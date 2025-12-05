Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025
Mira cómo es la comparación entre compañeros de equipo en la F1 2025 en clasificación, la batalla a una vuelta en clasificación y qualy sprint, los sábados.
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A menudo se dice que tu primer rival es tu compañero de equipo, ya que te enfrentas a él con las mismas armas, básicamente el mismo coche. Por tanto, comparamos el rendimiento de los pilotos de F1 2025 en clasificación, las batallas a una vuelta, con los mismos compuestos (en general blandos) y mismas cargas de gasolina.
Es la batalla a ritmo puro, a una vuelta, las vueltas más rápidas de cada piloto el fin de semana, por lo que esta comparación a menudo dice mucho de los compañeros de equipo.
Además, también mostramos la comparación de equipos en la sprint shootout o clasificación sprint, la sesión que define la parrilla para las carreras sprint durante seis fines de semana de la temporada 2025 (ya llevamos cuatro).
Comparación entre compañeros en clasificación y qualy sprint en la F1 2025
McLaren
|
|
Qualy Sprint
2-4
|
|
Norris
|
Piastri
|
Shanghai
|6º (+0,464/SQ3)
|3º
|
Miami
|3º (+0,055/SQ3)
|2º
|
Bélgica
|3º (+0.618/SQ3)
|1º
|
Estados Unidos
|2º
|3º (+0.309/SQ3)
|
Brasil
|1º
|3º (+0.185/SQ3)
|
Qatar
|3º (+0,230/SQ3)
|1º
Ferrari
|
|
Qualy Sprint
4-2
|
|
Leclerc
|
Hamilton
|
Shanghai
|4º (+0,208/SQ3)
|1º
|
Miami
|6º
|7º (+0,222/SQ3)
|
Bélgica
|4º
|18º (+0.645/SQ1)
|
Estados Unidos
| 10º (+0.069/SQ3)
|8º
|
Brasil
|8º
|11º (+0.079/SQ2)
|
Qatar
|9º
|18º (+0,407/SQ1)
Red Bull
|
|
Qualy Sprint
4-1
|
|
Verstappen
|
Tsunoda
|
Miami
|4º
|18º (+1,293/SQ1)
|
Bélgica
|2º
|12º (+0.601/SQ2)
|
Estados Unidos
|1º
|18º (+1.896/SQ1)
|
Brasil
|6º
|18º (+0.717/SQ1)
|
Qatar
|6º (+0,009/SQ3)
|5º
Mercedes
|
|
Qualy Sprint
2-4
|
|
Antonelli
|
Russell
|
Shanghai
|7º (+0,569/SQ3)
|5º
|
Miami
|1º
|5º (+0,309/SQ3)
|
Bélgica
|20º (+2.744/SQ1)
|13º
|
Estados Unidos
|11º (+0.556/SQ2)
|5º
|
Brasil
|2º
|4º (+0.155/SQ3)
|
Qatar
|7º (+0,445/SQ3)
|2º
Aston Martin
|
|
Qualy Sprint
5-1
|
|
Alonso
|
Stroll
|
Shanghai
|11º (+0,073/SQ2)
|10º
|
Miami
|10º
|16º (+0,573/SQ1)
|
Bélgica
|14º
|15º (+0.379/SQ2)
|
Estados Unidos
|6º
|14º (+0.443/SQ2)
|
Brasil
|5º
|7º (+0.175/SQ3)
|
Qatar
|4º
|16º (+0,531/SQ1)
Alpine
|
|
Qualy Sprint
4-0
|
|
Gasly
|
Colapinto
|
Bélgica
|8º
|19º (+0.416/SQ1)
|
Estados Unidos
|13º
|17º (+0.102/SQ1)
|
Brasil
|13º
|16º (+0.344/SQ1)
|
Qatar
|19º
|20º (+0,252/SQ1)
|
|
Clasificación
5-1
|
|
Gasly
|
Doohan
|
Melbourne
|
9º
|
14º (+0,751/Q2)
|
Shanghai
|
16º
|
18º (+0,123/Q1)
|
Suzuka
|
11º
|
19º (+0,691/Q1)
|
Sakhir
|
5º
|
11º (+0,602/Q2)
|
Yeda
|
9º
|
17º (+0,318/Q1)
|
Miami
|18º (+0,288/Q1)
|
14º
|
|
Qualy Sprint
2-3
|
|
Ocon
|
Bearman
|
Shanghai
|18º (+0,382/SQ1)
|12º
|
Miami
|12º
|20º (+1,522/SQ1)
|
Bélgica
|5º
|7º (+0.292/SQ3)
|
Estados Unidos
|19º (+0,844/SQ1)
|16º
|
Brasil
|19º (+0.806/SQ1)
|15º
|
Qatar
|15º
|12º (+0,172/SQ2)
Racing Bulls
|
|
Qualy Sprint
5-0
|
|
Hadjar
|
Lawson
|
Miami
|9º
|14º (+0,602/SQ2)
|
Bélgica
|9º
|11º (+0.081/SQ2)
|
Estados Unidos
|12º
|15º (Sin tiempo/SQ2)
|
Brasil
|9º
|17º (+0.571/SQ1)
|
Qatar
|11º
|17º (+0,452/SQ1)
Williams
|
|
Qualy Sprint
3-3
|
|
Albon
|
Sainz
|
Shanghai
|9º
|13º (+0,786/SQ2)
|
Miami
|8º
|15º (+26,574/SQ2)
|
Bélgica
|16º (+0.437/SQ1)
|6º
|
Estados Unidos
|9º (+0,188/SQ3)
|7º
|
Brasil
|12º
|20º (+0.845/SQ1)
|
Qatar
|10º (+0,246/SQ3)
|8º
Sauber
