, también mostramos la comparación de equipos en la sprint shootout o clasificación sprint, la sesión que define la parrilla para las carreras sprint durante seis fines de semana de la temporada 2025 (ya llevamos cuatro).

Comparación entre compañeros en clasificación y qualy sprint en la F1 2025

McLaren

Clasificación 12-11 Norris Piastri Melbourne 1º 2º (+0,084/Q3) Shanghai 3º (+0,152/Q3) 1º Suzuka 2º 3º (+0,032/Q3) Sakhir 6º (+0,426/Q3) 1º Yeda 10º (Sin tiempo/Q3) 2º Miami 2º 4º (+0,106/Q3) Imola 4º (+0,292/Q3) 1º Montecarlo 1º 3º (+0,175/Q3) Barcelona 2º (+0.209/Q3) 1º Canadá 7º (+0.505/Q3) 3º Austria 1º 3ª (+0,583/Q3) Silverstone 3º (+0.015/Q3) 2º Bélgica 1º 2º (+0.085/Q3) Hungría 3º (+0.015/Q3) 2º Zandvoort 2º (+0,012/Q3) 1º Monza 2º 3º (+0,113/Q3) Bakú 7º 9º (Sin tiempo por accidente) Singapur 5º (+0.062/Q3) 3º Estados Unidos 2º 6º (+0.283/Q3) México 1º 7º (+0.588/Q3) Brasil 1º 4º (+0.375/Q3) Las Vegas 1º 5º (+1.027/Q3) Qatar 2º (+0,108/Q3) 1º

Qualy Sprint 2-4 Norris Piastri Shanghai 6º (+0,464/SQ3) 3º Miami 3º (+0,055/SQ3) 2º Bélgica 3º (+0.618/SQ3) 1º Estados Unidos 2º 3º (+0.309/SQ3) Brasil 1º 3º (+0.185/SQ3) Qatar 3º (+0,230/SQ3) 1º

Ferrari

Clasificación 18-5 Leclerc Hamilton Melbourne 7º 8º (+0,218/Q3) Shanghai 6º (+0,094/Q3) 5º Suzuka 4º 8º (+0,311/Q3) Sakhir 3º 9º (+0,597/Q3) Yeda 4º 7º (+0,531/Q3) Miami 8º 12º (+0,058/Q2) Imola 11º 12º (+0,161/Q2) Montecarlo 2º 4º (+0,319/Q3) Barcelona 7º (+0.086/Q3) 5º Canadá 8º (+.,156/Q3) 5º Austria 2º 4º (+0,090/Q3) Silverstone 6º (+0.026/Q3) 5º Bélgica 3º 16º (+0.304/Q3) Hungría 1º 12º (+0.247/Q2) Zandvoort 6º 7º (+0,050/Q3) Monza 4º 5º (+0.117/Q3) Bakú 10º 12º (+0.664/Q2) Singapur 7º (+0.096/Q3) 6º Estados Unidos 3º

5º (+0.105/Q3)

México 2º 3º (+0.090/Q3) Brasil 3º 13º (+0.299/Q3) Las Vegas 9º (+2,301/Q1) Qatar 10º 18. (+0,343/Q1)

Qualy Sprint 4-2 Leclerc Hamilton Shanghai 4º (+0,208/SQ3) 1º Miami 6º 7º (+0,222/SQ3) Bélgica 4º 18º (+0.645/SQ1) Estados Unidos 10º (+0.069/SQ3)

8º Brasil 8º 11º (+0.079/SQ2) Qatar 9º 18º (+0,407/SQ1)

Red Bull

Clasificación 21-0 Verstappen Tsunoda Suzuka 1º 15º (+0,498/Q2) Sakhir 7º 10º (+0,880/Q3) Yeda 1º 8º (+0,910/Q3) Miami 1º 10º (+0,739/Q3) Imola 2º 20º (Sin tiempo/Q1) Montecarlo 5º 12º (+0,540/Q2) Barcelona 3º 20º (+0.587/Q2) Canadá 2º 11º (+0.463/Q2)

