Qué pilotos han ganado en China F1: poles, vueltas rápidas, podios...

El circuito de Shanghai es uno de los clásicos modernos de la Fórmula 1, puesto que entró en el mundial a partir de la temporada 2004, y son ya 16 ediciones las que se disputaron bajo el nombre de Gran Premio de China. Hubieran sido más de no ser por la pandemia de la COVID-19 que dejó al país aislado y con un lustro sin la visita de la categoría reina, que regresa en 2024.

Todas las citas se celebraron en el trazado de la costa centra, y aquí repasamos todas las estadísticas de la Fórmula 1 en este lugar único.

No te pierdas el Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Horarios del GP de China de F1 2024 y cómo verlo (¡con sprint!

Estadísticas de la F1 en el GP de China en Shanghai

Desde que entró en el calendario de la Fórmula 1 en 2004 y hasta la última carrera en 2019, se compitió un total de 16 veces en el circuito de Shanghai, con un Lewis Hamilton que posee el récord de triunfos en este escenario, aunque son nueve los pilotos que lograron subir a lo más alto del podio, mientras que 16 se conformaron con probar el champán alguna vez allí.

¿Qué pilotos han ganado el GP de China de F1 en el circuito de Shanghai?

En todas las visitas al Gran Premio de China de Fórmula 1, es Mercedes quien más veces ha logrado la victoria, hasta en seis ocasiones, y aunque Ferrari está en la segunda posición histórica, son cuatro los triunfos, por los tres de McLaren, los dos de Red Bull y el único de Renault en una carrera en la que conquistaron el mundial de constructores.

Pasa las fotos y recuerda a los grandes triunfadores del GP de China de F1 en Shanghai

32

¿Qué pilotos han subido al podio del GP de China de F1 en el circuito de Shanghai?

Lewis Hamilton: 9 podios Kimi Raikkonen: 6 podios Sebastian Vettel: 6 podios Fernando Alonso: 5 podios Nico Rosberg: 5 podios Jenson Button: 4 podios Felipe Massa: 2 podios Mark Webber: 2 podios Valtteri Bottas: 2 podios Rubens Barrichello: 2 podios Ralf Schumacher: 1 podio Michael Schumacher: 1 podio Giancarlo Fisichella: 1 podio Daniil Kvyat: 1 podio Max Verstappen: 1 podio Daniel Ricciardo: 1 podio

En cuanto a los equipos con más podios en el circuito de Shanghai, es Ferrari quien domina, con hasta trece, seguido por Mercedes (12 podios), McLaren (9 podios), Red Bull (7 podios), Renault (3 podios), BAR, Toyota, Brawn GP y Lotus (1 podio).

¿Qué pilotos han conseguido pole position en el GP de China de F1 en el circuito de Shanghai?

Lewis Hamilton: 6 pole position Sebastian Vettel: 4 pole position Fernando Alonso: 2 pole position Nico Rosberg: 2 pole position Rubens Barrichello: 1 pole position Valtteri Bottas: 1 pole position

En esta estadística no hay discusión, puesto que Mercedes cosechó un total de siete pole position, muchas más que las tres de Red Bull, y las dos de Ferrari, Renault y McLaren, que están empatados. No obstante, lo más curioso es que no hay ningún equipo que solo haya salido una vez desde la primera posición en el Gran Premio de China.

¿Qué pilotos han hecho vuelta rápida en el GP de China de F1 en el circuito de Shanghai?

Lewis Hamilton: 4 vueltas rápidas Michael Schumacher: 1 vuelta rápida Kimi Raikkonen: 1 vuelta rápida Fernando Alonso: 1 vuelta rápida Felipe Massa: 1 vuelta rápida Rubens Barrichello: 1 vuelta rápida Mark Webber: 1 vuelta rápida Kamui Kobayashi: 1 vuelta rápida Sebastian Vettel: 1 vuelta rápida Nico Rosberg: 1 vuelta rápida Nico Hulkenberg: 1 vuelta rápida Daniel Ricciardo: 1 vuelta rápida Pierre Gasly: 1 vuelta rápida

Te interesa: Fórmula 1 Todos los circuitos de la historia de la Fórmula 1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!