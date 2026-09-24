Aston Martin y Honda tocan fondo en Bakú: Alonso, más lento en recta que los F2

Demoledor. La falta de velocidad en recta de Aston Martin, a causa de una unidad de potencia de Honda a la que le falta mucha potencia en comparación con Mercedes, Ferrari y Red Bull, ha quedado todavía más en evidencia este jueves en Bakú.

Pese a montar varios elementos nuevos en los motores de ambos AMR26, como el motor de combustión, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se quedaron muy lejos de sus rivales. Pero lo más surrealista y dramático no fue la comparación directa con otros coches de Fórmula 1, sino la comparación con los monoplazas de Fórmula 2.

Para poner en contexto, Alonso marcó una velocidad máxima de 311 km/h en la FP2 de Bakú, algo más rápido que los 309 km/h de su compañero Stroll. No obstante, ambos fueron más rápido en FP1 con sus 320 km/h. El siguiente piloto con peor velocidad en recta de la parrilla fue Oscar Piastri con 322 km/h, seguido por los 325 km/h de Oliver Bearman, quien acabó la sesión antes de tiempo por un problema de motor.

Los más rápidos de en recta fueron Charles Leclerc e Isack Hadjar, con 339 km/h en los dos casos, es decir, casi 20 km/h más rápido que Alonso, una auténtica barbaridad para una categoría como la F1, donde cada pequeño detalle cuenta.

Sin embargo, lo más dramático llega cuando se compara con los números de los pilotos de Fórmula 2 en su única sesión de entrenamientos en las calles de Azerbaiyán.

Hasta nueve coches de la categoría inferior superaron la velocidad del Aston Martin de Alonso y Stroll en los entrenamientos libres de la F2 y, alguno de ellos, en casi 10 km/h.

El más rápido fue Gabriele Minì con 328 km/h, seguido por Martinius Stenshorne (326 km/h), Cian Shields (326 km/h) Rafael Villagomez (325 km/h), Kush Maini (323 km/h), Noel León (323 km/h) Tasanapol Inthraphuvasak (323 km/h), Ritomo Miyata (322 km/h) y John Bennett (322 km/h).

Sin duda alguna, Honda es consciente de su falta de potencia, al igual que Aston Martin, que ya ha reconocido que no mejorará más su AMR26 debido a que la situación es ya insalvable, a la espera de que los motoristas japoneses trabajan en una unidad de potencia totalmente renovada que debería ver la luz en la temporada 2027, con la esperanza de dejar atrás estos números que son prácticamente ridículos.