Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Mira cómo es la comparación entre compañeros de equipo en la F1 2025 en clasificación, la batalla a una vuelta en clasificación y qualy sprint, los sábados.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A menudo se dice que tu primer rival es tu compañero de equipo, ya que te enfrentas a él con las mismas armas, básicamente el mismo coche. Por tanto, comparamos el rendimiento de los pilotos de F1 2025 en clasificación, las batallas a una vuelta, con los mismos compuestos (en general blandos) y mismas cargas de gasolina.

Es la batalla a ritmo puro, a una vuelta, las vueltas más rápidas de cada piloto el fin de semana, por lo que esta comparación a menudo dice mucho de los compañeros de equipo.

Además, también mostramos la comparación de equipos en la sprint shootout o clasificación sprint, la sesión que define la parrilla para las carreras sprint durante seis fines de semana de la temporada 2025 (ya llevamos cuatro).

Comparación entre compañeros en clasificación y qualy sprint en la F1 2025

United Kingdom McLaren

 

Clasificación

12-11

United Kingdom Norris

Australia Piastri

Australia

Melbourne

2º (+0,084/Q3)

China

Shanghai

 3º (+0,152/Q3)

Japan

Suzuka

 3º (+0,032/Q3)

Bahrain

Sakhir

 6º (+0,426/Q3)

Saudi Arabia

Yeda

 10º (Sin tiempo/Q3)

United States

Miami

 4º (+0,106/Q3)

Italy

Imola

 4º (+0,292/Q3)

Monaco

Montecarlo

 3º (+0,175/Q3)
Spain

Barcelona

  2º (+0.209/Q3)

Canada

Canadá

 7º  (+0.505/Q3)  3º
Austria

Austria

 3ª (+0,583/Q3)

United Kingdom

Silverstone

  3º (+0.015/Q3)
Belgium

Bélgica

  2º (+0.085/Q3)

Hungary

Hungría

 3º (+0.015/Q3) 2º 

Netherlands

Zandvoort

 

 2º (+0,012/Q3) 1º 
Italy

Monza

  3º (+0,113/Q3)

Azerbaijan

Bakú

 9º (Sin tiempo por accidente)

Singapore

Singapur

 5º (+0.062/Q3)
United States

Estados Unidos

 6º (+0.283/Q3)

Mexico

México

 1º  7º (+0.588/Q3)

Brazil

Brasil

  1º 4º (+0.375/Q3)

United States

Las Vegas

 5º (+1.027/Q3)

Qatar

Qatar

  2º (+0,108/Q3)

 

Qualy Sprint

2-4

United Kingdom Norris

Australia Piastri

China

Shanghai

 6º (+0,464/SQ3)

United States

Miami

 3º (+0,055/SQ3)

Belgium

Bélgica

 3º (+0.618/SQ3) 1º 

United States

Estados Unidos

 3º (+0.309/SQ3) 
Brazil

Brasil

  1º 3º (+0.185/SQ3)

Qatar

Qatar

 3º (+0,230/SQ3)

Italy Ferrari

 

Clasificación

18-5

 

 

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

Australia

Melbourne

8º (+0,218/Q3)

China

Shanghai

 6º (+0,094/Q3)

Japan

Suzuka

 8º (+0,311/Q3)

Bahrain

Sakhir

 9º (+0,597/Q3)

Saudi Arabia

Yeda

 7º (+0,531/Q3)

United States

Miami

 12º (+0,058/Q2)

Italy

Imola

 11º 12º (+0,161/Q2)

Monaco

Montecarlo

 4º (+0,319/Q3)

Spain

Barcelona

 7º (+0.086/Q3)

Canada

Canadá

 8º (+.,156/Q3)  5º

Austria

Austria

  4º (+0,090/Q3)

United Kingdom

Silverstone

  6º (+0.026/Q3)
Belgium

Bélgica

 

 16º (+0.304/Q3)

Hungary

Hungría

 12º (+0.247/Q2)

Netherlands

Zandvoort

 

 7º (+0,050/Q3)

Italy

Monza

 5º (+0.117/Q3)

Azerbaijan

Bakú

 

  10º 12º (+0.664/Q2)

Singapore

Singapur

 

 7º (+0.096/Q3)

United States

Estados Unidos

 
 		  5º (+0.105/Q3)
 

Mexico

México

 2º  3º (+0.090/Q3)

Brazil

Brasil

 3º  13º (+0.299/Q3)

