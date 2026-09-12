Norris entra en la historia con la primera pole en Madring por milésimas
Lando Norris conquistó la primera pole position de la historia en Madring, en el GP de España 2026 de F1, batiendo a Antonelli por milésimas. Sainz y Alonso cayeron en Q1.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Madrid.- Lando Norris ha tenido el honor de ser el primer poleman de la F1 en la historia del circuito de Madring, tras liderar la clasificación del GP de España 2026. Y lo ha hecho con una pole position al límite, superando por un suspiro, solo 11 milésimas, al gran favorito, Andrea Kimi Antonelli, que había liderado la FP2 y FP3 y se quedó a las puertas.
Lewis Hamilton lideró el primer intento de la Q3, pero en el segundo, todos dieron un paso al frente y Antonelli le superó. Sin embargo, aún faltaba por llegar Norris, que mejoró la marca del Mercedes para arrebatarle la pole. También pudo lograrlo Max Verstappen, que sin embargo se tuvo que conformar con la tercera plaza, a 0.129s.
Así, dejó a los Ferrari cuarto (Lewis Hamilton) y quinto (Charles Leclerc), con cuatro equipos distintos entre las cuatro primeras posiciones. Lejos de su compañero, otra vez, acabó George Russell, sexto, como Oscar Piastri, a casi medio segundo del otro McLaren.
El piloto de habla hispana mejor clasificado fue Franco Colapinto, que fue el único Alpine en la Q3, y que se clasificó noveno, por delante de Arvid Lindblad y detrás de Liam Lawson.
Los dos españoles no pudieron devolver a los fans el apoyo que les llega desde las gradas, y ambos cayeron eliminados a las primeras de cambio, en la Q1. Carlos Sainz fue 17º, y es investigado por molestar a Valtteri Bottas, y Fernando Alonso terminó 18º, por delante ambos únicamente de los Cadillac y de los dos pilotos sin tiempo, Lance Stroll (con un problema de presión hidráulica) y Oliver Bearman (que no salió tras su accidente en FP3).
Pese a lo que se temía, fue una clasificación sin banderas rojas, ni accidentes, más allá de varios sustos. La carrera de Madrid, el domingo a las 15:00h.
Resultados de la clasificación de F1 en Madrid, GP de España
Clasificación de Madring
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1'31.824
|S
|212.258
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.011
1'31.835
|0.011
|S
|212.232
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.140
1'31.964
|0.129
|S
|211.935
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.189
1'32.013
|0.049
|S
|211.822
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.195
1'32.019
|0.006
|S
|211.808
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.325
1'32.149
|0.130
|S
|211.509
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.470
1'32.294
|0.145
|S
|211.177
|8
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.492
1'32.316
|0.022
|S
|211.126
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+1.079
1'32.903
|0.587
|S
|209.793
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.217
1'33.041
|0.138
|S
|209.481
|Ver resultados
Así fue la Q1 de la clasificación de F1 en Madrid, GP de España
Sin tiempo que perder por si había banderas rojas u otros incidentes, el pitlane comenzó a llenarse antes incluso de encenderse el semáforo verde, y todos salieron a pista al arrancar la Q1 de la clasificación de Madring. Andrea Kimi Antonelli, que había liderado la FP2 y la FP3 y es líder del mundial, se colocó al frente con un 1:33.566, superando por menos de dos décimas a Verstappen pese a que el Mercedes llevaba blandos y el Red Bull, medios, como los Ferrari.
Después de que Lawson sorprendiera poniéndose primero con blandos, con Verstappen segundo con medios, Antonelli trató de replicar y se salvó por poco de acabar contra el muro de la curva 7. Completados los primeros intentos, Alonso, Pérez, Albon y Bottas estaban en situación de eliminación junto a Lance Stroll, que no marcó tiempo, y Oliver Bearman, que no participó en la qualy tras su accidente en FP3.
