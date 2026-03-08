De "artificial" a "impresionante": así valoran los pilotos de F1 las nuevas carreras

La Fórmula 1 dio inicio a su nueva temporada por todo lo alto en el Gran Premio de Australia, que contó con una salida frenética, batallas por el liderato y varios abandonos. George Russell ganó para Mercedes en una carrera marcada por los comentarios sobre los nuevos coches, que han dividido opiniones en el paddock.

Para 2026, la F1 presenta una nueva normativa que exige coches más pequeños y ligeros, propulsados por nuevos motores híbridos con una distribución de potencia casi al 50 por ciento entre la energía eléctrica y la combustión interna. Los coches traen consigo una nueva forma de competir, ya que la F1 añade aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, un nuevo modo de impulso para sustituir al DRS, y los pilotos están cambiando su forma de conducir para mantener las baterías cargadas.

Esta nueva forma de pilotar ha dejado a algunos pilotos contentos con la nueva era del Mundial, mientras que otros abandonan Australia decepcionados con el cambio de rumbo del campeonato. Esto es lo que la parrilla dijo sobre la acción en la pista tras la cita inaugural del nuevo curso

Hamilton: "Me pareció genial"

"Personalmente, me encantó", dijo Lewis Hamilton. "Creo que la carrera fue muy divertida de conducir. Creo que el coche fue muy, muy divertido para pilotar. Observé los coches que iban delante y hubo una buena lucha entre ellos. Hasta ahora, todo va bien. Puede parecer diferente, pero desde mi posición, me pareció genial".

Ocon: "Es muy frustrante"

"Es doloroso, porque realmente no puedes hacer mucho como piloto", respondió Esteban Ocon cuando se le preguntó qué le parecía correr con los nuevos coches. "Una vez que usas el botón de impulso [despliegue de batería] y no has conseguido adelantar, o incluso si adelantas, vuelves a ser vulnerable en la siguiente recta".

"El otro piloto te va a adelantar de nuevo, como me pasó tres veces con Pierre Gasly. También me pasó con Gabi [Gabriel Bortoleto] cuando estuve luchando con él dos veces. Acababa de adelantar y me adelantaban de nuevo. Es muy frustrante", comentó el de Haas.

Lando Norris, McLaren Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Norris: "No es para mí"

"No sé, simplemente no es tan divertido como el año pasado, pero es lo que hay y creo que hoy lo hemos aprovechado al máximo", dijo el piloto de McLaren cuando se le preguntó por las sensaciones con los nuevos coches en carrera. Sin embargo, la opinión de Lando Norris sobre la normativa de 2026 dio un giro mucho más negativo cuando se le preguntó por el nuevo modo boost de la F1.

"Es un caos, vas a tener un gran accidente, lo cual es una pena", añadió. "No es una situación agradable, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y, a veces, lo hace de forma aleatoria. Te adelantan cinco coches o, a veces, no puedes hacer nada al respecto. No hay nada que podamos cambiar al respecto, así que no tiene sentido decir nada más, pero no es para mí".

Liam Lawson: "No es muy divertido pilotar"

"Sinceramente, no es muy divertido pilotar en la carrera, solo estás gestionando constantemente la energía, quedándote sin energía, reduciendo la velocidad al final de cada recta", dijo el piloto de Racing Bulls después del GP de Australia. "Puede ser bastante doloroso, pero creo que hemos tenido un motor bastante potente durante todo el fin de semana, tuvimos algunos problemas en la carrera, lo que no fue ideal, pero creo que sin eso probablemente podríamos haber avanzado más".

"No vi la carrera por televisión, pero desde donde estaba sentado era muy difícil adelantar, era muy difícil gestionar la energía y no era muy divertido conducir".

Kimi Antonelli: "Mejor de lo que esperábamos"

"Creo que en un circuito como este, los adelantamientos eran increíblemente potentes, se podía adelantar", dijo el italiano de Mercedes tras terminar en el podio en Australia. "Hubo mucha acción en las primeras vueltas de la carrera, así que creo que, ya sabes, en este tipo de circuitos habrá mucha acción, en otros quizá un poco menos".

"Pero creo que hoy ha sido mucho mejor de lo que todos esperábamos, así que creo que tenemos que esperar unas cuantas carreras más antes de opinar sobre esta nueva normativa".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Bearman: "Hay muchas cosas en las que pensar"

"Era como si yo estuviera en la F1 y todos los demás en la F2", respondió Oliver Bearman cuando se le preguntó sobre el modo de adelantamiento de la F1. "Pero luego, por supuesto, tienes que recargar la batería de nuevo, porque si no, te quedas sin batería en la siguiente recta. Así que hay muchas cosas en las que pensar, lo cual es complicado, pero el hecho de haber terminado en séptima posición me hace feliz, aunque el coche no haya sido el más divertido de conducir este fin de semana".

"Es un poco ridículo, para ser sincero, tener tanta diferencia en un botón y perder tanto en la siguiente recta. También es muy poco lineal, así que lo que ganas en las rectas, donde utilizas el impulso, es una cuarta parte de lo que pierdes en la siguiente recta. Por lo tanto, a menos que completes la maniobra al inicio de la recta, es decir, al salir de la curva, completes la maniobra y luego ahorres, ahorres y ahorres [batería], en la siguiente recta te van a adelantar".

Carlos Sainz: "Fue muy impreciso"

"Creo que lo que más me preocupa de las carreras es la primera vuelta", dijo el español sobre la nueva era de la F1. "Me pareció muy impreciso con el ['straight mode'] activado, con todos en la recta trasera. Me pareció muy peligroso y muy difícil controlar el coche".