United States

Las Vegas

 9º  (+2,301/Q1)

Qatar

Qatar

 10º  18. (+0,343/Q1)

 

Qualy Sprint

4-2

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

China

Shanghai

 4º (+0,208/SQ3)

United States

Miami

 7º (+0,222/SQ3)
Belgium

Bélgica

 

 18º (+0.645/SQ1)

United States

Estados Unidos

  10º (+0.069/SQ3)
Brazil

Brasil

 11º (+0.079/SQ2)

Qatar

Qatar

 18º (+0,407/SQ1)

Austria Red Bull

 

Clasificación

21-0

Netherlands Verstappen

Japan Tsunoda

Japan

Suzuka

15º (+0,498/Q2)

Bahrain

Sakhir

10º (+0,880/Q3)

Saudi Arabia

Yeda

8º (+0,910/Q3)

United States

Miami

10º (+0,739/Q3)

Italy

Imola

20º (Sin tiempo/Q1)

Monaco

Montecarlo

12º (+0,540/Q2)
Spain

Barcelona

 

  3º

20º (+0.587/Q2)

Canada

Canadá

 2º 

11º (+0.463/Q2)
 

Austria

Austria

18º (+0,263/Q1)

United Kingdom

Silverstone

 

 1º 

12º (+0.510/Q2)
Belgium

Bélgica

 

7º (+0-381/Q3)

Hungary

Hungría

16º (+0-163/Q1)

Netherlands

Zandvoort

 

12º (+0,500/Q2)

Italy

Monza

10º (+0,727/Q3)

Azerbaijan

Bakú

 

  1º

6º (+1.026)

Singapore

Singapur

  1º

13º (+0.781/Q2)

United States

Estados Unidos

 

 1º 

13º (+0.785/Q2)

Mexico

México

 

  5º

11º (+0.211/Q2)

Brazil

Brasil

 

  16º

19º (+0.273/Q1)

United States

Las Vegas

 

19º (+3,340/Q1)

Qatar

Qatar

 3º 

16º (+0,289/Q1)

 

Qualy Sprint

4-1

Netherlands Verstappen

Japan Tsunoda

United States

Miami

 18º (+1,293/SQ1)
Belgium

Bélgica

 

  2º 12º (+0.601/SQ2)

United States

Estados Unidos

  1º 18º (+1.896/SQ1)
 
Brazil

Brasil

 6º  18º (+0.717/SQ1)

Qatar

Qatar

 6º (+0,009/SQ3)

 

Clasificación

2-0

Netherlands Verstappen

New Zealand Lawson

Australia

Melbourne

18º (+1,076/Q1)

China

Shanghai

20º (+0,750/Q1)

 

Qualy Sprint

1-0

Netherlands Verstappen

New Zealand Lawson

China

Shanghai

 20º (+0,813/SQ1)

Germany Mercedes

 

Clasificación

3-20

 

Italy Antonelli

United Kingdom Russell

Australia

Melbourne

16º (+0,554/Q1)

China

Shanghai

8º (+0,380/Q3)

Japan

Suzuka

6º (+0,237/Q3)

Bahrain

Sakhir

4º (+0,204/Q3)

Saudi Arabia

Yeda

5º (+0,459/Q3)

United States

Miami

5º (+0,114/Q3)

Italy

Imola

 13º (+0,438/Q2)

Monaco

Montecarlo

 15º (Sin tiempo/Q2) 14º
Spain

Barcelona

 

 6º (+0.263/Q3)  4º

Canada

Canadá

 4º (+0.492/Q3)
 		  1º

Austria

Austria

 

 9º (+0,.513/Q3)

United Kingdom

Silverstone

 

 7º (+0.345/Q3)
Belgium

Bélgica

 

 18º (+0.355/Q1) 6º 

Hungary

Hungría

 15º (+1.185/Q2)  4º

Netherlands

Zandvoort

 11º (+0,180/Q2)

Italy

Monza

 7º (+0,043/Q3)

Azerbaijan

Bakú

 

  5º (+0.353/Q3)

Singapore

Singapur

 4º (+0.379/Q3) 

United States

Estados Unidos

  7º (+0.288/Q3)

Mexico

México

 6º (+0.084/Q3)  4º

Brazil

Brasil

 

 6º (+0.257/Q3) 

United States

Las Vegas

 17º (+3,170/Q1)

Qatar

Qatar

 5º (+0,184/Q3)

 

Qualy Sprint

2-4

Italy Antonelli

 

United Kingdom Russell

 

China

Shanghai

 7º (+0,569/SQ3)

United States

Miami

 1º  5º (+0,309/SQ3)
Belgium

Bélgica

 

 20º (+2.744/SQ1)  13º

United States

Estados Unidos

 11º (+0.556/SQ2)
Brazil

Brasil

 4º (+0.155/SQ3) 

Qatar

Qatar

 7º (+0,445/SQ3)

United Kingdom Aston Martin

 

Clasificación

23-0

Spain Alonso

Canada Stroll

Australia

Melbourne

12º

13º (+0,030/Q2)

China

Shanghai

13º

14º (+0,085/Q2)

Japan

Suzuka

 13º

20º (+0,934/Q1)

Bahrain

Sakhir

 13º

19º  (+0,649/Q1)

Saudi Arabia

Yeda

 13º

16º (+0,097/Q1)

United States

Miami

 17º

19º (+0,226/Q1)

Italy

Imola

8º (+0,150/Q3)

Monaco

Montecarlo

19º (+0,889/Q1)
Spain

Barcelona

 

 10º 

13º (+0.535/Q2)

Canada

Canadá

  6º

18º (+0.444/Q1)

Austria

Austria

 11º

16º (+0,132/Q1)

United Kingdom

Silverstone

 

 9º 

18º (+0.396/Q1)
Belgium

Bélgica

 

 19º 

20º (+0.117/Q1)

Hungary

Hungría

  5º

6º (+0.017/Q3)

Netherlands

Zandvoort

 10º

20º (sin tiempo en Q1 por accidente)
Italy

Monza

 9º 

17º (+0.290/Q1)

Azerbaijan

Bakú

  11º

14º (+0.353/Q2)

Singapore

Singapur

 10º 

15º (+0.204/Q1)

United States

Estados Unidos

 10º 

18º (+0.799/Q1)

Mexico

México

 14º

19º (+0.374/Q1)

Brazil

Brasil

 11º 

14º (+0.160/Q2)

United States

Las Vegas

12 (+0,985/Q2)

Qatar

Qatar

19º (+0,460/Q1)

 

Qualy Sprint

5-1

Spain Alonso

Canada Stroll

China

Shanghai

 11º (+0,073/SQ2) 10º

United States

Miami

 10º 16º (+0,573/SQ1)
Belgium

Bélgica

 

  14º 15º (+0.379/SQ2)

United States

Estados Unidos

 6º  14º (+0.443/SQ2)
Brazil

Brasil

 5º  7º (+0.175/SQ3)

Qatar

Qatar

 16º (+0,531/SQ1)

France Alpine

 

Clasificación

12-5

France Gasly

Argentina Colapinto

Italy

Imola

10º

15º (Sin tiempo/Q2)

Monaco

Montecarlo

18º

20º (+0,603/Q1)
Spain

Barcelona

 

 8º

19º (+0.253/Q1)

Canada

Canadá

20º (+0.433/Q1) 

12º

Austria

Austria

10º

14º (+0,442/Q2)

United Kingdom

Silverstone

 

 10º

20º (+0.732/Q1)
Belgium

Bélgica

 

 13º

17º (+0.222/Q1)

Hungary

Hungría

17º (+0.091/Q1) 

14º

Netherlands

Zandvoort

14º

16º (+0,210/Q1) 

Italy

Monza

19º (+0.111/Q1)

17º

Azerbaijan

Bakú

19º (0.360/Q1)

 16º

Singapore

Singapur

18º (+0,279/Q1) 

  16º

United States

Estados Unidos

14º

 15º (+0.393/Q2)  

Mexico

México

18º

 20º (+0.124/Q1)

Brazil

Brasil

 9º

 18º (+0.737/Q1)

United States

Las Vegas

10º

 15º (+1,923/Q2)

Qatar

Qatar

 9º

 20º  (+0,456/Q1)

 

Qualy Sprint

4-0

France Gasly

Argentina Colapinto

Belgium

Bélgica

 19º (+0.416/SQ1)

United States

Estados Unidos

 

 13º  17º (+0.102/SQ1)
Brazil

Brasil

 13º   16º (+0.344/SQ1)
 

Qatar

Qatar

  19º 20º (+0,252/SQ1)

 

Clasificación

5-1

France Gasly

Australia Doohan

Australia

Melbourne

14º (+0,751/Q2)

China

Shanghai

16º

18º (+0,123/Q1)

Japan

Suzuka

11º

19º (+0,691/Q1)

Bahrain

Sakhir

11º (+0,602/Q2)

Saudi Arabia

Yeda

17º (+0,318/Q1)

United States

Miami

 18º (+0,288/Q1)

14º

 

Qualy Sprint

1-1

France Gasly

Australia Doohan

China

Shanghai

 17º (+0,065/SQ1) 16º

United States

Miami

 13º 17º (+0.826/SQ1)

 

Clasificación

9-14

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

Australia

Melbourne

19º

20º (Sin tiempo/Q1)

China

Shanghai

11º

17º (+0,142/Q1)

Japan

Suzuka

 18º (+0,467/Q1)

10º

Bahrain

Sakhir

 14º 20º (+0,779/Q1)

Saudi Arabia

Yeda

 19º (+0,556/Q1) 15º

United States

Miami

 20º (+0,549/Q1)

Italy

Imola

 18º 19º (+0,305/Q1)

Monaco

Montecarlo

 17º (+0,140/Q1)

Spain

Barcelona

 17º (+0.127/Q1) 15º

Canada

Canadá

 15º (+0.294/Q2)
 		  14º

Austria

Austria

 17º (+0,146/Q1) 15º

United Kingdom

Silverstone

 

 15º (+0,416/Q2)  8º 
Belgium

Bélgica

 11º 12º (+0092/Q2) 

Hungary

Hungría

 18º (+0.273/Q1) 11º 

Netherlands

Zandvoort

 18º  19º (+0,065/Q1)

Italy

Monza

  15º (+0,261/Q2) 11º 

Azerbaijan

Bakú

 18º (0.338/Q1)  15º

Singapore

Singapur

 17º (+0.569/Q1)
 		 8º 

United States

Estados Unidos

 17º (+0.215/Q1) 11º

Mexico

México

 12º (+0.150/Q2)  10º

Brazil

Brasil

 17º (+0.547/Q1) 8º 

United States

Las Vegas

 13º 14º (+0,107/Q2)

Qatar

Qatar

 17º (+0,316/Q1) 13º 

 

Qualy Sprint

2-3

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

China

Shanghai

 18º (+0,382/SQ1) 12º

United States

Miami

 12º 20º (+1,522/SQ1)
Belgium

Bélgica

 

 5º  7º (+0.292/SQ3)

United States

Estados Unidos

 19º (+0,844/SQ1)
 16º
Brazil

Brasil

 19º (+0.806/SQ1)  15º

Qatar

Qatar

 15º 12º (+0,172/SQ2)

Italy Racing Bulls

 

Clasificación

15-6

France Hadjar

New Zealand Lawson

Japan

Suzuka

14º (+0,131/Q2)

Bahrain

Sakhir

12º

17º (+0,574/Q1)

Saudi Arabia

Yeda

 14º (+0,227/Q2)

12º

United States

Miami

 11º 15º (+0,376/Q2)

Italy

Imola

 16º (+0,126/Q1)

Monaco

Montecarlo

 9º (+0,206/Q3)

Spain

Barcelona

  9º 13º (+0.302/ Q2)

Canada

Canadá

  9º 19º (+0,314/Q1)
 

Austria

Austria

  13º (+0,185/Q2)

United Kingdom

Silverstone

 

 13º  16º (+0.263/Q1)
Belgium

Bélgica

 

 9º (+0.018/Q3)

Hungary

Hungría

 10º (+0.094/Q3) 

Netherlands

Zandvoort

  8º (+0,322/Q3)

Italy

Monza

 16º 20º (+0.362/Q1)

Azerbaijan

Bakú

 8º (+0.665/Q3)

Singapore

Singapur

 12º (+0,304/Q2)

United States

Estados Unidos

 20º (Sin tiempo/Q1)  12º 

Mexico

México

  15º (+1.268/Q2)

Brazil

Brasil

 5º  7º (+0.031/Q3)

United States

Las Vegas

 8º (+0,492/Q3) 6º 

Qatar

Qatar

  6º 12º (+0,083/Q2)

 

Qualy Sprint

5-0

France Hadjar

New Zealand Lawson

United States

Miami

 14º (+0,602/SQ2)
Belgium

Bélgica

 

  9º 11º (+0.081/SQ2)

United States

Estados Unidos

 12º  15º (Sin tiempo/SQ2)
Brazil

Brasil

 17º (+0.571/SQ1)
 

Qatar

Qatar

  11º 17º (+0,452/SQ1)

 