Austria 7º 18º (+0,263/Q1) Silverstone 1º 12º (+0.510/Q2) Bélgica 4º 7º (+0-381/Q3) Hungría 8º 16º (+0-163/Q1) Zandvoort 3º 12º (+0,500/Q2) Monza 1º 10º (+0,727/Q3) Bakú 1º 6º (+1.026) Singapur 1º 13º (+0.781/Q2) Estados Unidos 1º 13º (+0.785/Q2) México 5º 11º (+0.211/Q2) Brasil 16º 19º (+0.273/Q1) Las Vegas 2º 19º (+3,340/Q1) Qatar 3º 16º (+0,289/Q1)

Qualy Sprint 4-1 Verstappen Tsunoda Miami 4º 18º (+1,293/SQ1) Bélgica 2º 12º (+0.601/SQ2) Estados Unidos 1º 18º (+1.896/SQ1)

Brasil 6º 18º (+0.717/SQ1) Qatar 6º (+0,009/SQ3) 5º

Clasificación 2-0 Verstappen Lawson Melbourne 3º 18º (+1,076/Q1) Shanghai 4º 20º (+0,750/Q1)

Qualy Sprint 1-0 Verstappen Lawson Shanghai 2º 20º (+0,813/SQ1)

Mercedes

Clasificación 3-20 Antonelli Russell Melbourne 16º (+0,554/Q1) 4º Shanghai 8º (+0,380/Q3) 2º Suzuka 6º (+0,237/Q3) 5º Sakhir 4º (+0,204/Q3) 2º Yeda 5º (+0,459/Q3) 3º Miami 3º 5º (+0,114/Q3) Imola 13º (+0,438/Q2) 3º Montecarlo 15º (Sin tiempo/Q2) 14º Barcelona 6º (+0.263/Q3) 4º Canadá 4º (+0.492/Q3)

1º Austria 9º (+0,.513/Q3) 5º Silverstone 7º (+0.345/Q3) 4º Bélgica 18º (+0.355/Q1) 6º Hungría 15º (+1.185/Q2) 4º Zandvoort 11º (+0,180/Q2) 5º Monza 7º (+0,043/Q3) 6º Bakú 4º 5º (+0.353/Q3) Singapur 4º (+0.379/Q3) 1º Estados Unidos 7º (+0.288/Q3) 4º México 6º (+0.084/Q3) 4º Brasil 2º 6º (+0.257/Q3) Las Vegas 17º (+3,170/Q1) 4º Qatar 5º (+0,184/Q3) 4º

Qualy Sprint 2-4 Antonelli Russell Shanghai 7º (+0,569/SQ3) 5º Miami 1º 5º (+0,309/SQ3) Bélgica 20º (+2.744/SQ1) 13º Estados Unidos 11º (+0.556/SQ2) 5º Brasil 2º 4º (+0.155/SQ3) Qatar 7º (+0,445/SQ3) 2º

Aston Martin

Clasificación 23-0 Alonso Stroll Melbourne 12º 13º (+0,030/Q2) Shanghai 13º 14º (+0,085/Q2) Suzuka 13º 20º (+0,934/Q1) Sakhir 13º 19º (+0,649/Q1) Yeda 13º 16º (+0,097/Q1) Miami 17º 19º (+0,226/Q1) Imola 5º 8º (+0,150/Q3) Montecarlo 7º 19º (+0,889/Q1) Barcelona 10º 13º (+0.535/Q2) Canadá 6º 18º (+0.444/Q1) Austria 11º 16º (+0,132/Q1) Silverstone 9º 18º (+0.396/Q1) Bélgica 19º 20º (+0.117/Q1) Hungría 5º 6º (+0.017/Q3) Zandvoort 10º 20º (sin tiempo en Q1 por accidente) Monza 9º 17º (+0.290/Q1) Bakú 11º 14º (+0.353/Q2) Singapur 10º 15º (+0.204/Q1) Estados Unidos 10º 18º (+0.799/Q1) México 14º 19º (+0.374/Q1) Brasil 11º 14º (+0.160/Q2) Las Vegas 7º 12 (+0,985/Q2) Qatar 8º 19º (+0,460/Q1)

Qualy Sprint 5-1 Alonso Stroll Shanghai 11º (+0,073/SQ2) 10º Miami 10º 16º (+0,573/SQ1) Bélgica 14º 15º (+0.379/SQ2) Estados Unidos 6º 14º (+0.443/SQ2) Brasil 5º 7º (+0.175/SQ3) Qatar 4º 16º (+0,531/SQ1)

