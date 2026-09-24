Norris lanza un aviso a McLaren en Bakú: "Estamos a kilómetros del ritmo"

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Lando Norris reconoce que McLaren está "a kilómetros del ritmo" en Bakú y admite que Mercedes es superior tanto en las curvas lentas como en recta.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris no escondió la preocupación de McLaren tras la jornada del jueves en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Aunque el británico aseguró sentirse cómodo con el comportamiento del coche, admitió que el rendimiento está bastante lejos del esperado en un circuito cuyas características exponen las debilidades del MCL40.

"Es imposible saberlo en un circuito como este, en comparación con el fin de semana pasado. Los chicos dicen que funciona bien y eso es lo positivo. El coche parece comportarse bien, pero estamos a kilómetros del ritmo", dijo.

El actual campeón del mundo de F1 explicó que el trazado combina numerosas curvas de baja velocidad con una recta muy larga, un escenario poco favorable para McLaren. Según él, Mercedes está aprovechando precisamente sus puntos fuertes.

"Mercedes es más rápido que nosotros en todas las curvas de baja velocidad, como esperábamos, y más rápido que nosotros en la recta, como también esperábamos".

"Creo que nada es una sorpresa, quizá sí lo sea la diferencia. Ayer dije que no esperaba hacerlo muy bien aquí. Por supuesto, espero hacerlo mejor de lo que esperaba, pero no creo que esto sea una sorpresa, pero ya veremos en qué podemos mejorar para mañana".

La jornada del jueves tampoco fue completamente limpia para McLaren. Ambos coches sufrieron incidencias relacionadas con el suelo durante la primera sesión de entrenamientos, aunque Norris evitó ofrecer detalles.

"No estoy seguro, puedes preguntárselo al equipo", respondió tajante.

Pese a perder tiempo de rodaje, Norris restó importancia a la falta de vueltas y aseguró que las sensaciones al volante siguen siendo positivas.

"No es para tanto, me siento bastante seguro con el coche, el coche responde bastante bien. No ayuda, claro, quizá esté unas vueltas por detrás del resto, pero ya estoy acostumbrado a eso", concluyó el piloto británico de McLaren en la Fórmula 1.

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