"Y luego, cuando compites con otro, lo mismo, si es en recta no está mal porque es como el DRS del año pasado, pero cuando hay un poco de curva y ambos coches están usando el 'straight mode', se convierte en como si hubiera una curva en las curvas 7-8, y esa recta trasera, también se siente inestable".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Paul Crock / AFP vía Getty Images

Verstappen: "Quiero que sea mejor que esto"

"Caos. Sinceramente, creo que no encuentro las palabras adecuadas para describirlo", dijo Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo. "Creo que lo que debería preocupar a la Fórmula 1 son las reglas, centrarse solo en eso. Me hacen preguntas y yo doy mi opinión sobre lo que me gustaría ver y lo que creo que es mejor para el deporte, porque me importa, me encantan las carreras y quiero que sea mejor que esto, ¿no?"

"Así que veamos qué podemos hacer. Espero que, incluso durante este año, podamos encontrar algunas soluciones diferentes. Sí, para que sea más agradable para todos".

Pierre Gasly: «Tenemos que darle tiempo»

"Creo que tenemos que darle un poco de tiempo, ver diferentes circuitos", comentó el francés. "Melbourne fue probablemente uno de los peores [circuitos para empezar con el reglamento], y siempre iba a ser una pista complicada. Pero no era natural en la forma en que había que abordarlo".

"Hay mucho más que solo pilotar. Está la batería, la energía, la diferencia entre las unidades de potencia. Quién despliega más energía en la primera curva, menos en la tercera, más en la sexta. El levantamiento que hay que hacer, etc. Nos estamos alejando bastante de la conducción pura".

Charles Leclerc: "Siempre intentas pensar varios pasos por delante"

"Creo que sin duda cambiará la forma en que corremos y adelantamos", explicó el piloto de Ferrari. "Antes, se trataba más bien de quién era el más valiente a la hora de frenar más tarde".

"Quizás ahora haya un poco más de estrategia detrás de cada movimiento que haces, porque cada vez que activas el botón de impulso, sabes que vas a pagar un alto precio después, por lo que siempre intentas pensar varios pasos por delante para intentar acabar en primera posición. Pero sin duda es una forma diferente de enfocar las carreras".

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

George Russell: "Hay que intentarlo"

"Sin duda es diferente", respondió el de Mercedes cuando se le preguntó por el impacto que tenía el modo de impulso en la acción en pista. "Pero creo que lo interesante de estas normas es que no siempre van a ser así en todos los circuitos a los que vamos".

"Todo el mundo se apresura a criticar las cosas. Hay que darle una oportunidad, ¿sabes? Somos 22 pilotos, cuando hemos tenido los mejores coches y la menor degradación de los neumáticos, y hemos estado más contentos, todo el mundo se quejaba de que las carreras eran una porquería. Ahora, los pilotos no están del todo contentos y todo el mundo dice que ha sido una carrera increíble. Así que no se puede tener todo. Y creo que deberíamos darle una oportunidad y ver qué pasa después de unas cuantas carreras más".

Sergio Pérez: "Una Fórmula 1 muy diferente"

"Es una Fórmula 1 muy diferente a la que yo conocía", dijo el piloto de Cadillac, que vuelve a la F1 tras un año fuera. "Es mucho menos divertida, sin duda. No es tan divertida como antes, en lo que se refiere a las carreras, y con todo lo que tenemos que gestionar, la verdad es que no es genial".

"Creo que todos estamos de acuerdo en que las carreras son demasiado artificiales. Por desgracia, la Fórmula 1 ha cambiado mucho".

"Es diferente", indicó el piloto novato. "Al final, la F1 está en constante evolución. Sí, es un gran cambio en la Fórmula 1. Si es bueno o no, no voy a responder. Solo me voy a centrar en hacerlo lo mejor posible con el equipo".

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1 Foto: Quinn Rooney / Getty Images

Gabriel Bortoleto: "Todavía estoy un poco confundido"

"Fue agradable, muy agradable, debo decir", sonrió el piloto de Audi. "Pero, ya sabes, todavía hay mucho que aprender. Hice adelantamientos que no quería hacer por error, porque tenía mucha energía y el otro coche estaba recuperando como un loco".

"Pero, ya sabes, hay que pensar mucho cuando se compite. El año pasado, todo era mucho más predecible. En cuanto hacías un adelantamiento, ya estaba hecho. Y ahora, cuando haces un adelantamiento, tienes que calcular las tres rectas siguientes. Porque quizá el otro te vuelva a adelantar. Entonces tienes que volver a adelantarle después. Y así sucesivamente, hasta que todos estén en el mismo estado de energía.

"Así que, sí, todavía hay mucho que aprender. Me gustaría poder daros más información, pero todavía estoy un poco confundido con el reglamento. Y lo voy conociendo mejor a medida que lo vivimos".

Valtteri Bottas: "Es un tipo de carrera diferente"

"Es manejable", comentó el finlandés. "Sin duda, algunas cosas podrían mejorar. Pero al final, ahora no podemos cambiar los coches. Es lo que hay, así que solo tenemos que sacar el máximo partido".

"Es un tipo de carrera diferente. Hoy también lo he aprendido cuando intentaba defenderme con la batería, pero luego eso me pasó factura en la vuelta siguiente. Me quedé como un blanco fácil y perdí tres posiciones. Así que todavía estamos aprendiendo todas estas cosas. Pero, como dije ayer, sigo divirtiéndome en el coche".