Clasificación

1-1

France Hadjar

Japan Tsunoda

Australia

Melbourne

11º (+0,166/Q2)

China

Shanghai

9º (+0,559/Q3)

 

Qualy Sprint

0-1

France Hadjar

Japan Tsunoda

China

Shanghai

 15º (+32,379/SQ2)

United Kingdom Williams

 

Clasificación

9:13

Thailand Albon

Spain Sainz

Australia

Melbourne

10º (+0,325/Q3)

China

Shanghai

15º (+0,245/Q2)

Japan

Suzuka

12º (+0,053/Q2)

Bahrain

Sakhir

 15º (+0,449/Q1)

Saudi Arabia

Yeda

 11º (+0,085/Q2)

United States

Miami

 7º (+0,113/Q3)

Italy

Imola

 7º (+0,041/Q3)

Monaco

Montecarlo

 10º 11º (+0.630/Q2)

Spain

Barcelona

 11º 18º (+0.159/Q1)

Canada

Canadá

 10º 17º (+0.308/Q1)
 

Austria

Austria

 12º 19º (+0.439/Q1)

United Kingdom

Silverstone

 

 14º (+0.143/Q2)  11º
Belgium

Bélgica

 15º (+0.253/Q2) 

Hungary

Hungría

 20º (+0.571/Q1) 13º 

Netherlands

Zandvoort

 15º (+0.180/Q2)

Italy

Monza

 14º (+0.055/Q2) 13º

Azerbaijan

Bakú

 20º (+1.143/Q1)

Singapore

Singapur

  Descalificado  Descalificado

United States

Estados Unidos

 19º (+0,951/Q1) 9º 

Mexico

México

 17º (+0.319/Q1)  7º

Brazil

Brasil

 12º  15º (+0.419/Q2)

United States

Las Vegas

 16º (+1,347/Q1)

Qatar

Qatar

 15º (+0,378/Q2)

 

Qualy Sprint

3-3

Thailand Albon

Spain Sainz

China

Shanghai

 13º (+0,786/SQ2)

United States

Miami

 15º (+26,574/SQ2)
Belgium

Bélgica

  16º (+0.437/SQ1)

United States

Estados Unidos

 9º (+0,188/SQ3)
 		  7º
Brazil

Brasil

 12º 20º (+0.845/SQ1)  

Qatar

Qatar

 10º (+0,246/SQ3)

Switzerland Sauber

 

Clasificación

11-12

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

Australia

Melbourne

15º

17º (+0,063/Q1)

China

Shanghai

 19º (+0,220/Q1)

12º

Japan

Suzuka

 17º (+0,052/Q1)

16º

Bahrain

Sakhir

 18º (+0,119/Q1)

16º

Saudi Arabia

Yeda

 20º (+0,680/Q1)

 18º

United States

Miami

 13º 16º (+0,130/Q1)

Italy

Imola

 14º 17º (+0,178/Q1)

Monaco

Montecarlo

 16º (+0,031/Q1) 13º

Spain

Barcelona

 12º 16º (+0.145/Q1)

Canada

Canadá

 16º (+0.062/Q1) 13º 

Austria

Austria

 20º (+0,483/Q1)

United Kingdom

Silverstone

 

 17º 19º (+0.128/Q1)
Belgium

Bélgica

 

  10º 14º (+0.371/Q2)

Hungary

Hungría

  7º 19º (+0.495/Q1)

Netherlands

Zandvoort

  13º 17º (+0.158/Q1)

Italy

Monza

 12º (+0.175/Q2)

Azerbaijan

Bakú

 13º 17º (+0.405/Q1)

Singapore

Singapur

 14º (+0.105/Q1) 11º

United States

Estados Unidos

 16º (+0.574/Q1)  11º

Mexico

México

 16º (+0.161/Q1) 13º

Brazil

Brasil

 Sin salir a Q1 por accidente previo 10º 

United States

Las Vegas

 12º (+2,119/Q1) 11º 

Qatar

Qatar

 14º (+0,181/Q2) 11º

 

Qualy Sprint

3-3

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

China

Shanghai

 14º 19º (+0,136/SQ1)

United States

Miami

 19º (+0,770/SQ1) 11º
Belgium

Bélgica

 10º 17º (+0.411/SQ1) 

United States

Estados Unidos

 20º (Sin tiempo) 
Brazil

Brasil

 14º (+0.188/SQ2)  10º 

Qatar

Qatar

 13º 14º (+0,064/SQ2) 
