Horner es claro: "Debería ser Pérez quien pierda su asiento para 2025"

Sergio Pérez empezó con fuerza la temporada 2023 de la F1, pero tuvo un momento de crisis antes de recuperarse en la parte final del campeonato que le alejó mucho de su compañero de equipo e incluso puso en riesgo el subcampeonato que finalmente logró.

Red Bull confirmó al piloto mexicano para la temporada 2024, pero dejó claro que quieren que luche de forma más constante por las primeras posiciones si quiere renovar su contrato.

Sin embargo, la escudería de Milton Keynes se tomará su tiempo antes de decidir, sobre todo porque cuenta con opciones como Daniel Ricciardo que pueden sumarse a la baraja en caso de ser necesario. También han reiterado en numerosas ocasiones que no tienen prisa por elegir el nombre del piloto que acompañará a Max Verstappen en 2025.

Hablando sobre lo que piensa el equipo en cuanto a qué hacer con Pérez después del próximo año, el director del equipo, Christian Horner, dijo: "Creo que estamos en una posición de lujo, así que no tenemos prisa. Tenemos muchas opciones, por eso creo que debería ser Checo quien se quede sin asiento", dijo haciendo referencia a que sólo depende de él perderlo.

"Es a él a quien apoyamos. Es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para no renovarle hasta 2025. Pero la elección se basará únicamente en los resultados que obtenga", explicó.

Horner declaró que, dado que se espera que los rivales alcancen a Red Bull el año que viene, cada vez será más importante que ambos coches maximicen su rendimiento.

Eso contrasta con lo que se vio durante gran parte de 2023, cuando Verstappen estuvo en casi todas las carreras en la cima, mientras que Pérez a menudo estaba luchando con coches mucho menos competitivos que su RB19.

Horner también admitió que correr junto a Verstappen no es fácil para nadie, pero eso no debería ser una excusa para no tener un segundo coche competitivo.

"Creo que ser compañero de Max es difícil y hay que tener cierta determinación y carácter para estar preparado para ello. Pero cuando el rendimiento de todos converge, es inevitable intentar tener a los dos coches lo más cerca posible el uno del otro".

"Checo ha tenido un muy buen ritmo de carrera en muchas ocasiones, por lo que el rendimiento en clasificación es probablemente el área en la que necesita centrarse durante el invierno. Pero él es plenamente consciente de que necesita mejorar en este aspecto".

Horner cree que el problema de la clasificación se debe simplemente al hecho de que Pérez necesita sentirse más cómodo con el coche. Eso es crucial si quiere ser capaz de maximizar el potencial de los neumáticos Pirelli.

"Al final es una cuestión de confianza", dijo Horner. "Es la capacidad de extraer el máximo cuando pones un juego nuevo de neumáticos y el agarre es óptimo. Y a principios de año eso se le daba muy bien".

"Si te fijas en Bahrein, fue rápido. Si nos fijamos en sus primeras carreras, en Arabia Saudí consiguió la pole y en Azerbaiyán estuvo sobresaliente todo el fin de semana. Lo mismo pasó en Miami en la clasificación. Luego las cosas empezaron a evolucionar, pero creo que se centrará mucho en eso, porque sabe que es un elemento clave de cara al año que viene.