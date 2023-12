Gasly sobre su nula relación con Ocon: "Tampoco la necesito"

Antes de que se confirmasen como compañeros de equipo, era algo conocido por casi todo el mundo que Pierre Gasly y Esteban Ocon no se llevan bien, una mala relación personal que se remonta a su infancia en Normandía y a sus inicios en las carreras de karts, donde ambos se encontraban a menudo en la pista con sus más y sus menos.

El expiloto de AlphaTauri, que llegó este año a Alpine procedente de la familia Red Bull, explicó a Auto Motor und Sport el porqué de la mala relación con su actual compañero: "La nacionalidad no tiene nada que ver. Lo que nos distancia es la historia de nuestras vidas. Pero el compañerismo es bueno porque los dos queremos ganar. Y eso sólo es posible si trabajas en equipo".

Después un año compartiendo escudería, muchos podrían pensar que tal y como dice el dicho, 'el roce hace el cariño', y por tanto la relación entre ambos debería haber mejorado. Sin embargo, el propio Gasly reconoce que ese no ha sido el caso, pero que tampoco le importa.

"A nivel personal no hay relación entre nosotros, pero no la necesito. Lo que necesito es un Esteban que trabaje al máximo por el equipo. Con eso ya me basta", aseguró.

Cuando se le preguntó si estaba obsesionado con terminar por delante de Ocon en cada carrera de la temporada, después de sus varios encontronazos a lo largo de 2023, con alguna comunicación por radio un tanto subida de toda, Gasly aseguró que no, que no tiene el foco puesto en su compañero de equipo, simplemente lo trata como uno más.

"Quiero ganar a todo el mundo, mi foco no está en Ocon. Si gano a todos, le ganaré a él. Para ello, tengo que concentrarme en mí mismo, no en nuestro duelo únicamente".

Al analizar el apartado deportivo, donde Alpine ha fallado más de lo esperado esta temporada, Gasly explicó lo que según su visión le faltaba al equipo de Enstone, pero se mostró positivo de cara a la temporada 2024 de la Fórmula 1.

"Nos falta potencia, especialmente en lo que se refiere a la energía eléctrica. Pero también hemos fallado en nuestros objetivos en términos de desarrollo aerodinámico".

"Hemos hecho algunas buenas mejoras, pero no son nada comparadas con McLaren. Aston Martin también empezó la temporada mucho mejor que nosotros, pero en algunas carreras hemos estado cerca de ellos, lo que demuestra que estamos mejorando continuamente".

"Pero la realidad es que al final no hemos estado tan cerca como nos hubiera gustado", concluyó.

Alpine acabó la temporada 2023 de la F1 en la sexta posición de constructores con un total de 120 puntos, un bajón considerable respecto al anterior curso, en el que los franceses fueron la cuarta fuerza de la parrilla, sólo por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, con 173 unidades.