Alpine

Clasificación 12-5 Gasly Colapinto Imola 10º 15º (Sin tiempo/Q2) Montecarlo 18º 20º (+0,603/Q1) Barcelona 8º 19º (+0.253/Q1) Canadá 20º (+0.433/Q1) 12º Austria 10º 14º (+0,442/Q2) Silverstone 10º 20º (+0.732/Q1) Bélgica 13º 17º (+0.222/Q1) Hungría 17º (+0.091/Q1) 14º Zandvoort 14º 16º (+0,210/Q1) Monza 19º (+0.111/Q1) 17º Bakú 19º (0.360/Q1) 16º Singapur 18º (+0,279/Q1) 16º Estados Unidos 14º 15º (+0.393/Q2) México 18º 20º (+0.124/Q1) Brasil 9º 18º (+0.737/Q1) Las Vegas 10º 15º (+1,923/Q2) Qatar 9º 20º (+0,456/Q1)

Qualy Sprint 4-0 Gasly Colapinto Bélgica 8º 19º (+0.416/SQ1) Estados Unidos 13º 17º (+0.102/SQ1) Brasil 13º 16º (+0.344/SQ1)

Qatar 19º 20º (+0,252/SQ1)

Clasificación 5-1 Gasly Doohan Melbourne 9º 14º (+0,751/Q2) Shanghai 16º 18º (+0,123/Q1) Suzuka 11º 19º (+0,691/Q1) Sakhir 5º 11º (+0,602/Q2) Yeda 9º 17º (+0,318/Q1) Miami 18º (+0,288/Q1) 14º

Qualy Sprint 1-1 Gasly Doohan Shanghai 17º (+0,065/SQ1) 16º Miami 13º 17º (+0.826/SQ1)

Clasificación 9-14 Ocon Bearman Melbourne 19º 20º (Sin tiempo/Q1) Shanghai 11º 17º (+0,142/Q1) Suzuka 18º (+0,467/Q1) 10º Sakhir 14º 20º (+0,779/Q1) Yeda 19º (+0,556/Q1) 15º Miami 9º 20º (+0,549/Q1) Imola 18º 19º (+0,305/Q1) Montecarlo 8º 17º (+0,140/Q1) Barcelona 17º (+0.127/Q1) 15º Canadá 15º (+0.294/Q2)

14º Austria 17º (+0,146/Q1) 15º Silverstone 15º (+0,416/Q2) 8º Bélgica 11º 12º (+0092/Q2) Hungría 18º (+0.273/Q1) 11º Zandvoort 18º 19º (+0,065/Q1) Monza 15º (+0,261/Q2) 11º Bakú 18º (0.338/Q1) 15º Singapur 17º (+0.569/Q1)

8º Estados Unidos 17º (+0.215/Q1) 11º México 12º (+0.150/Q2) 10º Brasil 17º (+0.547/Q1) 8º Las Vegas 13º 14º (+0,107/Q2) Qatar 17º (+0,316/Q1) 13º

Qualy Sprint 2-3 Ocon Bearman Shanghai 18º (+0,382/SQ1) 12º Miami 12º 20º (+1,522/SQ1) Bélgica 5º 7º (+0.292/SQ3) Estados Unidos 19º (+0,844/SQ1)

16º Brasil 19º (+0.806/SQ1) 15º Qatar 15º 12º (+0,172/SQ2)

Racing Bulls

Clasificación 15-6 Hadjar Lawson Suzuka 7º 14º (+0,131/Q2) Sakhir 12º 17º (+0,574/Q1) Yeda 14º (+0,227/Q2) 12º Miami 11º 15º (+0,376/Q2) Imola 9º 16º (+0,126/Q1) Montecarlo 6º 9º (+0,206/Q3) Barcelona 9º 13º (+0.302/ Q2) Canadá 9º 19º (+0,314/Q1)

