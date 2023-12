Bottas explica por qué Pérez no es rival para Verstappen en la F1

Desde que Sergio Pérez se unió a Red Bull, en muy pocas ocasiones ha podido competir de tú a tú con Max Verstappen, su compañero de equipo, pero esa sensación de impotencia en este duelo se hizo todavía más evidente en este 2023, en el que el mexicano ni tan siquiera pudo en ocasiones rendir al mismo nivel que los equipos perseguidores.

Valtteri Bottas, quien debutó en la Fórmula 1 con el equipo Williams y luego se convirtió en piloto de Mercedes y compañero de Lewis Hamilton, una época en la que logró dos subcampeonatos, justo por detrás del británico, cree poder entender un poco mejor que el resto de pilotos la situación de Checo Pérez.

Al hablar de unas diferencias tan grandes entre dos compañeros de equipo que pueden luchar por el título, el piloto finés apuntó a la importancia de la confianza en uno mismo, algo que cree que evidentemente le ha faltado al de Guadalajara en los últimos años.

"Tienes que afrontar cada carrera como si pudieras vencer a cualquiera. No puedes pasar un fin de semana diciéndote a ti mismo que no puedes vencer a tu compañero de equipo, porque si lo haces, ya has perdido".

"En ese sentido, es un deporte en el que hay que tener mucha confianza en tus capacidades. Si no tienes confianza en ti mismo, entrarás en una espiral negativa, la cual es muy difícil de afrontar y que se acaba notando en el cronómetro y en tu serenidad".

"Creo que si miras lo que le está pasando a Sergio ahora, puedes ver que no tiene suficiente confianza en sí mismo y eso se nota en los resultados que obtiene", aseguró el de Suaber en declaraciones a Motorsport Magazin.

Cuando se le preguntó a Bottas si a él también le había faltado esa confianza en sí mismo cuando luchó con Hamilton internamente en Mercedes y no respondió con claridad, aunque de manera defensiva alegó que él se enfrentó al "mejor momento" de todo un ocho veces campeón del mundo de Fórmula 1.

"No pienso mucho en esos años, 2021 fue cuando tuve que aceptar mi papel y fue mi último año con Lewis. En nuestras cinco temporadas nunca pude terminar en la general por delante de él".

"Creo que Lewis estuvo en su mejor momento durante ese período y tuvo excelentes actuaciones, pero yo sigo pensando que si tengo confianza y tengo un buen día, puedo vencer a cualquiera", concluyó Valtteri Bottas.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Valtteri Bottas, Mercedes, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing

