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A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú ¡este viernes! y cómo verla

Apunta los horarios de la F1 en Bakú, con la clasificación el viernes (y la carrera el sábado) del GP de Azerbaiyán, y no te pierdas nada.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 disputa este viernes 25 de septiembre la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026 en Bakú, la 15ª del curso 2026, para formar la parrilla para la carrera del sábado. Apunta bien los horarios para no perderte nada de la clasificación de Bakú y comparte con tus amigos.

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Azerbaiyán 2026 en Bakú este viernes

  • A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán): viernes a las 14:00h de España, 16:00h locales

La Fórmula 1 disputa la clasificación de F1 en Bakú con el horario habitual de las 16:00h, que en España serán las 14:00h por la diferencia horaria. Pero recuerda, la clasificación de este año en Azerbaiyán es el viernes, y la carrera el sábado a las 13:00h.

Todos horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026 el viernes

  • A qué hora son los Libres 3 de F1 del GP de Azerbaiyán: a las 10:30h de España, 12:30h locales

La mañana del viernes en Bakú es muy activa, con la carrera sprint de Fórmula 2 a las 08:25h locales (las 06:25h de España). La F2 tiene tres carreras este fin de semana en Bakú. Luego, la FP3 de Fórmula 1 en Bakú es las 10:30h de España o 12:30h locales, como última oportunidad de probar antes de la clasificación.

A las 14:15h locales y 12:15h de España es la carrera principal 1 de Fórmula 2 en Bakú el viernes, y a las 14:00h de España (16:00h locales), la clasificación de Fórmula 1.

¿Por qué la clasificación de F1 en Bakú es el viernes?

Puesto que el domingo es un día nacional en Azerbaiyán para homenajear a los soldados fallecidos en la Guerra Patriótica de 2020, todo el programa del gran premio se movió un día hacia adelante, por lo que la carrera pasó a ser el sábado y por tanto, la clasificación es el viernes.

Lee más sobre ese día aquí:

Cómo ver por la TV clasificación F1 de Bakú

Después de que el pasado GP de España de F1 se pudiera ver en España de manera gratuita en varios lugares, el GP de Azerbaiyán y su clasificación únicamente se podrán ver por DAZN F1, propietaria de los derechos de retransmisión (que además ha renovado hasta 2030).

DAZN F1 se puede ver contratando el Plan Motor o Plan Esencial en la propia plataforma, pero también con el Paquete Motor de Movistar + y con el Plan DAZN en Vodafone TV.

En Latinoamérica, para ver la clasificación de Bakú, puedes aspirar al canal de la propia categoría, F1 TV, o a ESPN vía Disney +, salvo en Argentina, donde también tienes Fox Sports Argentina, y en México, donde las opciones son Izzy o Sky.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en Bakú?

La clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 se disputa con el formato tradicional. La Q1 de Bakú arranca a las 14:00h de España (16:00h locales) y en ella participan los 22 pilotos, que durante 18 minutos se juega el pase a la Q2, que arranca sobre las 14:25h de España.

En la Q2, con los 16 mejores tiempos de la Q1, se deciden las diez plazas que luego formarán las primeras filas de parrilla y el autor de la pole position durante 15 minutos. La pole se decide en la Q3 de Bakú, con los 10 más rápidos de la Q2, y con 12 minutos de duración. Por tanto, sobre las 15:00h del sábado de España o 17:00h locales, podemos conocer al poleman de F1 2026 en Bakú..

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

  • Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis
  • Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cuatro, Lando Norris, con tres y Pierre Gasly con una, la última.
  • Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, las dos siguientes de McLaren, como la última, y entre medias una de Alpine.

¿Es importante lograr la pole en Bakú para ganar el GP de Azerbaiyán de F1?

En Bakú se han disputado diez carreras de F1 contando la sprint de 2023, y en tres ha ganado el poleman, por lo que hay un 30% de porcentaje de éxito en ganar allí saliendo primero. Si no contamos las sprint, se han ganado tres de nueve carreras saliendo desde la pole, por lo que el porcentaje sube al 33,3%.

Resultados del GP de Azerbaiyán de F1 2026 el jueves

Libres 1 del jueves en Bakú (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'45.387

   S 205.061
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.400

1'45.787

 0.400 S 204.285
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.404

1'45.791

 0.004 M 204.278
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.437

1'45.824

 0.033 M 204.214
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.878

1'46.265

 0.441 H 203.367
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.011

1'46.398

 0.133 S 203.112
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 26

+1.053

1'46.440

 0.042 M 203.032
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.214

1'46.601

 0.161 M 202.726
9 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+1.237

1'46.624

 0.023 S 202.682
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.301

1'46.688

 0.064 S 202.560
Ver resultados

Libres 1 del jueves en Bakú (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'43.347

   S 209.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.552

1'43.899

 0.552 S 207.998
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

+0.827

1'44.174

 0.275 S 207.449
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+1.126

1'44.473

 0.299 S 206.855
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+1.318

1'44.665

 0.192 S 206.475
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.484

1'44.831

 0.166 S 206.148
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+1.496

1'44.843

 0.012 S 206.125
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+1.510

1'44.857

 0.014 S 206.097
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+1.521

1'44.868

 0.011 S 206.076
10 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+1.943

1'45.290

 0.422 S 205.250
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