Austria 13º (+0,185/Q2) 6º Silverstone 13º 16º (+0.263/Q1) Bélgica 8º 9º (+0.018/Q3) Hungría 10º (+0.094/Q3) 9º Zandvoort 4º 8º (+0,322/Q3) Monza 16º 20º (+0.362/Q1) Bakú 8º (+0.665/Q3) 3º Singapur 8º 12º (+0,304/Q2) Estados Unidos 20º (Sin tiempo/Q1) 12º México 9º 15º (+1.268/Q2) Brasil 5º 7º (+0.031/Q3) Las Vegas 8º (+0,492/Q3) 6º Qatar 6º 12º (+0,083/Q2)

Qualy Sprint 5-0 Hadjar Lawson Miami 9º 14º (+0,602/SQ2) Bélgica 9º 11º (+0.081/SQ2) Estados Unidos 12º 15º (Sin tiempo/SQ2) Brasil 9º 17º (+0.571/SQ1)

Qatar 11º 17º (+0,452/SQ1)

Clasificación 1-1 Hadjar Tsunoda Melbourne 11º (+0,166/Q2) 5º Shanghai 7º 9º (+0,559/Q3)

Qualy Sprint 0-1 Hadjar Tsunoda Shanghai 15º (+32,379/SQ2) 8º

Williams

Clasificación 9:13 Albon Sainz Melbourne 6º 10º (+0,325/Q3) Shanghai 1º 15º (+0,245/Q2) Suzuka 9º 12º (+0,053/Q2) Sakhir 15º (+0,449/Q1) 8º Yeda 11º (+0,085/Q2) 6º Miami 7º (+0,113/Q3) 6º Imola 7º (+0,041/Q3) 6º Montecarlo 10º 11º (+0.630/Q2) Barcelona 11º 18º (+0.159/Q1) Canadá 10º 17º (+0.308/Q1)

Austria 12º 19º (+0.439/Q1) Silverstone 14º (+0.143/Q2) 11º Bélgica 5º 15º (+0.253/Q2) Hungría 20º (+0.571/Q1) 13º Zandvoort 15º (+0.180/Q2) 9º Monza 14º (+0.055/Q2) 13º Bakú 20º (+1.143/Q1) 2º Singapur Descalificado Descalificado Estados Unidos 19º (+0,951/Q1) 9º México 17º (+0.319/Q1) 7º Brasil 12º 15º (+0.419/Q2) Las Vegas 16º (+1,347/Q1) 3º Qatar 15º (+0,378/Q2) 7º

Qualy Sprint 3-3 Albon Sainz Shanghai 9º 13º (+0,786/SQ2) Miami 8º 15º (+26,574/SQ2) Bélgica 16º (+0.437/SQ1) 6º Estados Unidos 9º (+0,188/SQ3)

7º Brasil 12º 20º (+0.845/SQ1) Qatar 10º (+0,246/SQ3) 8º

Sauber

Clasificación 11-12 Bortoleto Hülkenberg Melbourne 15º 17º (+0,063/Q1) Shanghai 19º (+0,220/Q1) 12º Suzuka 17º (+0,052/Q1) 16º Sakhir 18º (+0,119/Q1) 16º Yeda 20º (+0,680/Q1) 18º Miami 13º 16º (+0,130/Q1) Imola 14º 17º (+0,178/Q1) Montecarlo 16º (+0,031/Q1) 13º Barcelona 12º 16º (+0.145/Q1) Canadá 16º (+0.062/Q1) 13º Austria 8º 20º (+0,483/Q1) Silverstone 17º 19º (+0.128/Q1) Bélgica 10º 14º (+0.371/Q2) Hungría 7º 19º (+0.495/Q1) Zandvoort 13º 17º (+0.158/Q1) Monza 8º 12º (+0.175/Q2) Bakú 13º 17º (+0.405/Q1) Singapur 14º (+0.105/Q1) 11º Estados Unidos 16º (+0.574/Q1) 11º México 16º (+0.161/Q1) 13º Brasil Sin salir a Q1 por accidente previo 10º Las Vegas 12º (+2,119/Q1) 11º Qatar 14º (+0,181/Q2) 11º

Qualy Sprint 3-3 Bortoleto Hülkenberg Shanghai 14º 19º (+0,136/SQ1) Miami 19º (+0,770/SQ1) 11º Bélgica 10º 17º (+0.411/SQ1) Estados Unidos 20º (Sin tiempo) 4º Brasil 14º (+0.188/SQ2) 10º Qatar 13º 14º (+0,064/SQ2)