Antonelli dio un paso al frente y se puso primero, y aunque mejoraban Sainz y Alonso dejando algo de esperanzas de pasar a Q2, acabarían cayendo a la 17ª y 18ª plaza, eliminados junto a los Cadillac y a los dos pilotos sin tiempo.
Ya con la bandera a cuadros para todos, George Russell cerró la Q1 liderando, gracias a un 1:33.211 que superaba en 56 milésimas a Antonelli.
Resultados de la Q1 de la clasificación de F1 en Madrid, GP de España
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
1'33.211
|S
|209.099
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.056
1'33.267
|0.056
|S
|208.974
|3
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.099
1'33.310
|0.043
|S
|208.877
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.170
1'33.381
|0.071
|M
|208.719
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.258
1'33.469
|0.088
|S
|208.522
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.320
1'33.531
|0.062
|M
|208.384
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.321
1'33.532
|0.001
|M
|208.382
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.618
1'33.829
|0.297
|S
|207.722
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.752
1'33.963
|0.134
|S
|207.426
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.775
1'33.986
|0.023
|S
|207.375
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.035
1'34.246
|0.260
|S
|206.803
|12
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.100
1'34.311
|0.065
|S
|206.660
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.129
1'34.340
|0.029
|S
|206.597
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|7
|
+1.206
1'34.417
|0.077
|S
|206.428
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|5
|
+1.456
1'34.667
|0.250
|S
|205.883
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.096
1'35.307
|0.640
|S
|204.501
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.101
1'35.312
|0.005
|S
|204.490
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.177
1'35.388
|0.076
|S
|204.327
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.702
1'35.913
|0.525
|S
|203.209
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+4.800
1'38.011
|2.098
|S
|198.859
|21
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|0
|
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
|S
|Ver resultados
Así fue la Q2 de la clasificación de F1 en Madrid, GP de España
Los Mercedes fueron los primeros en salir a pista en una Q2 donde, nuevamente, había prisa por marcar un tiempo rápido por lo que pudiera ocurrir. En el primer envite, Max Verstappen era la marca de referencia con un 1:32.557, ya todos con neumáticos blandos, por delante de Antonelli por solo 46 milésimas.
Ahí, estaban en posición de caer eliminados Bortoleto, Tsunoda, Ocon, Albon, Gasly y un Colapinto que no había marcado tiempo todavía. El argentino, cuando lo hizo, se puso octavo, y nadie lo pudo bajar ya de ahí.
Así, además de Bortoleto, Tsunoda, Ocon, Gasly y Albon, cayó eliminado, undécimo, Hulkenberg.
Resultados de la Q2 de la clasificación de F1 en Madrid, GP de España
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
1'33.211
|S
|209.099
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.056
1'33.267
|0.056
|S
|208.974
|3
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.099
1'33.310
|0.043
|S
|208.877
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.170
1'33.381
|0.071
|M
|208.719
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.258
1'33.469
|0.088
|S
|208.522
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.320
1'33.531
|0.062
|M
|208.384
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.321
1'33.532
|0.001
|M
|208.382
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.618
1'33.829
|0.297
|S
|207.722
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.752
1'33.963
|0.134
|S
|207.426
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.775
1'33.986
|0.023
|S
|207.375
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.035
1'34.246
|0.260
|S
|206.803
|12
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.100
1'34.311
|0.065
|S
|206.660
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.129
1'34.340
|0.029
|S
|206.597
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|7
|
+1.206
1'34.417
|0.077
|S
|206.428
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|5
|
+1.456
1'34.667
|0.250
|S
|205.883
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.096
1'35.307
|0.640
|S
|204.501
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.101
1'35.312
|0.005
|S
|204.490
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.177
1'35.388
|0.076
|S
|204.327
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.702
1'35.913
|0.525
|S
|203.209
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+4.800
1'38.011
|2.098
|S
|198.859
|21
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|0
|
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
|S
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