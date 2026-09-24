A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú ¡este viernes! y cómo verla
Apunta los horarios de la F1 en Bakú, con la clasificación el viernes (y la carrera el sábado) del GP de Azerbaiyán, y no te pierdas nada.
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
La Fórmula 1 disputa este viernes 25 de septiembre la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026 en Bakú, la 15ª del curso 2026, para formar la parrilla para la carrera del sábado. Apunta bien los horarios para no perderte nada de la clasificación de Bakú y comparte con tus amigos.
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Azerbaiyán 2026 en Bakú este viernes
- A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán): viernes a las 14:00h de España, 16:00h locales
La Fórmula 1 disputa la clasificación de F1 en Bakú con el horario habitual de las 16:00h, que en España serán las 14:00h por la diferencia horaria. Pero recuerda, la clasificación de este año en Azerbaiyán es el viernes, y la carrera el sábado a las 13:00h.
Todos horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026 el viernes
- A qué hora son los Libres 3 de F1 del GP de Azerbaiyán: a las 10:30h de España, 12:30h locales
La mañana del viernes en Bakú es muy activa, con la carrera sprint de Fórmula 2 a las 08:25h locales (las 06:25h de España). La F2 tiene tres carreras este fin de semana en Bakú. Luego, la FP3 de Fórmula 1 en Bakú es las 10:30h de España o 12:30h locales, como última oportunidad de probar antes de la clasificación.
A las 14:15h locales y 12:15h de España es la carrera principal 1 de Fórmula 2 en Bakú el viernes, y a las 14:00h de España (16:00h locales), la clasificación de Fórmula 1.
¿Por qué la clasificación de F1 en Bakú es el viernes?
Puesto que el domingo es un día nacional en Azerbaiyán para homenajear a los soldados fallecidos en la Guerra Patriótica de 2020, todo el programa del gran premio se movió un día hacia adelante, por lo que la carrera pasó a ser el sábado y por tanto, la clasificación es el viernes.
Cómo ver por la TV clasificación F1 de Bakú
Después de que el pasado GP de España de F1 se pudiera ver en España de manera gratuita en varios lugares, el GP de Azerbaiyán y su clasificación únicamente se podrán ver por DAZN F1, propietaria de los derechos de retransmisión (que además ha renovado hasta 2030).
DAZN F1 se puede ver contratando el Plan Motor o Plan Esencial en la propia plataforma, pero también con el Paquete Motor de Movistar + y con el Plan DAZN en Vodafone TV.
En Latinoamérica, para ver la clasificación de Bakú, puedes aspirar al canal de la propia categoría, F1 TV, o a ESPN vía Disney +, salvo en Argentina, donde también tienes Fox Sports Argentina, y en México, donde las opciones son Izzy o Sky.
¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en Bakú?
La clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 se disputa con el formato tradicional. La Q1 de Bakú arranca a las 14:00h de España (16:00h locales) y en ella participan los 22 pilotos, que durante 18 minutos se juega el pase a la Q2, que arranca sobre las 14:25h de España.
En la Q2, con los 16 mejores tiempos de la Q1, se deciden las diez plazas que luego formarán las primeras filas de parrilla y el autor de la pole position durante 15 minutos. La pole se decide en la Q3 de Bakú, con los 10 más rápidos de la Q2, y con 12 minutos de duración. Por tanto, sobre las 15:00h del sábado de España o 17:00h locales, podemos conocer al poleman de F1 2026 en Bakú..
Quién lleva más pole position de F1 en 2026
- Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis
- Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cuatro, Lando Norris, con tres y Pierre Gasly con una, la última.
- Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, las dos siguientes de McLaren, como la última, y entre medias una de Alpine.
¿Es importante lograr la pole en Bakú para ganar el GP de Azerbaiyán de F1?
En Bakú se han disputado diez carreras de F1 contando la sprint de 2023, y en tres ha ganado el poleman, por lo que hay un 30% de porcentaje de éxito en ganar allí saliendo primero. Si no contamos las sprint, se han ganado tres de nueve carreras saliendo desde la pole, por lo que el porcentaje sube al 33,3%.
Resultados del GP de Azerbaiyán de F1 2026 el jueves
Libres 1 del jueves en Bakú (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'45.387
|S
|205.061
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.400
1'45.787
|0.400
|S
|204.285
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.404
1'45.791
|0.004
|M
|204.278
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.437
1'45.824
|0.033
|M
|204.214
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.878
1'46.265
|0.441
|H
|203.367
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+1.011
1'46.398
|0.133
|S
|203.112
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|26
|
+1.053
1'46.440
|0.042
|M
|203.032
|8
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.214
1'46.601
|0.161
|M
|202.726
|9
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.237
1'46.624
|0.023
|S
|202.682
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|21
|
+1.301
1'46.688
|0.064
|S
|202.560
|Ver resultados
Libres 1 del jueves en Bakú (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)
FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'43.347
|S
|209.109
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.552
1'43.899
|0.552
|S
|207.998
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.827
1'44.174
|0.275
|S
|207.449
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+1.126
1'44.473
|0.299
|S
|206.855
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.318
1'44.665
|0.192
|S
|206.475
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.484
1'44.831
|0.166
|S
|206.148
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+1.496
1'44.843
|0.012
|S
|206.125
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.510
1'44.857
|0.014
|S
|206.097
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.521
1'44.868
|0.011
|S
|206.076
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.943
1'45.290
|0.422
|S
|205.250
|Ver resultados
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